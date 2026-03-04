ซัมซุงประกันชีวิตชูจ่ายสั้น-คุ้มครองยาว เปิดตัวแบบประกัน“เลกาซี่ พรีเมียร์ 99/9”

ในยุคที่สังคมกำลังให้ความสำคัญกับการก้าวสู่การมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพ ซัมซุงประกันชีวิตมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ช่วยเสริมความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว เปิดตัวประกันชีวิตแบบเลกาซี่ “เลกาซี่ พรีเมียร์ 99/9” เพื่อตอบโจทย์ การวางแผนชีวิตตั้งแต่วัยทำงานจนถึงวัยเกษียณ พร้อมดูแลความมั่นคงให้กับทั้งผู้เอาประกันภัยและครอบครัว
คุณศิริพร ศิริวัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานกลยุทธ์การตลาด บริษัท ซัมซุงประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ผลิตภัณฑ์ เลกาซี่ พรีเมียร์ 99/9 โดดเด่นด้วยการชำระเบี้ยระยะสั้นเพียง 9 ปี แต่ได้รับความคุ้มครองชีวิตยาวนานถึงอายุ 99 ปี สูงสุด 200% ซึ่งนอกจากความคุ้มครองชีวิตแล้ว ผู้เอาประกันภัยยังจะได้รับเงินคืนตั้งแต่วันเริ่มรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี เริ่มต้นที่ 12% และได้รับเพิ่มขึ้นทุก 5 ปี ครั้งละ 2% นับตั้งแต่วันเริ่มรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 66 ปี สูงสุด 26% อีกทั้งยังมีเงินคืนพิเศษให้อีก 9% ทุก 10 ปี ณ วันเริ่มรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60, 70, 80 และ 90 ปี รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึง 856% (%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)
เลกาซี่ พรีเมียร์ 99/9 ได้รับการออกแบบเพื่อเป็นตัวช่วยในการเปลี่ยนชีวิตธรรมดาให้กลายเป็นชีวิตที่มั่นคง ด้วยอรรถประโยชน์หลากหลายในกรมธรรม์เดียว ตอบโจทย์ทั้งการวางแผนมรดกที่มีประสิทธิภาพ ช่วยมอบความมั่งคั่ง ให้กับครอบครัวในระยะยาว ทั้งยังสามารถสร้างกระแสเงินสดในวัยเกษียณ โดยที่ความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นในแง่ของการดูแลในด้านสุขภาพเมื่ออายุมากขึ้น ผู้เอาประกันภัยยังสามารถนำเงินคืนที่ได้จากแบบประกันเลกาซี่ พรีเมียร์ 99/9มาแบ่งเบาภาระค่าเบี้ยประกันสุขภาพที่มักจะสูงขึ้นตามช่วงอายุ ช่วยให้เงินสำรองส่วนอื่นที่เตรียมไว้ยังคงอยู่เพื่อการใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ได้ตามที่ต้องการ”
เลกาซี่ พรีเมียร์ 99/9 สามารถเพิ่มความครอบคลุมด้านสวัสดิการได้โดยเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ทุกแบบ ไม่ว่าจะเป็น H&S Prime หรือ H&S Plus จึงเป็นแบบประกันที่ตอบโจทย์การวางแผนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาว ได้อย่างดี