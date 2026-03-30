เมืองไทยประกันชีวิต จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “MUANG THAI LIFE CONVENTION 2025” อย่างยิ่งใหญ่

นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และนายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสลิล ล่ำซำ ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศฝ่ายขายประจำปี 2568 “MUANG THAI LIFE CONVENTION 2025" เพื่อเป็นการประกาศเกียรติยศและฉลองความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ให้กับสุดยอดนักขายของเมืองไทยประกันชีวิต ที่มีผลงานขายยอดเยี่ยมด้วยความเป็นมืออาชีพและทุ่มเทความสามารถรวมถึงให้การบริการที่ดี ตั้งมั่นส่งมอบความสุขและรอยยิ้มที่ยั่งยืนแก่ผู้เอาประกัน ในการเป็นที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตที่พร้อมดูแลและคอยเคียงข้างลูกค้าในทุกช่วงจังหวะของชีวิต ภายใต้กฎระเบียบและจรรยาบรรณตัวแทนที่เคร่งครัด
โดยพิธีมอบรางวัล “MUANG THAI LIFE CONVENTION 2025" นี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณธีรชยา พิมพ์กิติเดช Miss Tiffany's 2026 คุณพิมพ์รตา ป้องชัยวิวัฒน์ รองชนะเลิศอันดับ 1 คุณมินท์ธิตา อ่อนดำ รองชนะเลิศอันดับ 2 และผู้เข้าประกวด Miss Tiffany’s 2026 ร่วมถือโล่รางวัลเกียรติยศสูงสุด เพื่อมอบให้แก่สุดยอดนักขายของเมืองไทยประกันชีวิตที่ได้รับรางวัลอีกด้วย งานจัดขึ้น ณ โรงแรมไบรท์ตัน แกรนด์ พัทยา