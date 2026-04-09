AIMC หนุนยกระดับ ‘คุณสมบัติกรรมการ’ สร้างเกราะป้องกันธรรมาภิบาลตลาดทุน

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) นำโดย นางชวินดา หาญรัตนกูล และนายพจน์ หะริณสุต ประธานคณะกรรมการ ESG Policy & Collective Action ร่วมแสดงจุดยืนเชิงรุกในการขับเคลื่อน ธรรมาภิบาลตลาดทุนไทย เน้นย้ำความสำคัญของกระบวนการคัดกรองคุณสมบัติกรรมการบริษัท จดทะเบียน ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี AIMC เชื่อมั่นว่ากรรมการที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอันเป็นประโยชน์ให้แก่กิจการ ควบคู่ไปกับความมีจริยธรรมทางธุรกิจโดยปราศจากลักษณะต้องห้ามหรือประวัติความเสี่ยงทางด้านธรรมาภิบาล เป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อมูลค่าและความยั่งยืนของกิจการในระยะยาว
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code - I Code) AIMC สนับสนุนให้บริษัทจัดการลงทุนสมาชิกพิจารณาใช้สิทธิออกเสียง (Proxy Voting) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี(AGM) อย่างเหมาะสม คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเฉพาะในวาระที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงข้อบังคับบริษัทเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณสมบัติกรรมการให้สอดคล้องกับสากล อาทิ การกำหนดเกณฑ์คัดกรองที่เข้มงวดเพื่อป้องกันบุคคลที่มีประวัติเกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือบุคคลที่ถูกจำกัดสิทธิ์ในการทำธุรกรรมเข้ามาดำรงตำแหน่ง ซึ่งถือเป็นมาตรการเชิงป้องกัน (Preventive Measure) ที่สำคัญในการรักษาผลประโยชน์สูงสุด เพื่อให้มั่นใจว่ากลไกการบริหารงานของบริษัทจดทะเบียนมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ในโอกาสนี้ AIMC ขอเชิญชวนผู้ถือหุ้น ทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการไปใช้สิทธิออกเสียง (Voting Rights) ในการประชุม AGM ของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะในวาระที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารและหลักธรรมาภิบาลของบริษัท เพื่อร่วมเป็นพลังสำคัญในการสร้าง "ภูมิคุ้มกัน" ให้แก่ตลาดทุนไทย เพื่อขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนบนฐานของความโปร่งใสและจริยธรรมทางธุรกิจอย่างแท้จริง