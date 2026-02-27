‘CPNREIT’ กางผลงานปี 68 รายได้โตแกร่ง 6,439 ล้านบาท พร้อมปันผล Q4/68 ที่ 0.2794 บาทต่อหน่วย รับยีลด์ทั้งปีแตะ 9.6%

“ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท” หรือ “CPNREIT” ประกาศผลงานปี 2568 เติบโตแข็งแกร่ง กวาดรายได้รวมกว่า 6,439 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% YoY รับอานิสงส์ขยายพื้นที่เซ็นทรัล พระราม 2 และการฟื้นตัวของพอร์ตอาคารสำนักงาน-โรงแรม โชว์ Occupancy Rate พุ่งแตะ 93.4% เตรียมจ่ายประโยชน์ตอบแทน Q4/68 อัตรา 0.2794 บาทต่อหน่วย ดันภาพรวมทั้งปีจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหน่วยรวม 1.0904 บาทต่อหน่วย รับยีลด์แตะ 9.6% เดินหน้ายุทธศาสตร์ระยะยาวปั้นพอร์ตสินทรัพย์โตเท่าตัวภายในปี 2575 ตอกย้ำแชมป์กองทรัสต์ค้าปลีกเบอร์ 1 ของไทย
นางสาวปัทมิกา พงศ์สูรย์มาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์ CPNREIT เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2568 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) สามารถทำรายได้รวม 6,439 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (YoY) เป็นผลมาจากการบริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและการเดินหน้าลงทุนตามยุทธศาสตร์เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว โดยแบ่งออกเป็น 1.) ธุรกิจศูนย์การค้า มีรายได้ค่าเช่าและบริการ 4,968 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6%ปัจจัยหลักมาจากการเริ่มรับรู้รายได้ตามสัญญาใหม่ของโครงการเซ็นทรัล พระราม 2 ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2568 ซึ่งมีพื้นที่ให้เช่าเพิ่มขึ้นกว่า 10,845 ตร.ม. ทั้งนี้ หากไม่รวมโครงการที่อยู่ระหว่างปรับปรุงอย่างเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต รายได้ดังกล่าวจะเติบโตสูงถึง 8% 2.) ธุรกิจอาคารสำนักงาน มีรายได้ค่าเช่าและบริการ 1,026 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากอัตราการเช่าพื้นที่เพิ่มขึ้นของอาคารสำนักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ และอาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และ 3.) ธุรกิจโรงแรม มีรายได้ค่าเช่าจำนวน 413 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% ตามการปรับขึ้นค่าเช่ารายปีตามสัญญา และส่วนที่เหลืออีก 27 ล้านบาทมาจากรายได้อื่นๆ
ด้านกำไรจากการลงทุนสุทธิทำได้ 3,980 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 4% YoY จากผลกระทบชั่วคราวจากการปรับปรุงโครงสร้างเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อย่างไรก็ตาม ณ สิ้นปี 2568 CPNREIT ยังคงความแข็งแกร่งทางสถานะการเงิน โดยมีสินทรัพย์รวม 94,681 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% ครอบคลุมศูนย์การค้า 7 โครงการ, อาคารสำนักงาน 4 อาคาร และโรงแรม 1 แห่ง
ขณะที่ผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2568 กองทรัสต์ทำรายได้รวม 1,757 ล้านบาท พุ่งขึ้น 17%YoY รับอานิสงส์จากการกลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบของเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และพื้นที่เช่าที่เพิ่มขึ้นของเซ็นทรัล พระราม 2 ขณะที่ตัวเลขสถิติการดำเนินงาน (Operational Metrics) สะท้อนภาพการฟื้นตัวที่ชัดเจน โดยมีจำนวนผู้ใช้บริการศูนย์การค้าเฉลี่ยสูงถึง 95% ของช่วงปกติ โดยสูงกว่า YoYและ QoQ ที่ 89% และมีอัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) เฉลี่ยที่เฉลี่ย 93% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของปี 2568 นอกจากนี้ โรงแรมฮิลตัน พัทยา มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งด้วยอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 93% พร้อมทั้งมีอัตราการต่อสัญญากับผู้เช่ารายเดิม (Retention Rate) อยู่ในระดับโดดเด่นที่ 97% และสามารถทำสัญญากับผู้เช่ารายใหม่รวมกว่า 140 สัญญา คิดเป็นพื้นที่กว่า 27,436 ตารางเมตร สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของคู่ค้าที่มีต่อทำเลศักยภาพของศูนย์การค้าภายใต้ CPNREIT
จากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง กองทรัสต์ฯ ได้พิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์จากผลการดําเนินงานในไตรมาส 4/2568 ที่อัตรา 0.2794 บาทต่อหน่วย โดยมีกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 11 มีนาคม 2569 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ (Book Closing) ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 และจ่ายเงินในวันที่ 27 มีนาคม 2569 ซึ่งเมื่อรวมการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนตลอดทั้งปี 2568 ผู้ถือหน่วยจะได้รับเงินรวมทั้งสิ้น 1.0904 บาทต่อหน่วย คิดเป็นอัตราผลตอบ (yield) 9.6% (คำนวณจากราคาปิด 11.30 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568) โดยเงินจ่ายให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ประกอบด้วยประโยชน์ตอบแทน 0.8251 บาทต่อหน่วย และเงินลดทุนจำนวน 0.2653 บาทต่อหน่วย
นางสาวปัทมิกา กล่าวเพิ่มเติมว่า CPNREIT ยังคงเดินหน้าตามโรดแมปการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยวางเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการขยายขนาดสินทรัพย์ให้เติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าภายในปี 2575เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและสม่ำเสมอให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการคัดสรรสินทรัพย์คุณภาพเข้าสู่พอร์ตโฟลิโออย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจในระดับสากล
“ในช่วงที่ผ่านมากองทรัสต์ได้ประสบความสำเร็จในการเปิดตัว เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โฉมใหม่อย่างยิ่งใหญ่ สะท้อนยุทธศาสตร์การบริหารสินทรัพย์ของ CPNREIT ที่สร้างผลการดำเนินงานอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่อง จากการปรับปรุงและยกระดับสินทรัพย์เพื่อสร้างการเติบโตของรายได้ในอนาคต โดยหลังการปรับปรุงได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากลูกค้า และสร้างความเชื่อมั่นให้พันธมิตรร้านค้าเลือกลงทุนขยายธุรกิจและเติบโตไปด้วยกันในระยะยาว ตอกย้ำบทบาทของ CPNREIT ในฐานะผู้นำกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ด้านค้าปลีกที่มีมูลค่าตลาดใหญ่ที่สุดในไทย” นางสาวปัทมิกากล่าว
นอกจากนี้ CPNREIT ยังคงได้รับความเชื่อมั่นด้านความยั่งยืนในระดับสากล โดยได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกของ S&P Global Sustainability Yearbook 2026 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นการประเมินความสำเร็จครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจและธรรมาภิบาล รวมถึงได้รับคะแนนประเมินจาก GRESB มาตรฐานความยั่งยืนระดับโลกสำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ในระดับ 2 ดาว สะท้อนความมุ่งมั่นการบริหารจัดการกองทรัสต์อย่างมีธรรมาภิบาลภายใต้มาตรฐานสากล เพื่อส่งต่อคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน