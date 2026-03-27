ซัมซุงประกันชีวิต จัดพิธีมอบรางวัลคุณวุฒิฝ่ายขายยอดเยี่ยม ประจำปี 2568 ในงานSamsung Life Insurance Annual Awards 2025

บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีมอบรางวัลคุณวุฒิฝ่ายขายยอดเยี่ยม (Of The Year) ประจำปี 2568 หรืองาน Samsung Life Insurance Annual Awards 2025 ภายใต้ธีมงาน “Dazzling Beyond Excellence” ณ ห้องประชุมรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและฉลองความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ตลอดปี 2568 ให้กับฝ่ายขายที่สร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมด้วยความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนใส่ใจในการบริการที่ดีแก่ผู้เอาประกันภัยภายใต้กฎระเบียบและจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิต ที่กำหนดจนได้รับความไว้วางใจ และสามารถบรรลุเป้าหมายด้วยรางวัลแห่งความสำเร็จ และการจัดงานในปีนี้มีความพิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เนื่องด้วยได้รับเกียรติจาก คุณด๊อกโฮ อัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซัมซุงประกันชีวิตประเทศเกาหลี เดินทางมาเป็นประธานในพิธี และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ติดคุณวุฒิ พร้อมด้วย ดร.ชญานิน เกิดผลงาม รองเลขาธิการด้านกลยุทธ์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
คุณดงฮุน ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ คุณคมกฤษ ลายลักษณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานช่องทางจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ท่ามกลางบรรยากาศแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจ สำหรับงาน Annual Awards 2025 ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับรางวัลและผู้เข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่งรวมกว่า 1,200 คน ทั้งนี้มีฝ่ายขายที่สามารถพิชิตคุณวุฒิ Of The Year ได้ถึง 107 คน จากผลงานยอดเยี่ยมทั้งในด้านยอดขายรวม ด้านการสรรหาตัวแทน และในด้านการบริหารกำกับการทำงานของทีมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 167 รางวัล
ซัมซุงประกันชีวิต (ประเทศไทย) ตั้งปณิธานที่จะก้าวต่อไปอย่างมั่นคง เพื่อเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของประเทศไทย มุ่งมั่นเพื่อ “ความพึงพอใจของลูกค้า” และเพื่อสร้าง “คุณค่าของลูกค้า” ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ควบคู่กับการสร้างบุคลากรมืออาชีพด้านการประกันชีวิต ที่พร้อมให้คำปรึกษาและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าคนสำคัญ เพื่อได้รับผลประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ภายใต้หลักการจัดการอย่างมีจริยธรรม บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ในขณะเดียวกันก็มีความรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
