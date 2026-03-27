BBLAM จับมือ 11 พันธมิตรบริษัทจัดการกองทุนระดับโลกจัดงาน “BBLAM Global Investment Forum 2026” เปิดมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุน

ธนาคารกรุงเทพ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (BBLAM) ร่วมจัดงานBBLAM Global Investment Forum 2026 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 เวลา 8.30–17.00 น. ณ ห้องนภาลัย แกรนด์บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “Opportunities in Times of Changing World Order” พร้อมประกาศความร่วมมือกับ 11 พันธมิตรบริษัทจัดการกองทุนระดับโลกเพื่อถ่ายทอดแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค ภูมิรัฐศาสตร์ และโอกาสการลงทุนแห่งปี 2026 ให้แก่นักลงทุนไทย
งานฟอรั่มครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านเศรษฐกิจโลกที่กำลังเผชิญการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ ทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ วัฏจักรดอกเบี้ยใหม่ (New Interest Rate Regime) และโครงสร้างการเติบโตของอุตสาหกรรม โดยมีนักกลยุทธ์เศรษฐกิจ ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญการลงทุนเข้าร่วมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกตลอดทั้งวัน
นายบรรณรงค์ พิชญากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารBBLAM กล่าวว่า “ปี 2026 เป็นปีที่นักลงทุนต้องเผชิญทั้งความผันผวนและโอกาสใหม่จากการเปลี่ยนแปลงของระเบียบเศรษฐกิจโลก งาน BBLAM Global Investment Forum 2026 จัดขึ้นเพื่อมอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ช่วยให้นักลงทุนสร้างภูมิคุ้มกันพอร์ตและวางแผนการลงทุนอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว”
“BBLAM ทำงานร่วมกับพันธมิตรบริษัทจัดการกองทุนระดับโลก ทั้ง 11 แห่ง ที่บริหารกองทุนต่างประเทศของ BBLAM ภายใต้รูปแบบของ Multi-Manager Partnerships นี้ ทำให้สามารถดึงความร่วมมือจากพันธมิตรระดับโลกที่โดดเด่นในด้านต่างๆ เพื่อนำเสนอบริการให้กับผู้ลงทุน โดยพันธมัตรที่ร่วมงานในครั้งนี้ ได้แก่ Pictet Asset Management, Lazard, Kotak International, ChinaAMC, Fidelity International, Allianz Global Investors, Nippon Life India, Franklin Templeton, E Fund, BNP Paribas Asset Management และ Wellington Asset Management ซึ่งจะได้ร่วมกันนำเสนอภาพรวมเศรษฐกิจและไอเดียการลงทุนสำคัญสำหรับปี 2026
ช่วงเช้า ประเด็นสำคัญบนเวที เป็นการร่วมเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่
• Finding Growth Opportunities in an Increasingly Divisive World
• Investment Ideas for 2026: Finding Resilience Amidst Heightened Valuations
• Global Asset Allocation Views: Balancing Risks with Future Growth Opportunities
ช่วงบ่าย: 12 ห้องสัมมนาย่อย
สำหรับนักลงทุนที่สนใจในแต่ละธีมการลงทุน เป็นการเจาะลึกรายละเอียดเศรษฐกิจและการลงทุน โดยผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง 11 พันธมิตร ในแต่ละห้องย่อยนำเสนอเนื้อหาหลากหลาย ครอบคลุมเทรนด์การลงทุนทั่วโลก ทั้งในส่วน ตราสารหนี้ มองหาโอกาสสร้างรายได้จากตราสารหนี้ กลุ่ม High Yield พร้อมแนวทางบริหารDuration ในภาวะดอกเบี้ยผันผวน รวมไปถึง เมกะเทรนด์และโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ ที่จะสรุปเทรนด์สำคัญของโลกยุคใหม่ เช่น AI การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร พลังงานสะอาด และการปรับตัวของห่วงโซ่อุปทาน พร้อมกับ มุมมองตลาดจีน อินเดีย และเอเชีย วิเคราะห์การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ทิศทางนโยบาย รวมถึงพัฒนาการอุตสาหกรรมของจีน อินเดีย และเอเชีย พร้อมแนวทางจัดพอร์ตสำหรับนักลงทุน ตลอดจน กลยุทธ์หุ้นโลก สำรวจทิศทางตลาดหุ้น การปรับพอร์ตการลงทุนกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่งตามสภาพตลาด (Style Rotation) พร้อมเน้นหุ้นเติบโตคุณภาพ และธีมหุ้นสำคัญในเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อีกทั้ง พอร์ตตามแนวทาง Multi-Asset และการลงทุนทรัพย์สินทางเลือก เพื่อเพิ่มศักยภาพผลตอบแทนและกระจายความเสี่ยงในสภาวะตลาดที่ซับซ้อน
BBLAM 27 มีนาคม 2569