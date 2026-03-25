ทิสโก้จับจังหวะราคาทองร่วง  เปิดกอง“ทริกเกอร์ทองคำ”เป้า5%

บลจ.ทิสโก้จับจังหวะราคาทองคำย่อเปิดเสนอขายกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ทริกเกอร์ 5M#2 (TGOLD5M2) มั่นใจราคาเด้งหลังซึมซับข่าวร้ายไปพอสมควร ขณะที่ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ จะทยอยเข้าสะสมทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย พร้อมเปิดสถิติเมื่อราคาทองคำปรับลงแรงมีโอกาสที่ราคาจะดีดขึ้นกว่า 5% เปิดเสนอขาย IPO วันที่ 26 - 30 มีนาคม 2569
นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr. Saharat Chudsuwan Managing Director of TISCOASSET) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาราคาทองคำโลกปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดประมาณ 20% ซึ่งถือเป็นการปรับลงแรงที่สุดในรอบ 10 ปี จากแรงกดดันเรื่องราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นหนุนอัตราเงินเฟ้อสูง ทำให้นักลงทุนคาดว่าธนาคารกลางต่างๆ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแทนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม บลจ.ทิสโก้มองว่าราคาทองคำที่ปรับลงในครั้งนี้ถือว่าซึมซับข่าวร้ายไปพอสมควรแล้ว และจากสถิติพบว่าเกือบทุกครั้งที่ราคาลงแรง หลังจากนั้นเพียงไม่นานราคาทองมักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิน 5% เสมอ
“สาเหตุที่ราคาทองคำปรับลงรอบนี้เพราะนักลงทุนรายย่อยขาย ETF ทองคำมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 2569 จากความกังวลเรื่องธนาคารกลางอาจไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพราะเงินเฟ้อพุ่งสูง แต่ในระยะสั้น บลจ.ทิสโก้คาดว่าราคาทองคำจะปรับเพิ่มขึ้นเกิน 5% จากแรงซื้อทองคำของธนาคารกลางที่ยังคงมองว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอยู่ อีกทั้งจากสถิติตั้งแต่ปี 2563 พบว่าหากราคาทองคำปรับลงเกิน 10% มักจะมีแรงซื้อเข้ามาหนุนให้ราคาทองคำเพิ่มขึ้นเกิน 5% เสมอ” นายสาห์รัชกล่าว
ดังนั้น บลจ.ทิสโก้จึงเปิดเสนอขายกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ทริกเกอร์ 5M#2 (TGOLD5M2) โดยกองทุนมีความเสี่ยงระดับ 8 (เสี่ยงสูงมาก) ลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายเน้นลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำหักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนหลัก ตั้งเป้าหมายเลิกโครงการเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.50 บาท/หน่วย ภายในระยะเวลา 5 เดือน เปิดเสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 26 – 30 มีนาคม 2569 มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท
ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงระยะเวลา 5 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก การกำหนดเป้าหมาย 10.50 บาทต่อหน่วย ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน หากหน่วยลงทุนมีมูลค่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ลงทุนสามารถซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ โดยเป้าหมายที่เป็นเหตุให้เลิกโครงการยังคงดำเนินอยู่ต่อไป ซึ่งเป้าหมายเลิกโครงการเป็นเป้าหมายก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
กองทุนเปิด TGOLD5M2 ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้