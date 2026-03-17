LH เปิด IPO กองLONGEVITY เกาะธีมลงทุนอายุยืน-สุขภาพดี

นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (LH Fund) เปิดเผยว่า LH Fund มองเห็นโอกาสในธีม Longevity ในฐานะธีมการลงทุนเชิงโครงสร้างระยะยาวของโลกยุคใหม่ จากการที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย (Aging Society) แม้อายุขัยเฉลี่ยของประชากรจะยืนยาวขึ้น แต่ช่วงปลายชีวิตของคนจำนวนมากกลับต้องเผชิญกับโรคเรื้อรังและภาวะสุขภาพที่ถดถอย ดังนั้น ‘การมีชีวิตที่ยืนยาว’ จึงต้องเป็นลักษณะ ‘การมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพ’ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จริง ก็ต่อเมื่อโลกสามารถยกระดับประสิทธิภาพในการรับมือกับโรคร้ายสำคัญได้ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของโลก และมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยผู้ป่วยมะเร็งกว่า 70% ถูกวินิจฉัยหลังอายุ 60 ปี ด้วยเหตุนี้ Oncology หรือ กลุ่มนวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็ง จึงเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะทำให้แนวคิด Longevity เกิดขึ้นได้จริงในเชิงระบบ
ในมุมมองของ LH Fund ธีม Longevity มีความน่าสนใจผ่าน Oncology มากขึ้นจาก 3 ปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่เกิดขึ้นพร้อมกัน
• ประการแรก คือ Structural Demand ของตลาด Oncology ที่แข็งแกร่งในระยะยาว จากจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั่วโลก ควบคู่กับมูลค่าตลาดยารักษามะเร็งที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว สะท้อนให้เห็นถึงฐานรายได้ของอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในระยะยาว และทำให้ Oncology มีความสำคัญเชิงโครงสร้างต่อระบบสุขภาพโลก
• ประการที่สอง คือ Innovation Catalyst โดยปัจจุบัน Oncology ถือเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมของอุตสาหกรรมยา และเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนใน clinical pipeline สูงที่สุดของโลก ขณะเดียวกัน รูปแบบการรักษาก็กำลังเปลี่ยนผ่านสู่ Precision Oncologyหรือการรักษาแบบมุ่งเป้า ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสำคัญ เช่น Genomics, AI, Immune-based Therapies และ Direct Cancer Targeting ส่งผลให้การรักษามีความแม่นยำมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิดการพัฒนายานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้ป่วยได้เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น
• ประการที่สาม คือ Capital and M&A Catalyst เนื่องจากนวัตกรรมใหม่ในกลุ่ม Oncology มีแนวโน้มกระจุกตัวอยู่ในบริษัท Emerging Biopharma มากขึ้น ขณะที่ บริษัท Big Pharma ทั่วโลกกำลังเผชิญแรงกดดันจากประเด็น Patent Cliff ทำให้ต้องเร่งมองหาสินทรัพย์คุณภาพเข้ามาเสริม pipeline และสร้างแหล่งรายได้ใหม่ในอนาคต ส่งผลให้กระแสการทำ M&A และ strategic partnership ในกลุ่ม Oncology มีแนวโน้มเร่งตัวต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแรงหนุนสำคัญต่อธีมการลงทุนนี้
LH Fund ขอแนะนำกองทุนเปิด แอล เอช ลองจิวิตี้ เฮลธ์แคร์(LH LONGEVITY HEALTHCARE FUND : LHLONGEVITY) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ Tema Oncology ETF (“กองทุนหลัก”) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมด้านมะเร็งวิทยา (Oncology) ซึ่งรวมถึงบริษัทเวชภัณฑ์ ชีววิทยา เทคโนโลยีการรักษา และการวิจัยโรคมะเร็ง
โดย LHLONGEVITY ถูกออกแบบมาเพื่อผสานทั้ง เสถียรภาพ และ การเติบโต ผ่านการลงทุนใน Large Pharma Mid Pharma และ Small Biopharma เพื่อให้นักลงทุนได้รับทั้งฐานรายได้ที่แข็งแรงจากบริษัทขนาดใหญ่ และโอกาส upside จากนวัตกรรมยารุ่นใหม่โดยกองทุนหลัก TEMA Oncology ETF สร้างผลตอบแทนโดดเด่นโดยให้ผลตอบแทน 1 ปีที่ 48.89% สูงกว่าดัชนีอ้างอิงซึ่งให้ผลตอบแทน 18.86% อย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนศักยภาพการเติบโตเชิงโครงสร้างของธีม Oncology ทั้งยังมี Sharpe Ratio ที่สูงกว่าตลาดสะท้อนประสิทธิภาพต่อความเสี่ยงที่โดดเด่น
นายมนรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุน LHLONGEVITY จะเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 19-26 มี.ค. 2569