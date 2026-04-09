PROSPECT REIT เตรียมเดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่ 3 เข้าลงทุนโครงการ BFTZ 4 บางปะกง เชื่อมต่อทำเล ‘บางนา’ และ ‘EEC’ พื้นที่ยุทธศาสตร์ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

“PROSPECT REIT” เตรียมเดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่ 3 เพื่อเข้าลงทุนเพิ่มเติมในอาคารคลังสินค้าและโรงงานของโครงการ “บางกอกฟรีเทรดโซน 4” (BFTZ 4) ย่านบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ขยายการลงทุนเชื่อมต่อทำเล“บางนา” และ “EEC” พื้นที่ยุทธศาสตร์ ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เสริมพอร์ตจากทรัพย์สินเดิมที่อยู่ในทำเลอุตสาหกรรมย่าน บางนา เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง ตอกย้ำความแข็งแกร่งทรัพย์สินใหม่ส่วนที่ก่อสร้างเสร็จมีอัตราการเช่าเต็ม 100%ล่าสุด สำนักงาน ก.ล.ต.อยู่ระหว่างการพิจารณาแบบไฟลิ่ง
นางสาวอรอนงค์ ชัยธง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2569 แม้มีความท้าทายจากหลากหลายปัจจัย อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมคลังสินค้าและโรงงานทั่วประเทศไทยยังมีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากได้รับอานิสงส์จากการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ผลักดันความต้องการคลังสินค้า และโรงงานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยข้อมูลของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ระบุว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมคลังสินค้าของไทยในช่วงครึ่งปีแรก 2568 เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีพื้นที่ให้เช่าทั่วประเทศรวม6,592,571 ตร.ม. มีอัตราการเช่าอยู่ในระดับสูง 86.0% ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการครองแชมป์ทำเลยุทธศาสตร์ มีสัดส่วนพื้นที่ให้เช่ามากที่สุด 39.8% ตามด้วยจังหวัดชลบุรี,ฉะเชิงเทรา,พระนครศรีอยุธยา และมีอัตราค่าเช่าของอุตสาหกรรมสูงสุดที่ 230 บาทต่อตร.ม.
ขณะที่ภาพรวมตลาดโรงงานสำเร็จรูป (Ready-Built Factory) ทั่วทั้งประเทศไทย มีพื้นที่ให้เช่ารวมกว่า3,283,394 ตร.ม. ทำเลยอดนิยม ได้แก่ ชลบุรี สมุทรปราการ และพระนครศรีอยุธยา มีอัตราการเช่า 95.39% รวมถึงฉะเชิงเทราที่มีอัตราการเช่าเต็ม 100% เนื่องจากอยู่ใกล้ท่าเรือแหลมฉบังและเป็นพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนการลงทุน ส่งผลให้มีอัตราค่าเช่าของอุตสาหกรรมสูงสุดที่ 280 บาทต่อ ตร.ม. แสดงถึงศักยภาพทรัพย์สินที่PROSPECT REIT เข้าลงทุนล้วนอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพ พร้อมสร้างผลตอบแทนที่มั่นคง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบัน PROSPECT REIT มีสินทรัพย์ 5 โครงการ รวม 407 ยูนิต มีพื้นที่ให้เช่ารวม 564,758 ตร.ม. บนที่ดินกว่า 570 ไร่ โดยทุกโครงการอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ที่เป็น ฮับอุตสาหกรรมย่านบางพลี สมุทรปราการ มีทั้งพื้นที่ให้เช่าในเขตปลอดอากร (Free Zone) ถึง 55% ที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี แก่ผู้เช่าที่นำเข้า-ส่งออก และเขตประกอบการทั่วไป (General Zone) ตอบโจทย์ผู้ประกอบการภายในประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทุกโครงการมีอัตราการเช่าพื้นที่แข็งแกร่ง ได้แก่
(1) โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 1 (BFTZ 1) ถนนบางนา-ตราด กม. 23 มีอัตราการเช่า 99.14% (2) โครงการบางกอก ฟรีเทรดโซน 2 (BFTZ 2) ถนนเทพารักษ์ มีอัตราการเช่า 100% (3) โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 3 (BFTZ 3) บนถนนบางนา-ตราด กม. 19 มีอัตราการเช่าพื้นที่ 100% (4) โครงการ X44 ถนนบางนา-ตราด กม. 18 มีอัตราการเช่าเต็ม 100% และ (5) โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 6(BFTZ 6) บนถนนบางนา-ตราด กม. 19 มีอัตราการเช่าเต็ม 100% โดยอัตราการเช่าเฉลี่ย 99.43%
ล่าสุดกองทรัสต์ฯ ประกาศเพิ่มทุนครั้งที่ 3 เพื่อเข้าลงทุนเพิ่มเติมใน “โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 4” (BFTZ 4)อำเภอ บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจะลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารโรงงานสำเร็จรูปและคลังสินค้า 31 หลัง รวม 101 ยูนิต ในเขตปลอดอากรและเขตประกอบการทั่วไป บนที่ดินกว่า 202 ไร่ มีพื้นที่ให้เช่า 187,949 ตร.ม. มีอายุสัญญาเช่า 30 ปีนับจากวันที่เริ่มต้นระยะเวลาการเช่า และต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 30 ปี ซึ่งจะส่งผลให้อายุสิทธิการเช่าเฉลี่ยของกองรีทเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 28 ปี จากปัจจุบันประมาณ 15 ปี โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ทรัพย์สินของโครงการ BFTZ 4 มีอัตราการเช่าเต็ม 100% เฉพาะอาคารส่วนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 111,876 ตร.ม.
“การลงทุนครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญที่มากกว่าแค่ขยายพอร์ตสินทรัพย์ แต่จะเป็นการกระจายการลงทุนจากโซนบางพลี ถ.บางนา-ตราด ที่เป็นฮับของอุตสาหกรรม สู่ย่านบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ในพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพสูงและมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เพื่อยกระดับบทบาทของ PROSPECT REIT จากการเป็นกอง Industrial REIT ที่ลงทุนในคลังสินค้าและโรงงานให้เช่า สู่การเป็นรากฐานสำคัญของภาคอุตสาหกรรม ที่ไม่ใช่แค่ผู้ให้เช่าพื้นที่ แต่เป็นกลไกหลักที่พร้อมรองรับการลงทุนและสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างยั่งยืน” นางสาวอรอนงค์ กล่าว
นางสาวบุษราภรณ์ จันทร์ชูเชิด รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (Filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาเพื่อนับหนึ่งแบบไฟลิ่ง โดยการเพิ่มทุนครั้งที่ 3 จะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,040 ล้านบาท ซึ่งจะเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมไม่เกิน 450 ล้านหน่วย และเงินกู้ยืมสถาบันการเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท การเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพจากการกระจายทำเลลงทุน ขยายฐานผู้เช่าจากหลากหลายอุตสาหกรรม เพิ่มศักยภาพการสร้างรายได้ในระยะยาวแก่กองรีทและสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัท บีเอฟทีแซด บางปะกง จำกัด ในฐานะเจ้าของทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งนี้ และบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบีเอฟทีแซด บางปะกง จะทำสัญญากับ PROSPECT REIT เพื่อรับประกันค่าเช่าพื้นที่ของทรัพย์สินหลักที่ลงทุนเพิ่มเติมที่ไม่มีผู้เช่า ในอัตราเดือนละ 170 บาทต่อ ตร.ม. เป็นระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน