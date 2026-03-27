บลูเบลล์โตสวนตลาดผันผวน ชูความมั่งคั่งสร้างได้ทุก Gen”ปั้นธุรกิจ Blue Cloud Academy

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด (“บลูเบลล์”) เปิดเผยผลการดำเนินงานในปี 2568 ที่เติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2567 อย่างแข็งแกร่งทุกมิติ โดยสินทรัพย์ภายใต้การแนะนำรวม (AUA) เพิ่มขึ้น 38.4% อยู่ที่ 45,842 ล้านบาท รายได้รวมเติบโต 63.0% อยู่ที่ 416.3 ล้านบาท และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 64.6% อยู่ที่ 40.4 ล้านบาท สะท้อนศักยภาพและความแข็งแกร่งของธุรกิจท่ามกลางภาวะตลาดผันผวน นอกจากนี้ ในส่วนธุรกิจวาณิชธนกิจ (Investment Banking) ซึ่งให้บริการลูกค้าองค์กร มีการขยายตัวมากกว่า 100% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ตอกย้ำบทบาทการเป็นพันธมิตรทางการเงินที่ให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์และสนับสนุนโซลูชันรอบด้าน
นางสาวนริสรา ชัยวัฒนะ ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด กล่าวว่า “การเติบโตของเรามีรากฐานจากความไว้วางใจจากนักลงทุน ด้วยมาตรฐานการดูแลระดับพรีเมียมของบลูเบลล์บนแนวคิด ‘เคียงข้างทุกก้าวของการเติบโตและความสำเร็จในชีวิต’ เพราะเราให้ความสำคัญกับการดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ครอบคลุมถึงการดูแลเป้าหมาย การตัดสินใจ และการบริหารสภาพคล่องและความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดย บลูเบลล์มุ่งตอบโจทย์นักลงทุนด้วยผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่หลากหลาย ตั้งแต่กองทุนรวม หุ้นกู้ ไปจนถึงทางเลือกการลงทุนที่ออกแบบให้สอดคล้องกับเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละบริบท โดยยึดนักลงทุนเป็นศูนย์กลาง และบลูเบลล์ยังเน้นการสื่อสารเชิงรุก ที่ขับเคลื่อนด้วยพื้นฐานข้อมูล มุมมองการลงทุน และคำแนะนำที่เหมาะสม พร้อมรับมือ ได้ทุกสภาวะตลาด”
พร้อมกันนี้ ในฐานะผู้บริหาร บริษัท บลูเบลล์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด นางสาวนริสราได้ประกาศ วิสัยทัศน์ใหม่ของกลุ่ม “ความมั่งคั่งสร้างได้ทุก Gen” ที่จะยกระดับการให้บริการระดับพรีเมียมของบลูเบลล์ โดยขยายบทบาทจากการให้บริการด้านการลงทุน สู่การวางแผนการเงินและการส่งเสริมความมั่งคั่งในทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยเด็ก วัยทำงาน วัยสร้างธุรกิจ ไปจนถึงการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณ ภายใต้คำจำกัดความ “BLUEBELL Prosperity Journey” เส้นทางสู่ความมั่งคั่งเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ที่จะเชื่อมโยงทุกบริการเข้าด้วยกัน เพื่อเติมเต็มโซลูชันที่ส่งเสริมความสำเร็จในทุกช่วงชีวิต และทุกเจเนอเรชันในครอบครัว ให้กับลูกค้าบลูเบลล์
ในก้าวสำคัญนี้ บริษัทได้ตอกย้ำวิสัยทัศน์ดังกล่าวด้วยการเปิดตัวธุรกิจใหม่ล่าสุดของกลุ่มบลูเบลล์ “บลูคลาวด์อะคาเดมี (Blue Cloud Academy)”ธุรกิจด้านการเรียนรู้การเงินสำหรับเด็กและเยาวชน ภายใต้แนวคิด “Money Skills Magic Space แต่งแต้มอนาคตในฟ้ากว้าง ด้วยทักษะการเงินตั้งแต่วัยเยาว์” เพื่อวางรากฐาน ทักษะการเงินและทักษะชีวิตที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริง จุดประกายให้คนรุ่นใหม่มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการเงิน และพร้อมก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นใจ ปูทางไปสู่ความมั่งคั่งในอนาคต
นางสาวนริสรา กล่าวทิ้งท้ายว่า “จากประสบการณ์ในแวดวงการเงินการลงทุนมาอย่างยาวนาน ได้ตระหนักว่าทักษะด้านการเงิน เป็นทักษะที่สำคัญมากของชีวิต Blue Cloud Academy จึงถูกก่อตั้งมาด้วยความตั้งใจที่จะมุ่งสร้างทักษะการเงินให้กับเยาวชนอย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย ที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบสมรรถนะทางการเงิน (Financial Competency Framework) ของธนาคารแห่งประเทศไทย และตั้งเป้าให้โครงการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงความรู้ทางการเงินและทักษะชีวิตให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ในวงกว้าง เพื่อสร้างความมั่งคั่งในระดับบุคคล และช่วยยกระดับ ความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ต่อไป”