KTAM โชว์กองProp & Infra เตรียมปันผล-ลดทุน4 กองรวด

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ. กรุงไทย (KTAM) เปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาดอยู่ในจังหวะที่เอื้อต่อการลงทุนในกลุ่ม Yield Play อย่าง Infrastructure Fund และ REIT เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มปรับลดลง ส่งผลให้ส่วนต่างผลตอบแทน (Yield Spread) มีความน่าสนใจมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือช่วยกระจายความเสี่ยงและสร้างกระแสเงินสด (Passive Income) ให้กับพอร์ตลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ โดยภาพรวมกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ยังคงมีความแข็งแกร่งสูง เนื่องจากเป็นสาธารณูปโภคจำเป็นที่มีรายได้ผันผวนต่ำตามสภาวะเศรษฐกิจ ขณะที่กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (Property) ประเภทที่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคมีการฟื้นตัวที่โดดเด่นกว่ากลุ่มสำนักงานเช่าที่ยังมีอุปทานล้นตลาด
โดยในช่วงที่ผ่านมา KTAM ยังคงสามารถสร้างผลงานได้ดีต่อเนื่องในการบริหารกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน จึงได้กำหนดจ่ายปันผลและเงินลดทุนจากกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 68 และกำไรสะสม พร้อมกันจำนวน 4 กองทุน ในวันที่ 18 มี.ค. 69 ดังนี้
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 1 กองทุน ได้แก่ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท (TTLPF) ซึ่งลงทุนในสิทธิการเช่าของสิ่งปลูกสร้างบางส่วนในโครงการตลาดไท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 61 ในอัตรา 0.4946 บาทต่อหน่วย และกลุ่มกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 3 กองทุนประกอบด้วย
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลครบุรี (KBSPIF) ซึ่งลงทุนในสิทธิในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าในสัดส่วนร้อยละ 62% ของรายได้ค่าไฟฟ้าจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบจก.ผลิตไฟฟ้าครบุรี กับ กฟผ. และภายในกลุ่มน้ำตาลครบุรี โดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่ใช้กากอ้อยซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาลเป็นเชื้อเพลิงหลัก สัญญาเข้าลงทุนของกองทุนมีระยะเวลาถึงปี 2582 จึงเหมาะกับนักลงทุนที่มีมุมมองการลงทุนระยะยาว มองหาโอกาสรับกระแสรายได้จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 22 ในอัตรา 0.1700 บาทต่อหน่วย
ลำดับถัดมาคือ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGATIF) ลงทุนในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดยกำหนดจ่ายปันผลครั้งที่ 40 ในอัตรา 0.0351 บาทต่อหน่วย และจ่ายเงินลดทุนครั้งที่ 18 ในอัตรา 0.1700 บาทต่อหน่วย รวมจ่ายเงินปันผลและเงินลดทุน จำนวน 0.2051 บาทต่อหน่วย
และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) ลงทุนในสิทธิในรายได้ 45% ของรายได้ค่าผ่านทางสุทธิ ที่จัดเก็บได้จากโครงการทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี ซึ่งบริหารโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยสัญญาเข้าลงทุนของกองทุนจะสิ้นสุดปี 2591 กองทุนนี้จึงเหมาะกับนักลงทุนที่มีมุมมองการลงทุนระยะยาว มองหาทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานที่มีโอกาสสร้างรายได้ตามการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการทางพิเศษทั้งใน 2 เส้นทางนี้ โดยกำหนดจ่ายปันผลครั้งที่ 29 ในอัตรา 0.1219 บาทต่อหน่วย