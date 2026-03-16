บล. ดาโอ ยกระดับบริการลงทุนต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์ม DAOLSEC Smart Foreign รองรับการลงทุนหุ้น ETF และกองทุนหลักต่างประเทศ ในบัญชีเดียว

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ บล. ดาโอ เดินหน้าขยายโอกาสการลงทุนต่างประเทศ ผ่านแพลตฟอร์ม DAOLSEC Smart Foreign ด้วยจุดเด่น “เปิดบัญชีครั้งเดียว ลงทุนได้ครบ” ครอบคลุมทั้งหุ้นต่างประเทศ ETF และการลงทุนตรงในกองทุนหลักต่างประเทศ (Master Funds) จากบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงสินทรัพย์คุณภาพและธีมการลงทุนระดับเมกะเทรนด์ พร้อมสนับสนุนการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตอย่างมีประสิทธิภาพ
นายณัฐพงศ์ ณ ระนอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การพัฒนา DAOLSEC Smart Foreign สะท้อนนโยบายของบริษัทในการยกระดับเทคโนโลยีการลงทุน ควบคู่กับการขยายผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมตลาดทุนโลก และผสานกับคำแนะนำการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญ
เรามุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มที่เปิดบัญชีเพียงครั้งเดียว และสามารถเข้าถึงการลงทุนต่างประเทศได้ทั้งหุ้น ETF และกองทุนหลักต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้าบริหารพอร์ตแบบ Multi-Asset ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ระบบเดียว
แนวทางนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท ‘Empowering Your Investment with Expertise’ ที่มุ่งเสริมศักยภาพการลงทุนในระดับสากลให้กับลูกค้าทุกกลุ่มด้วยความเชี่ยวชาญ
ด้าน ดร.ฉัตรพงศ์ วัฒนจิรัฏฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ กล่าวว่าDAOLSEC Smart Foreign รองรับการบริหารพอร์ตแบบ Multi-Asset ผ่านแพลตฟอร์มเดียว ครอบคลุมหุ้นต่างประเทศ ETF และกองทุนหลักต่างประเทศยอดนิยมจากบริษัทจัดการกองทุนระดับโลก อาทิ Allianz Global Investors, BlackRock, T. Rowe Price, Baillie Gifford และ Wellington Management เป็นต้น ครอบคลุมธีมการลงทุนสำคัญ เช่น เทคโนโลยี สุขภาพ และพลังงาน ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ทั้งผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเอง หรือผ่านผู้แนะนำการลงทุน เพื่อตอบโจทย์ทุกสไตล์การลงทุน
แพลตฟอร์มยังมาพร้อมเครื่องมือช่วยลงทุนและฟีเจอร์การส่งคำสั่งซื้อขายที่หลากหลาย เสริมด้วยข้อมูล ข่าวสาร และบทวิเคราะห์เชิงลึก รวมถึงมุมมองและไอเดียการลงทุนจากทีม Investment Mastery ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของแต่ละบุคคล โดยสามารถติดตามข้อมูลได้ผ่าน DAOL Channel บน Facebook, YouTube และ DAOL SECURITIES LINE Official @daolsec