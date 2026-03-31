สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) เผยแนวทางบริหารจัดการกองทุนตามมาตรฐานสากล ชูเครื่องมือ LMTs เป็นกลไกสำคัญในการรักษาความเป็นธรรมและปกป้องผลประโยชน์ผู้ลงทุนระยะยาว

นายพจน์ หะริณสุต นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) เปิดเผยภาพรวมการบริหารจัดการกองทุนรวมในปัจจุบันว่า ท่ามกลางสภาวะการเคลื่อนไหวของตลาดการเงินโลก บริษัทจัดการลงทุน (บลจ.) ชั้นนำระดับสากล อาทิ Ares, Apollo หรือ Blue Owl ได้มีการนำเครื่องมือบริหารสภาพคล่อง (Liquidity Management Tools: LMTs) มาใช้เป็นมาตรฐานตามกรอบที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยเฉพาะการกำหนดเพดานการขายคืน (Redemption Gate) และการทยอยชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐาน (Best Practice) เพื่อดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ได้รับความเท่าเทียมกันในทุกสภาวะตลาด
นายพจน์ระบุว่า ในสภาวะปัจจุบันที่ตลาดมีความผันผวน ถือเป็นเรื่องปกติที่ทั้งในระดับสากลและในประเทศไทย จะมีการพิจารณานำเครื่องมือบริหารสภาพคล่องมาใช้ตามความเหมาะสม เช่น การกำหนดเพดานการขายคืน (Redemption Gate) ซึ่งเป็นกลไกที่ออกแบบมาเพื่อ "จัดสรรสภาพคล่องอย่างเป็นระบบ" ในช่วงที่อาจมีปริมาณคำสั่งขายคืนสูงกว่าปกติชั่วคราว กลไกนี้จะช่วยปกป้องผู้ลงทุนไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการที่กองทุนต้องเร่งขายสินทรัพย์ในจังหวะที่ตลาดขาดความสมดุลและไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางสากลที่มุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพของพอร์ตการลงทุนและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ลงทุนทุกราย
ทั้งนี้ การปรับใช้เครื่องมือ LMTs เป็นเพียง “มาตรการบริหารจัดการกระแสเงินสดชั่วคราว” เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพคล่องของสินทรัพย์ในขณะนั้นเท่านั้น โดยคุณภาพของสินทรัพย์พื้นฐานที่กองทุนเข้าลงทุนยังคงมีความแข็งแกร่งและมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนตามกลยุทธ์ที่วางไว้ในระยะยาว การทำความเข้าใจในกลไกนี้จะช่วยให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่า สินทรัพย์ที่ลงทุนไว้จะได้รับการดูแลภายใต้ระบบที่มุ่งเน้นการปกป้องผลประโยชน์ระยะยาวเป็นสำคัญ
สำหรับบทบาทของ บลจ. ในประเทศไทย นายพจน์ระบุเพิ่มเติมว่า บลจ. ทุกแห่งมีการติดตามสถานการณ์และวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ภายใต้เกณฑ์การบริหารสภาพคล่องที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมฯ อย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการทำ Stress Test อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจใช้เครื่องมือบริหารสภาพคล่องในแต่ละช่วงเวลา จะเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามมาตรฐานวิชาชีพสากล
ทำความเข้าใจ "กลไกการบริหารสภาพคล่อง" (LMTs): มาตรฐานสากลเพื่อการดูแลผลประโยชน์ผู้ลงทุน
1. เครื่องมือบริหารสภาพคล่อง (LMTs) คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรต่อกองทุนรวม?
เครื่องมือบริหารสภาพคล่อง หรือ Liquidity Management Tools (LMTs) เป็นกลไกมาตรฐานที่กองทุนรวมทั่วโลก นำมาใช้บริหารจัดการในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวน เครื่องมือเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาความสมดุลระหว่างปริมาณเงินสดในกองทุนกับจังหวะการทำรายการสินทรัพย์พื้นฐาน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม ทั้งในด้านราคาต้นทุนและประโยชน์ระยะยาว
2. การใช้กลไกกำหนดเพดานการขายคืน/ การทยอยจัดสรรการขายคืนตามสัดส่วน (Redemption Gate) มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร?
วัตถุประสงค์หลักคือการบริหารจัดการสภาพคล่องของกองทุนอย่างมีระเบียบ (Orderly Management) ในช่วงที่ตลาดอาจมีความผันผวนสูงกว่าปกติชั่วคราว กลไกนี้จะช่วยให้ผู้จัดการกองทุนไม่ต้องเร่งขายสินทรัพย์พื้นฐานในจังหวะที่ราคาตลาดไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนโดยรวม และช่วยให้ผู้ลงทุนที่ถือครองหน่วยลงทุนอยู่ไม่เสียเปรียบจากการทำรายการในสภาวะตลาดที่ขาดสมดุล
3. ทำไมการใช้เครื่องมือ LMTs จึงถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเท่าเทียม (Fair Treatment) ระหว่างผู้ลงทุน?
หากไม่มีกลไก LMTs อาจทำให้กองทุนต้องรีบขายสินทรัพย์ที่มีคุณภาพดีที่สุดออกไปก่อนเพื่อหาเงินสดมาจ่ายคืน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนและคุณภาพของพอร์ตลงทุนที่เหลืออยู่ กลไก LMTs จึงเข้ามาทำหน้าที่เป็น "ตัวปรับสมดุล" เพื่อให้มั่นใจว่า:
ผู้ที่ทำรายการขายคืน: จะได้รับเงินคืนในระดับราคาที่สะท้อนต้นทุนการทำธุรกรรมจริง ไม่ไปกระทบมูลค่าของผู้ที่ยังลงทุนอยู่
ผู้ที่ถือครองต่อ: จะไม่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนการขายสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการทำรายการของผู้อื่น และยังคงถือครองสินทรัพย์ที่มีคุณภาพชุดเดิมต่อไป
4. การปรับใช้เครื่องมือเหล่านี้ สะท้อนถึงคุณภาพของสินทรัพย์ที่กองทุนถือครองอย่างไร?
การบริหารสภาพคล่อง (Liquidity) และ คุณภาพของสินทรัพย์ (Solvency) เป็นคนละส่วนกัน การนำ LMTs มาใช้เป็นเพียงเครื่องมือเชิงเทคนิคในการบริหารกระแสเงินสดให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นเท่านั้น ขณะที่สินทรัพย์พื้นฐานส่วนใหญ่ยังคงมีคุณภาพและมีศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสดตามแผนงานเดิม การใช้กลไกบริหารสภาพคล่องจึงเป็นวิธีหนึ่งในการล็อค (Lock) คุณค่าของสินทรัพย์เอาไว้ ไม่ให้ถูกกระทบจากปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นชั่วคราว
5. ผู้ลงทุนควรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อมีกองทุนมีการนำเครื่องมือบริหารสภาพคล่องมาใช้?
สิ่งสำคัญคือการพิจารณาลงทุนตามวัตถุประสงค์และกรอบเวลาที่วางไว้แต่ต้น เนื่องจากกลไกการบริหารสภาพคล่องถูกออกแบบมาเพื่อลดความผันผวนระยะสั้นและคุ้มครองผู้ลงทุนระยะยาวเป็นหลัก การดำเนินตามแผนการลงทุนเดิมจะช่วยให้ผู้ลงทุนก้าวข้ามความผันผวนชั่วคราว และได้รับประโยชน์จากคุณภาพของสินทรัพย์พื้นฐานเมื่อสถานการณ์ตลาดกลับเข้าสู่ภาวะปกติ