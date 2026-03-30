บลจ.อีสท์สปริง โชว์จ่ายปันผลกองหุ้นไทย “ES-DIV” 0.80 บาทต่อหน่วย รวมมูลค่า 196 ล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนหุ้นไทยภายใต้การบริหารจัดการจำนวน 1 กองทุน คือ กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นปันผล(ES-DIV) จากผลการดําเนินงาน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 3 เดือน สำหรับผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2569 ในอัตรา 0.80 บาทต่อหน่วย กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 31 มีนาคม 2569 รวมมูลค่าจ่ายปันผล 196,246,080.27 บาท
สำหรับกองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นปันผล (ES-DIV) มีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนที่เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอซึ่งมีประวัติการจ่ายปันผลดีสม่ำเสมอ และมีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดี ในอนาคตโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคือ 1.มีประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีตในระดับสูง (ประมาณ 1-3 ปีย้อนหลัง) หรือ 2. มีแนวโน้มและคาดการณ์การจ่ายปันผลในอนาคตที่ดี โดยมีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุน นับตั้งแต่จดทะเบียนจัดตั้ง Class D – ชนิดจ่ายเงินปันผล เมื่อวันที่ 15 มีนาคม2560 คือ ปี 2560 อยู่ที่ 0.55 บาทต่อหน่วย ปี 2561 อยู่ที่ 0.9716 บาทต่อหน่วย ปี 2562 อยู่ที่ 0.15 บาทต่อหน่วย โดยรวมกับการจ่ายปันผลงวดนี้อีก 0.80 บาทต่อหน่วย รวมเป็นยอดจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 2.4716 บาทต่อหน่วย (ที่มา: บลจ.อีสท์สปริง ณ วันที่ 27มีนาคม 2569)
ทั้งนี้กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นปันผล (ES-DIV) ยังสร้างผลงานยอดเยี่ยม โดยล่าสุดประสบความสำเร็จคว้ารางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยมปี 2026ประเภทกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ จากงานประกาศรางวัลกองทุนยอดเยี่ยม Morningstar Awards for Investing Excellence 2026 จัดโดย Morningstar ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งรางวัลดังกล่าวสะท้อนความมุ่งมั่นและตอกย้ำความเชี่ยวชาญในการบริหารสินทรัพย์ของ บลจ.อีสท์สปริง(ประเทศไทย) ผ่านกระบวนการวิเคราะห์เชิงลึกอย่างรอบด้าน