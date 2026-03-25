KTAM จับมือ Fidelity ยกระดับแผนเกษียณคนไทย เพิ่มทางเลือกการลงทุนระดับสากลเสริมทัพ PVD

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า KTAM ได้ร่วมกับ Fidelity International ยกระดับการลงทุนสำหรับกลุ่มลูกค้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) โดยเล็งเห็นร่วมกันถึงความสำคัญของการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนในวัยเกษียณ ผ่านแนวทางการลงทุนระดับสากลที่กระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาว
สำหรับการผนึกกำลังในครั้งนี้ เป็นการผสานจุดแข็งระหว่างศักยภาพการจัดการกองทุนชั้นนำในไทยของ KTAM กับประสบการณ์การลงทุนระดับโลกของ Fidelity เพื่อยกระดับแพลตฟอร์ม PVD ให้ก้าวไปอีกขั้น ช่วยให้ลูกค้าองค์กรและพนักงานสามารถเข้าถึงกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายและครอบคลุมสินทรัพย์ทั่วโลก เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและตอบโจทย์การวางแผนเกษียณในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในปัจจุบันจะมีหลากหลายปัจจัยที่ส่งผลให้ตลาดเกิดความผันผวนและสร้างความกังวลใจให้แก่นักลงทุน แต่การเตรียมความพร้อมเพื่อการเกษียณยังคงเป็นเป้าหมายสำคัญที่ไม่ควรละเลย
อย่างไรก็ตาม การออมเพื่ออนาคตในบางส่วนยังคงถูกมองว่าเป็นเรื่องรองหรือยังไม่ถูกให้ความสำคัญเท่าที่ควร ซึ่งอาจส่งผลให้การสะสมความมั่งคั่งไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ ดังนั้น ภาวะความเชื่อมั่นที่อยู่ในระดับต่ำประกอบกับการสะสมเงินออมที่ยังไม่สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว จึงสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างพอร์ตเกษียณที่ยืดหยุ่นและแข็งแกร่งเพียงพอ
สำหรับการก้าวข้ามความผันผวนในระยะสั้น สู่ความมั่นคงที่ยั่งยืนในอนาคตในยุคที่แรงงานไทยต้องเผชิญกับ 'โจทย์ใหญ่' จากอายุขัยที่ยืนยาวขึ้น (Longevity Risk) ซึ่งสวนทางกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อ และความผันผวนของตลาดที่ส่งผลโดยตรงต่อพอร์ตการลงทุน ดังนั้น กลยุทธ์การกระจายการลงทุนไปทั่วโลกอย่างเหมาะสมจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการวางแผนเพื่อการเกษียณ โดยความร่วมมือระหว่าง KTAM และ Fidelity ในครั้งนี้ จึงเป็นการวางรากฐานให้ตลาดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ( PVD) ของไทยพร้อมรับมือกับความท้าทายดังกล่าว เพื่อช่วยให้แรงงานไทยก้าวข้ามความกังวลในระยะสั้น ไปสู่การสร้างความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืนในระยะยาว
นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังที่จะสนับสนุนนายจ้างที่ต้องการมอบทางเลือกการออมเพื่อการเกษียณที่ครอบคลุมให้แก่พนักงาน พร้อมช่วยให้สมาชิกกองทุนเข้าถึงกลยุทธ์การลงทุนที่บริหารโดยมืออาชีพ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดและช่วงวัยที่เปลี่ยนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อตอบรับแนวทางการลงทุนระดับสากล KTAM จึงได้นำเสนอกลุ่มกองทุนผสม “KTWC Series” ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือหลักในการกระจายการลงทุนไปทั่วโลก
สำหรับกลุ่มกองทุน KTWC Series (ความเสี่ยงระดับ 5) จะเน้นลงทุนในกองทุนรวม และ/หรือกองทุนรวม ETF ทั้งในและต่างประเทศ ที่ลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือก นอกจากนี้อาจลงทุนในกองทุน Infra และ/หรือ กองทุน Property และ/หรือหน่วย Private Equity ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไปโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV และจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกิน 79% ของ NAV
โดยกลุ่มกองทุน KTWC Series มีให้เลือกลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่รับได้ (ไม่ใช่ระดับความเสี่ยงตามผลประเมิน Suitability Test) จำนวน 3 กองทุน ได้แก่ (1) กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Defensive (KTWC-DEFENSIVE) มีนโยบายลงทุนในหุ้นเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 35% ของ NAV โดยมีกรอบการลงทุนเฉลี่ยระยะยาวในตราสารหนี้ 85% และหุ้น 15% เหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความผันผวนได้ไม่มาก แต่ต้องการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนสูงชนะเงินเฟ้อ
(2) กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Moderate (KTWC-MODERATE) มีนโยบายลงทุนในหุ้นเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 70% ของ NAV โดยมีกรอบการลงทุนเฉลี่ยระยะยาวในตราสารหนี้ 50% หุ้น 50% เหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความผันผวนได้บ้าง เน้นโอกาสการเติบโตของเงินลงทุน
และ (3) กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Growth (KTWC-GROWTH) มีมีนโยบายลงทุนในหุ้นเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 60% ของ NAV โดยมีกรอบการลงทุนเฉลี่ยระยะยาวในตราสารหนี้ 20% หุ้น 80% เหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความผันผวนได้ และต้องการโอกาสสร้างผลตอบแทนได้สูงขึ้น (ที่มา: KTAM และ Fidelity International ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2569)
“ความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง KTAM และ Fidelity International คือการหลอมรวมความแข็งแกร่งจากสองมิติแห่งความเชี่ยวชาญเข้าด้วยกันอย่างลงตัว โดย KTAM ในฐานะผู้นำที่เข้าใจบริบทตลาดทุนไทยอย่างลึกซึ้ง ผสานกับศักยภาพของ Fidelity ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสินทรัพย์และการวางแผนเกษียณระดับโลก สิ่งนี้จึงเป็นกุญแจสำคัญ และโอกาสทองของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จะก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆ สู่การกระจายการลงทุนระดับสากลที่เป็นระบบและมีมาตรฐานสูงสุด เพื่อลดความผันผวนและปลดล็อกโอกาสสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าในระยะยาว เพราะเราไม่ได้มองเพียงการวางแผนเกษียณเพื่อให้พอต่อการดำรงชีพ แต่เรามุ่งมั่นส่งมอบนวัตกรรมการลงทุนเพื่อสร้างรากฐานที่มั่งคั่งและมั่นคงอย่างแท้จริง” นางชวินดา กล่าว