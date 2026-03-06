ทีทีบี จับมือ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ยกระดับโซลูชันต่อยอดความมั่งคั่ง คุ้มครองเงินต้นด้วยประกันชีวิต “ทีทีบี ยูเอส มัลติ-แอสเซต อินเด็กซ์ พรินซิเพิล โพรเทค 15/5”

ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนหนัก สหรัฐฯ ยังคงเป็นศูนย์กลางกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกจากความแข็งแกร่งของการบริโภคและเทคโนโลยี แม้ตลาดทั่วโลกยังถูกกดดันจากเงินเฟ้อที่คาดเดายาก นโยบายดอกเบี้ยที่เปลี่ยนทิศทางรวดเร็ว และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อสินทรัพย์ทุกประเภท สิ่งท้าทายที่สุดในยุคนี้คือ “ความเร็วของข้อมูล” ตลาดตอบสนองข่าวสารในระดับวินาที โดยเฉพาะการเติบโตของเทคโนโลยี AI ที่เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการทำกำไรในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทำให้การอาศัยเพียงสัญชาตญาณหรือข้อมูลย้อนหลังไม่เพียงพออีกต่อไป นักลงทุนจึงต้องการเครื่องมืออัจฉริยะที่วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลได้ทันที เพื่อคัดกรองสัญญาณสำคัญ พร้อมมีเกราะป้องกันเงินต้น เพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างมั่นคงในระยะยาว
ทีทีบีเข้าใจถึงความต้องการบริหารความเสี่ยงและเพิ่มพูนความมั่งคั่งในระดับสากล จึงเปิดตัว “ประกันชีวิต ทีทีบี ยูเอส มัลติ-แอสเซต อินเด็กซ์ พรินซิเพิล โพรเทค 15/5” นวัตกรรมการเงินที่ผสานความคุ้มครองชีวิตเข้ากับโอกาสการรับผลตอบแทนสูงจากการลงทุน ในตลาดที่มีความแข็งแกร่งอย่างสหรัฐฯ ผ่านดัชนีอ้างอิงระดับโลกอย่าง Citi QuantCube Multi-Asset ซึ่งรับประกันชีวิตโดย บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำด้านประกันชีวิต
จุดเด่นที่สำคัญของผลิตภัณฑ์นี้ คือการใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางเศรษฐกิจมหภาค แบบ Real-time เพื่อให้รู้ทันสถานการณ์ปัจจุบันและเห็นว่า เศรษฐกิจตอนนี้อยู่ในภาวะไหน เช่น Heating Up (เติบโตร้อนแรง), Goldilocks (เติบโตสมดุล), Slow Growth (เติบโตชะลอตัว), Stagflation (เติบโตชะลอตัวและเงินเฟ้อสูง) และ AI จะทำหน้าที่ในการปรับสัดส่วนการลงทุนตาม Scenario ที่กำหนดไว้แบบอัตโนมัติได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้เหมาะกับตลาดในช่วงนั้น
นอกจากนวัตกรรมการลงทุนผ่านดัชนีอ้างอิงระดับโลก ผลิตภัณฑ์นี้ยังได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคง ด้วยแผนการชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 5 ปี ให้ความคุ้มครองชีวิตถึง 15 ปี และคุ้มครองเงินต้น โดยมีจุดเด่นสำคัญ คือ
•การันตีเงินคืนแน่นอน: มั่นใจได้รับเงินคืน 1% ของทุนประกันภัย ทุก ๆ 2 ปี และเมื่อครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 495%* ของทุนประกันภัย มั่นใจได้ว่าเงินต้นจะยังคงอยู่ครบถ้วนไม่ว่าตลาดโลกจะเป็นอย่างไร
•เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนตามดัชนีอ้างอิงที่เหนือกว่า : เพิ่มโอกาสเติบโตด้วย อัตราการมีส่วนร่วมในผลตอบแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับดัชนีอ้างอิงสูงถึง 260% เมื่อครบกำหนดสัญญา อ้างอิงจากดัชนี Citi-QuantCube Multi-Asset Regime VT8 Index
•ให้ความคุ้มครองชีวิต: มอบความอุ่นใจและมั่นคงให้ครอบครัวด้วยความคุ้มครองชีวิตถึง 505%** ของทุนประกันภัยตลอดอายุสัญญา
•สมัครง่าย: ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ พร้อมรับส่วนลดเบี้ยประกันภัย สำหรับทุนประกันภัย 1 แสนบาทขึ้นไป และสำหรับผู้เอาประกันภัย อายุ 1 เดือน ถึง 60 ปี
•สิทธิประโยชน์ทางภาษี: เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
*สำหรับอายุรับประกันภัย 1 เดือน ถึง 70 ปี และสำหรับอายุรับประกันภัย 71 ถึง 75 ปี จะไม่มีเงินคืนระหว่างสัญญา และเมื่อครบกำหนดสัญญารับ 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ทั้งนี้ รายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์)
**รับผลประโยชน์เป็นจำนวนใดจำนวนหนึ่งที่มากกว่าระหว่าง เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หรือผลประโยชน์เฉพาะในปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
ทีทีบี ยูเอส มัลติ-แอสเซต อินเด็กซ์ พรินซิเพิล โพรเทค 15/5 คือคำตอบสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในตลาดที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกอย่างสหรัฐฯ โดยช่วยลดความกังวลด้านความเสี่ยงของเงินต้นตามโครงสร้างผลิตภัณฑ์ เป็นการรวมพลังของ “ความมั่นคง” และ “นวัตกรรม AI” เพื่อการวางแผนเกษียณหรือสะสมเงินก้อนสำหรับอนาคตที่มั่งคั่งอย่างแท้จริง
โปรโมชันพิเศษ รับเงินคืนเข้าบัญชีสูงสุด 5% ของเบี้ยประกันรายปีปีแรก เมื่อซื้อประกันชีวิต ทีทีบี ยูเอส มัลติ-แอสเซต อินเด็กซ์ พรินซิเพิล โพรเทค 15/5 ค่าเบี้ยประกันชีวิตรายปี 5,000,000 บาท ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 2569 – 31 มี.ค. 2569 พร้อมโอกาสรับสิทธิประโยชน์สมาชิก PRULegacy ทั้งด้านสุขภาพและไลฟ์สไตล์กว่า 30 รายการ ที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์การวางแผนทางการเงินของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น อาทิ แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Health and Wellness และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ 22 สาขาทั่วประเทศ e-Voucher สำหรับรับประทานอาหารที่ร้านอาหารมิชลินสตาร์ บริการห้องรับรองสนามบินที่ Coral Lounge ใน 6 จังหวัดทั่วประเทศ และบริการรถลีมูซีนสำหรับรับหรือส่งที่สนามบินใน 9 จังหวัด เป็นต้น