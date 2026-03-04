สหรัฐฯ-อิสราเอล บุกถล่มอิหร่าน จับตาช่องแคบฮอร์มุซ กับชะตาตลาดน้ำมันโลก EP. 1

โดย ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
Our Key Takeaways
• สหรัฐฯ-อิสราเอล เปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน ผู้นำสูงสุดคาเมเนอีเสียชีวิต อิหร่านตอบโต้ด้วยขีปนาวุธ-โดรนถล่มฐานทัพสหรัฐฯ ในอ่าวเปอร์เซีย รวมถึงอิสราเอล และประเทศอาหรับ
• ช่องแคบฮอร์มุซคือจุดเปราะบางที่สุด รองรับน้ำมัน ~20% ของโลก หากถูกปิดยาวนาน ราคาน้ำมันอาจทะลุ $100-120 และเสี่ยงทำให้เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย
• ผลกระทบต่อหุ้นยังจำกัด ยกเว้นเกิด Oil Shock รุนแรง นักลงทุนยังไม่ต้องรีบทำอะไร แนะนำเพิ่มสินทรัพย์ Safe Haven ในพอร์ต ผ่านกองทุน ES-GOLD และ ES-GF รวมถึง ES-GAINCOME
**สหรัฐฯ-อิสราเอล เปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน**
วันที่ 28 ก.พ. 2026 สหรัฐฯ และอิสราเอลเปิดปฏิบัติการ Epic Fury โจมตีเป้าหมายทางทหารและศูนย์อำนาจสำคัญของอิหร่าน รวมถึงกระทรวงกลาโหม กระทรวงข่าวกรอง ศูนย์นิวเคลียร์ และฐานทัพ IRGC ทั่วประเทศ นับเป็นปฏิบัติการDecapitation (ตัดหัวผู้นำ) ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สงครามสมัยใหม่
**ผู้นำสูงสุด อายาตอลเลาะห์ คาเมเนอี เสียชีวิต*พร้อมสมาชิกในครอบครัว อิสราเอลยืนยันว่าผู้นำทหารระดับสูงส่วนใหญ่ถูกสังหาร รวมกว่า 40 นายในจำนวนนี้รวมถึง ผบ.ทหารสูงสุด พล.อ. มูซาวี, ผบ. IRGC ปักปูร์ และที่ปรึกษาด้านความมั่นคง ชามคานี อิหร่านประกาศไว้อาลัย 40 วัน
อิหร่านตอบโต้ทันทีด้วยขีปนาวุธและโดรน**ถล่มฐานทัพสหรัฐฯ ในคูเวต บาห์เรน กาตาร์ จอร์แดนและยูเออี **รวมถึงโจมตีอิสราเอลโดยตรง สนามบินดูไบได้รับความเสียหาย น่านฟ้าอ่าวเปอร์เซียถูกปิดทรัมป์ประกาศโจมตีต่อจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย แต่ขณะเดียวกันส่งสัญญาณเปิดทางเจรจา
*ช่องแคบฮอร์มุซ: จุดเปราะบางที่สุดของตลาดพลังงานโลก
ช่องแคบฮอร์มุซตั้งอยู่ระหว่างอิหร่านกับโอมาน กว้างเพียง 33 กม. เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมัน และ LNG ประมาณ 1 ใน 5 ของโลก ปลายทาง 89% ส่งไปเอเชีย โดยจีน อินเดีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้รับน้ำมันรวมกัน 76%
หลังถูกโจมตี IRGC ออกคำสั่งวิทยุห้ามเรือผ่านช่องแคบ บริษัทน้ำมันหลายรายหยุดขนส่ง เรือบรรทุกน้ำมันเลี่ยงเส้นทาง สหรัฐฯ ตอบโต้ด้วยการจมเรือรบอิหร่าน 9 ลำ เพื่อรักษาเส้นทางเดินเรือ อย่างไรก็ดี รมต.ต่างประเทศอิหร่าน อาราฆชี ระบุว่าอิหร่านไม่มีเจตนาปิดช่องแคบฮอร์มุซ แม้ยังมีสัญญาณคุกคามจาก IRGC ในพื้นที่
**ทิศทางหลังจากนี้: 2 สถานการณ์ที่ต้องจับตา
1. สงครามจบเร็ว เจรจาสำเร็จ: ช่องแคบฮอร์มุซกลับสู่ปกติภายในไม่กี่วัน น้ำมันพุ่งแค่ระยะสั้นแล้วกลับลง ตลาดหุ้นฟื้นตัวเร็ว โดยทรัมป์ระบุว่าอิหร่านต้องการเจรจาและตนตกลงที่จะพูดคุย ซึ่งเปิดโอกาสให้สถานการณ์คลี่คลาย จึงเป็นกรณีที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า
2. สงครามยืดเยื้อ เปลี่ยนแปลงระบอบ: หากสงครามยาว 3-5 สัปดาห์ขึ้นไป ฮอร์มุซถูกปิดยาวนาน Brent อาจทะลุ $100-120 เกิดภาวะ Oil Shock รุนแรง ซึ่งจะกดดันเงินเฟ้อ และทำให้เศรษฐกิจโลกเสี่ยงถดถอย โดยประเทศในภูมิภาคเอเชียจะได้รับผลกระทบหนักที่สุด
**มุมมองการลงทุน: ผลกระทบต่อหุ้นยังจำกัด ไม่ต้องรีบทำอะไร**
เรามองว่าผลกระทบต่อตลาดหุ้นในภาพรวมยังจำกัด จากบทเรียนสงครามครั้งก่อนในเดือน มิ.ย. 2025 ที่ตลาดปรับลงแรงช่วงแรกแต่ฟื้นตัวเร็วเมื่อช่องแคบฮอร์มุซไม่ถูกปิดจริง โดยเรามองว่า มีเพียงกรณีOil Shock ที่รุนแรงและยืดเยื้อเท่านั้น ที่จะกระทบภาพเศรษฐกิจและตลาดหุ้นโลกอย่างมีนัยสำคัญ (เช่นเหตุการณ์ปี 1990 หรือ 2022)
ดังนั้นนักลงทุนยังไม่จำเป็นต้องรีบปรับพอร์ต แต่ควรเพิ่มสัดส่วนสินทรัพย์ Safe Haven ในพอร์ตเพื่อรองรับความผันผวน โดยเราแนะนำกองทุนทองคำอย่าง ES-GOLD และกองทุนที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯและตราสารหนี้คุณภาพสูงอย่าง ES-GFและกลุ่มกองทุนผสมที่เน้นลงทุนในธีม Income (เน้นรับกระแสเงินสด) อย่าง ES-GAINCOME