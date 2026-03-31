ยูโอบีเปิดกองทองคำสกุลUS แนะเพิ่มน้ำหนักลงทุนแตะ 5-10%

บลจ.ยูโอบี ชี้ทองคำไปต่อรับอานิสงส์ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ท่ามกลางความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์ หนี้โลกพุ่ง และแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงของเฟด ระบุนักลงทุนยังสามารถเพิ่มน้ำหนักแตะ10% ของพอร์ตการลงทุนล่าสุด เปิดเสนอขายกองทุนใหม่ “UGOLD-USD” ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม-8 เมษายน 2569 เจาะนักลงทุนที่ถือดอลลาร์สหรัฐและต้องการกระจายพอร์ตสู่ทองคำแท่งโดยไม่ต้องแปลงกลับเป็นเงินบาท
นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ยูโอบี เปิดเผยว่า บริษัทจะทำการเสนอโอกาสการลงทุนใน กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลด์ ฟันด์ (UGOLD-USD) เพื่อรองรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนในทองคำแท่งในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ผ่านกองทุนหลักที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำภายหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการกระจายการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 8 เมษายน 2569
“จากสถานการณ์ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งทำให้นักลงทุนหันมาถือครองทองคำเพื่อลดความเสี่ยง โดยมีปัจจัยสำคัญต่างๆ อาทิ ปัจจัยเรื่องหนี้โลกที่ปรับตัวสูงขึ้น การอ่อนค่าลงของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงความไม่แน่นอนทางการคลัง นอกจากนี้ ปัจจัยเรื่องเม็ดเงินลงทุนไหลเข้า Gold ETF ยังช่วยพยุงและสนับสนุนราคาทองคำในตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ตอกย้ำบทบาทของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีแนวโน้มเข้าสู่วัฏจักรปรับลดอัตราดอกเบี้ย (Fed Easing Cycle) ทำให้นโยบายการปรับลดดอกเบี้ยเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นความต้องการในการถือครองทองคำ
โดยในปี 2568 ที่ผ่านมาความต้องการถือครองทองคำของธนาคารกลางทั่วโลกมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 23% ซึ่งประเทศพัฒนาแล้ว (Advance Economies) มีการสัดส่วนการถือครองทองคำอยู่ที่ 30% ประเทศตลาดเกิดใหม่และกำลังพัฒนา (Emerging Market & Developing Economies) มีการถือครองอยู่ที่ 14% ซึ่งธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่ยังคงซื้อทองคำอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มการถือครองทองคำในปี 2569 จึงมีการเติบโตต่อเนื่องจากแรงซื้อในเอเชีย ได้แก่ประเทศจีน อินเดีย และญี่ปุ่น ที่มีแรงซื้อพร้อมกันทั้งจากนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน รวมถึงธนาคารกลาง และ ณ ปัจจุบันนักลงทุนมีการลงทุนในทองคำผ่าน ETF เพียง 2.8% ของพอร์ต ซึ่งต่ำกว่าสัดส่วนการลงทุนที่แนะนำซึ่งควรลงทุน 5-10% ของพอร์ต สะท้อนว่านักลงทุนยังสามารถเพิ่มสัดส่วนการลงทุนเพื่อช่วยลดความเสี่ยงขาลงให้กับพอร์ตการลงทุนได้
ด้วยสถานการณ์ดังที่กล่าวมา บลจ.ยูโอบี เล็งเห็นโอกาสการลงทุนดังกล่าว จึงร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในระดับสากลคือ State Street Investment Management นำเสนอ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ (UOBSG) เพื่อรองรับนักลงทุนที่มองหาการลงทุนในทองคำ และเพื่อรับรองนักลงทุนที่ถือครองสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและต้องการลงทุนในทองคำ พร้อมรับผลตอบแทนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ บลจ.ยูโอบี จึงได้นำเสนอ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลด์ ฟันด์ (UGOLD-USD) สำหรับนักลงทุนที่ถือครองเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอยู่แล้ว สามารถลงทุนได้โดยไม่ต้องแปลงค่าเงินเป็นเงินบาท
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลด์ ฟันด์ (UGOLD-USD) ระดับความเสี่ยง 8 (เสี่ยงสูงมาก) รับผลตอบแทนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก SPDR Gold Trust ที่ลงทุนในทองคำแท่งโดยตรงเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักจัดตั้งและบริหารจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำภายหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน โดยลักษณะของทองคำแท่งที่ลงทุนคือ London Gold Delivery Bars ซึ่งจะมีมาตรฐานความบริสุทธิ์ขั้นต่ำที่ 99.5% และผ่านการรับรองจาก the London Bullion Market Association (LMBA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความอิสระเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมระดับสากล และมีการเปิดเผยราคาซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมไว้อย่างแพร่หลาย
กองทุนหลักจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำหลายแห่ง ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา, ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์, ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ กองทุนจะซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักผ่านตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ กองทุนหลักยังเป็นผู้นำในตลาดกองทุน Gold ETF และด้วยสินทรัพย์รวม (AUM) มูลค่า 148,228 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีส่วนแบ่งตลาดครองอันดับ 1 หรือ 56.5% ของสินทรัพย์กองทุน Gold ETF ที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา*
กองทุน UGOLD-USD สามารถซื้อและขายคืนได้ทุกวันทำการ โดยกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก 10 ดอลลาร์สหรัฐ และไม่กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป ทั้งนี้ มีระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน T+7 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน ซึ่งระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนดังกล่าวไม่นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ)