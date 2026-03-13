อลิอันซ์ อยุธยา เปิด “Cancer City” ชวนคนไทยเรียนรู้และเตรียมพร้อมรับมือโรคมะเร็ง

• เปิดพื้นที่เรียนรู้รูปแบบใหม่ ชวนคนไทยทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคมะเร็ง ผ่านโซนกิจกรรมพิเศษ “Cancer City: Live Experience
• กิจกรรม workshop สำหรับผู้ป่วย ผู้ดูแล เพื่อแชร์ประสบการณ์และฮีลใจให้พร้อมไปต่อ
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดพื้นที่เรียนรู้รูปแบบใหม่ ชวนคนไทยทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคมะเร็ง ผ่านโซนกิจกรรมพิเศษ “Cancer City: Live Experience เตรียมตัวเป็นมะเร็ง” ภายในงานDeath Fest 2026 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2569 เวลา 09.00 – 19.00 น. ณ IMPACT Exhibition Center Hall 6 เพื่อเปิดมุมมองเกี่ยวกับโรคมะเร็ง และส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพและการวางแผนชีวิต
โซน Cancer City ถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่จำลองประสบการณ์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสมุมมองของผู้ป่วยมะเร็ง ผ่านกิจกรรมเชิงประสบการณ์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่ช่วงเวลาที่โรคอาจเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัว ความกังวลและความกลัวที่ผู้ป่วยต้องเผชิญ ตลอดจนองค์ความรู้เรื่องการรักษา ทางเลือก การปรับทั้งกายและใจให้พร้อม ที่จะเข้าใจและอยู่ร่วมกับโรคอย่างมีคุณภาพ พื้นที่ดังกล่าวถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วมกับประสบการณ์อย่างใกล้ชิด เปิดโอกาสให้ตั้งคำถามกับตัวเองเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การวางแผนชีวิต และการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต
ภายในโซน Cancer City ผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสประสบการณ์ตามเส้นทางที่จำลองสถานการณ์ที่ผู้ป่วยมะเร็งจะได้พบ เช่น โซนแรก“มะเร็ง | เข้างานไม่เรียงคิว” ที่ชวนให้ตระหนักว่าโรคสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ การถ่ายทอดความรู้สึกและเสียงสะท้อนทางอารมณ์ของผู้ป่วยในพื้นที่“กังวล กังวาน” การเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้พบและพูดคุยกับผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์โรคมะเร็งจริงใน “I CANCER” รวมถึงการเรียนรู้และทำความเข้าใจความกลัวที่รายล้อมโรคมะเร็งในโซน “ความรู้รอบกลัว” ก่อนจะนำไปสู่การสำรวจมุมมองของการใช้ชีวิตร่วมกับโรคอย่างมีคุณภาพในพื้นที่ “อยู่ร่วมโรค” และปิดท้ายด้วยการเปิดมุมคิดเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตและการดูแลสุขภาพในห้องสุดท้าย ที่ผู้ร่วมงานแต่ละท่าน สามารถ“เลือกตอนจบ” ของตัวเองได้
นอกจากโซนประสบการณ์สำหรับบุคคลทั่วไปแล้ว อลิอันซ์ อยุธยา ร่วมกับภาคี ยังได้จัด
• workshop สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง โดยให้ผู้ป่วยรุ่นพี่ ได้มาแชร์ประสบการณ์กับ ผู้ป่วยรุ่นน้อง ในกิจกรรม “มะเร็งเรียกพี่”
• workshop สำหรับกลุ่ม caregiver ซึ่งอาจมีความเหนื่อยล้าจากการดูแลผู้ป่วย และต้องการการฮีลใจเช่นกัน ในกิจกรรม Caregiver รุ่นพี่
• workshop “The Care Circle” สำหรับผู้ดูแลซึ่งใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการเยียวยาจิตใจ (Music Healing) สร้างพื้นที่แห่งการแบ่งปัน การสนับสนุนทางอารมณ์ และการดูแลกันในชุมชนของผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ลงทะเบียนเข้าร่วม THE CARE CIRCLE ได้ที่ https://forms.gle/N7NUyase7tCDjikz5 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของงานคือเวทีเสวนาHealth Talk บนเวทีกลางของงาน Death Fest ในหัวข้อ “สิทธิ การรักษา ค่าใช้จ่าย ในโลกมะเร็ง: มีทางเลือกอะไรที่คนไทยควรรู้” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14 มีนาคม 2569 เวลา 15.00 – 16.00 น. โดยเวทีเสวนานี้จะเปิดมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์โรคมะเร็งในประเทศไทย ความก้าวหน้าของการรักษา รวมถึงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับสิทธิการรักษา ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ และทางเลือกในการวางแผนรับมือกับโรคร้าย
การเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง ได้แก่ นพ.ธนกร เจริญรณดล แพทย์อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นพ.ธรรศนศ อายานะ คณะแพทย์ที่ปรึกษาและที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ สมาคมประกันวินาศภัยไทย และ มร. โทมัส วิลสันกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยมี ทิน โชคกมลกิจ เป็นผู้ดำเนินรายการ
มร. โทมัส วิลสัน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า “การสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสังคมในปัจจุบัน เนื่องจากโรคดังกล่าวยังคงเป็นหนึ่งในความท้าทายด้านสุขภาพที่สำคัญของคนไทย “อลิอันซ์ อยุธยา เชื่อว่าการเตรียมความพร้อมทั้งด้านความรู้ การดูแลสุขภาพ และการวางแผนชีวิต จะช่วยให้ผู้คนสามารถรับมือกับความเสี่ยงด้านสุขภาพได้อย่างมั่นใจมากขึ้น การจัดโซน Cancer City ในครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของเราในการเปิดพื้นที่ให้สังคมได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจ และมองเห็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพและวางแผนอนาคตอย่างรอบด้าน”
การเข้าร่วมงาน Death Fest 2026 และการเปิดพื้นที่ Cancer City Live Experience ในครั้งนี้ สะท้อนบทบาทของ อลิอันซ์ อยุธยา ในการสนับสนุนให้คนไทยมีความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงด้านสุขภาพ พร้อมส่งเสริมการวางแผนชีวิตและการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน