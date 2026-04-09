‘CPNREIT’ สาดความสุขรับซัมเมอร์ ปักหมุดอีเวนท์ ‘SUMMER FEST 2026’ มั่นใจกระตุ้นการใช้จ่าย หนุนทราฟฟิกเพิ่มขึ้นจากปกติ พร้อมรักษา Occupancy Rate เกินกว่า 90% ต่อเนื่องใน Q2/69

“ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท” หรือ “CPNREIT” โชว์ศักยภาพการบริหารสินทรัพย์เชิงรุก (Active Management) ส่งแคมเปญใหญ่ “SUMMER FEST 2026: SOUND OF SUMMER” เนรมิต 7 ศูนย์การค้าภายใต้กองทรัสต์ อัดอีเวนท์กว่า 1,000 รายการ รับเทศกาลสงกรานต์ พร้อมชู Soft Power หวังดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติช่วงไฮซีซั่น มั่นใจดันยอดจับจ่ายใช้สอยและทราฟฟิกเพิ่มขึ้น หนุนรักษาอัตราการเช่า (Occupancy Rate) แข็งแกร่งเกินกว่า 90% ต่อเนื่องตลอดไตรมาส 2/2569 รุกสร้างผลตอบแทนที่มั่นคง ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจผันผวน
นางสาวปัทมิกา พงศ์สูรย์มาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์ CPNREIT เปิดเผยว่า CPNREIT ตอกย้ำการเป็นกองทรัสต์ค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เดินหน้าโชว์ศักยภาพการบริหารสินทรัพย์เชิงรุก (Active Management) เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน แม้ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและในประเทศไทยได้รับความผันผวนจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ อย่างไรก็ตาม มั่นใจในพื้นฐานที่แข็งแกร่งของทรัพย์สิน ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Location) ที่สำคัญทั่วประเทศ พร้อมรับอานิสงส์เชิงบวกจากการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญของภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศ
ทั้งนี้ การดำเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์และช่วงฤดูร้อนปีนี้ CPNREIT ได้ผสานความร่วมมือกับ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) ซึ่งเป็นทั้ง Sponsor ผู้ถือหน่วยรายใหญ่และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เดินหน้าจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์การช้อปปิ้งผ่านแคมเปญ “SUMMER FEST 2026: SOUND OF SUMMER” ยกระดับซัมเมอร์ไทยสู่ “เทศกาลรับฤดูร้อนแห่งปี” โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยน Soft Power วัฒนธรรมไทยและพลังของกลุ่มแฟนด้อม (Fandom) ให้เป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้ ผ่านการจัดกิจกรรมกว่า 1,000 อีเวนท์ทุกเซ็นทรัลทั่วไทย รวมถึงในศูนย์การค้าทั้ง 7 แห่งที่เป็นสินทรัพย์ของกองทรัสต์ ได้แก่ เซ็นทรัล พระราม 2, เซ็นทรัล พระราม 3, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, เซ็นทรัล พัทยา, เซ็นทรัล ลำปาง และเซ็นทรัล มารีนา (พัทยา) เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ พร้อมรักษาตำแหน่งการเป็นแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวระดับโลก (Global Summer Destination)
แคมเปญดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นยอดการจับจ่ายใช้สอย (Spending per Head) ให้สูงขึ้นผ่านกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ Summer Fest Meet & Greet กับศิลปิน Y-series ชื่อดัง และงาน Central Songkran: World's Biggest Water Festival ที่ขยายครอบคลุม 28 แลนด์มาร์กทั่วประเทศ พร้อมดึงทัพศิลปินกว่า 400 ชีวิต ผสานความมันส์ของ Music Festival ระดับสากล สร้าง Songkran Experiences เพื่อเชื่อม People-City-Culture ตอบโจทย์ทุกเจนฯ ซึ่งคาดว่าจะเป็นแม่เหล็กสำคัญในการดึง Traffic เข้าสู่ศูนย์การค้าในพอร์ตได้อย่างต่อเนื่องตลอดเทศกาล โดยคาดการณ์ว่าจะดึงดูดผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นจากช่วงปกติ ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของทราฟฟิกนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยกระตุ้นยอดขายให้แก่ผู้เช่าเท่านั้น แต่ยังเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยรักษาอัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) อยู่ในระดับสูงเกินกว่า 90% ต่อเนื่องตลอดไตรมาส 2/2569 ซึ่งจะส่งผลดีต่อเสถียรภาพของกระแสเงินสดของกองทรัสต์ในระยะยาว
“เป้าหมายหลักของเราคือการทำให้ศูนย์การค้าภายใต้กองทรัสต์ CPNREIT เป็นมากกว่าพื้นที่ค้าปลีก โดยจะมุ่งเน้นให้เป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิต ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางและพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เช่าและผู้ถือหน่วยลงทุน การจัดอีเวนท์ใหญ่ในไตรมาสนี้ ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะผลักดันให้ผลการดำเนินงานในปี 2569 เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ เราเชื่อมั่นว่าด้วยพื้นฐานทรัพย์สินที่แข็งแกร่งบวกกับการบริหารจัดการที่มีศักยภาพ จะทำให้ CPNREIT ยังคงเป็นทางเลือกการลงทุนที่โดดเด่นและสามารถสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอท่ามกลางสภาวะตลาดที่ท้าทาย” นางสาวปัทมิกา กล่าว