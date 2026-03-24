บลูเบลล์ตอกย้ำศักยภาพ Investment Banking ดัน “MF26” เข้าเทรด LiVEx สำเร็จ พร้อมเดินหน้ารุกงาน IPO เต็มรูปแบบ

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด (“บลูเบลล์”) มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor: FA) ให้กับ บริษัท มูฟฟาสท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “MF26” ในการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ไลฟ์ เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) ได้อย่างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สะท้อนถึงศักยภาพการให้บริการด้านวาณิชธนกิจแบบครบวงจรในการสนับสนุนลูกค้าองค์กรสู่การเติบโตในตลาดทุนได้อย่างมั่นคง
ความสำเร็จของ MF26 ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ตอกย้ำการเป็น “Beyond Boutique FA” ซึ่งบลูเบลล์มุ่งเน้นการให้บริการแบบครบวงจร (End-to-End) ครอบคลุมตั้งแต่การวางกลยุทธ์องค์กร การปรับโครงสร้างธุรกิจการยกระดับธรรมาภิบาล การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียน ไปจนถึงการระดมทุนและการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (IPO) โดยเน้นการทำงานเชิงลึกและใกล้ชิดกับลูกค้าเสมือนครอบครัวสู่การเติบโตแบบยั่งยืน
นายธีระยุทธ ไทยธุระไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด กล่าวว่า “ความสำเร็จของ MF26 ในครั้งนี้ เป็นผลมาจากการให้บริการของทีมที่ปรึกษาทางการเงิน ที่มีคุณภาพ ภายใต้แนวคิด “Beyond Boutique” ที่ได้ก้าวข้ามจากเป็น FA แบบดั้งเดิมไปสู่การเป็น FA ที่มีส่วนร่วมในเชิงกลยุทธ์กับลูกค้า ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อสร้างความแตกต่างและส่งมอบงานแบบมีคุณภาพ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายได้ ซึ่งความสำเร็จของการ IPO ครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงแค่การระดมทุนให้แก่ลูกค้าเท่านั้น แต่เรามองว่าเป็นการติดกระดุมเม็ดแรกครั้งสำคัญในการวางรากฐานไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต”
บลูเบลล์ยังคงเดินหน้าขยายการให้บริการ FA แบบครบวงจรที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการเป็น One-Stop Service ให้กับลูกค้าที่ต้องการเข้าถึงตลาดทุนอย่างเต็มรูปแบบ และพร้อมสนับสนุนธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืนให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าทุกรายอย่างครบวงจรและจริงใจ ทั้งในด้านการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (IPO) การควบรวมกิจการ (M&A) การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) และการให้คำแนะนำพร้อมวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)
สุดท้ายนี้ บลูเบลล์ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท มูฟฟาสท์ จำกัด (มหาชน) หรือ MF26 และทีมผู้บริหารทุกท่านสำหรับความสำเร็จครั้งนี้ และเชื่อมั่นว่าการเข้าจดทะเบียนของ MF26 ในตลาด LiVEx จะเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจ และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และตลาดทุนไทยในอนาคตแบบยั่งยืน