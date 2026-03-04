"MFC ส่ง IPO ‘M-FREEDOM’ ยกระดับคุณภาพการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ที่มาพร้อมเสรีภาพ

บลจ.เอ็มเอฟซี เปิดตัวกองทุนใหม่ "M-FREEDOM" เน้นลงทุนประเทศที่มีเสรีภาพทางเศรษฐกิจและส่วนบุคคลสูง ในหุ้นกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ชูเพิ่มโอกาสเติบโตสูง ลงทุนผ่านกองทุนหลัก “Freedom 100 Emerging Markets ETF” คัดสรรหุ้นตามเกณฑ์เสรีภาพ (Freedom) โอกาสสร้างผลตอบแทนยั่งยืน พร้อมเปิดขาย IPO วันที่ 4-12 มีนาคม นี้
นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยว่า บลจ.เอ็มเอฟซี นำเสนอกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ฟรีดอม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต หรือ "M-FREEDOM" มีนโยบายลงทุนในหุ้นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets หรือ EM ) โดยคัดเลือกหุ้นตามเกณฑ์เสรีภาพ (Freedom) ทั้งเสรีภาพทางเศรษฐกิจและเสรีภาพส่วนบุคคล ซึ่งหุ้นของบริษัทในประเทศที่มีเสรีภาพสูง มักได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก จากรายได้ประชากรที่สูงขึ้น สุขภาพที่ดีขึ้น และความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมมากขึ้น ลดความเสี่ยงจากประเทศที่มีรัฐบาลแทรกแซง กองทุน "M-FREEDOM" เหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้น EM ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงและยั่งยืน ลดความเสี่ยงทางการเมือง
"ประเทศที่มีระดับเสรีภาพสูง มีการเติบโตที่ต่อเนื่องในระยะยาว สามารถฟื้นตัวได้รวดเร็วเมื่อเกิดวิกฤตหรือปัญหาเศรษฐกิจ และใช้เงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำเงินไปใช้ในทางที่เกิดประโยชน์สูงสุด และในประเทศ ที่มีสถาบันที่เข้มแข็ง มีการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินที่ชัดเจน เป็นอีกพื้นฐานที่สำคัญต่อการสร้างนวัตกรรม และเพิ่ม Productivity ที่เป็นผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากเสรีภาพ ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ การให้น้ำหนักลงทุนในตลาดหุ้นที่มีเสรีภาพสูง จึงมาพร้อมกับโอกาสการเติบโต และการได้รับผลตอบแทนอย่างยั่งยืน” นายธนโชติ กล่าว
กองทุน "M-FREEDOM" มีนโยบายลงทุนในกองทุนหลักชื่อ Freedom 100 Emerging Markets ETF ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานโดยรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของดัชนี Freedom 100 Emerging Markets Index ซึ่งเป็นดัชนีหุ้นประเทศตลาดเกิดใหม่ ที่ถ่วงน้ำหนักโดยใช้เกณฑ์เสรีภาพทางเศรษฐกิจและเสรีภาพส่วนบุคคล เป็นปัจจัยแรกของขั้นตอนการคัดเลือกหลักทรัพย์ของดัชนี และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน นอกจากนี้กองทุนหลักยังจดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นกองทุนอีทีเอฟ ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Cboe BZX Exchange, Inc. โดยมี Empowered Funds LLC เป็น ที่ปรึกษาการลงทุน
สำหรับกระบวนการของลงทุนจะคัดหุ้นจาก 24 ประเทศใน Emerging Countries และคัดกรองตามมูลค่าตลาด (Country Level) ในประเทศที่มี Market Cap เพียงพอ ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยในพอร์ตกองทุนหลัก ได้ให้น้ำหนักการลงทุนในประเทศที่มีเสรีภาพมากที่สุด เช่น ไต้หวัน, ชิลี, เกาหลีใต้ และโปแลนด์ โดยได้กระจายการลงทุนไปยังอุตสาหกรรมต่างๆ และให้น้ำหนักสูงสุดในกลุ่ม Information Technology , Financials และ Industrials ตัวอย่างหุ้นในพอร์ต ได้แก่ Samsung ผู้นำตลาดหน่วยความจำ, สมาร์ตโฟน, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, TSMC ผู้ผลิตชิปเทคโนโลยีขั้นสูงรายใหญ่ที่สุด ของโลก มีลูกค้าครอบคลุมบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ และ SK Hynix หนึ่งในผู้เล่นหลักตลาดหน่วยความจำ โดยเฉพาะชิปสำหรับ AI และ Data Center เป็นต้น (ข้อมูล ณ 18 ก.พ. 2569)
บลจ.เอ็มเอฟซี มีมุมมอง “บวก” ต่อตลาดหุ้น EM เป็นวัฏจักร (Cyclical) และกำลังเข้าสู่ช่วงที่น่าสนใจ ซึ่งตั้งแต่ต้นปี 2568 หุ้นกลุ่มตลาด EM กลับมาให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯอีกครั้ง หลังจากเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในโลกในปี 2551 ที่ดัชนี S&P500 ครองตลาดด้วยผลตอบแทน 460% เมื่อเทียบกับดัชนี MSCI Emerging Markets มีผลตอบแทน 38% และตั้งแต่ต้นปี 2568 หุ้นตลาด EM ให้ผลตอบแทนเกือบสองเท่าของหุ้นสหรัฐ นอกจากนี้หุ้นกลุ่มตลาด EM ส่วนใหญ่ มีมูลค่าหุ้นต่ำกว่าสหรัฐฯมาก และมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่ปรับปรุงตามวัฏจักรเศรษฐกิจ (CAPE Ratios) อยู่ระดับต่ำกว่า (ข้อมูล ณ ไตรมาส 4 ปี 2568)
สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุนหลักในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างโดดเด่นและเติบโตสูงกว่าดัชนีตลาดเกิดใหม่ (MSCI EM) ทั่วไปอย่างชัดเจนทั้ง iShares MSCI Emerging Markets ETF และ iShares MSCI Emerging Markets ETF ex China ETF ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา โดยผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีของกองทุนหลักอยู่ที่ 74.77% ย้อนหลัง 3 ปี เฉลี่ยอยู่ที่ 27.17% ต่อปี ย้อนหลัง 5 ปี เฉลี่ยอยู่ที่ 15.14% ต่อปี และตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (22 พ.ค. 2562) เฉลี่ยที่ 15.94% ต่อปี (ข้อมูลจาก Freedom 100 Emerging Markets ETF ณ 31 ม.ค. 2569) อีกทั้งกองทุนหลักยังได้รับ Morningstar Rating 5 ดาว ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต