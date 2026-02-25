THRE ปักหมุดปี 69 เบี้ยรับโต 8% เล็งรุกต่างประเทศ-ประกันภัยส่วนบุคคล

THRE กางแผนธุรกิจปี 2569 รุกประกันภัยส่วนบุคคล เดินหน้าลุยตลาดต่างประเทศ“ฟิลิปปินส์-อินโดฯ” ต่อยอดการเติบโต ตั้งเป้าภาพรวมเบี้ยประกันภัยต่อรับทั้งปีโต 8%
นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) หรือ THRE ผู้ให้บริการด้านการรับประกันภัยต่อ (Professional Reinsurer) ครอบคลุมทั้งการรับประกันภัยทรัพย์สิน อุบัติเหตุ วิศวกรรม ภัยทางทะเลและการขนส่งสินค้า ภายในประเทศและต่างประเทศ เปิดเผยแผนการดำเนินธุรกิจปี 2569 ว่า บริษัทเตรียมเดินหน้ารุกธุรกิจประกันภัยส่วนบุคคล (Personal Line) อาทิ ประกันภัยรถยนต์, ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ อย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น
พร้อมเจรจาพันธมิตรขยายตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตสูง อาทิ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งมีเฉลี่ยอัตราการเติบโตย้อนหลัง 5 ปี สูงถึง 10.9% และ 9.2% ตามลำดับ ส่วนการขยายตัวในประเทศได้รับอานิสงค์จากเบี้ยประกันภัยส่วนที่มีความคุ้มครองภัยธรรมชาติที่มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นตั้งเป้าผลักดันเบี้ยประกันภัยต่อรับทั้งปีเติบโตต่อเนื่อง 8% เทียบจากปีก่อนหน้า
นายโอฬาร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2568 ที่ผ่านมา แม้บริษัทต้องเผชิญกับมหันตภัย 2 เหตุการณ์ใหญ่ ทั้งเหตุการณ์แผ่นดินไหวในช่วงไตรมาส 1/2568 และเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในช่วงไตรมาส 4/2568 ซึ่งต้องตั้งสำรองเต็มจำนวน แต่บริษัทยังคงรักษากำไรไว้ได้ โดยภาพรวมทั้งปีมีกำไรสุทธิจำนวน 19 ล้านบาท
ภายใต้การรักษาระดับอัตราค่าใช้จ่ายรวม (Combined Ratio) ที่ระดับ 98.3% โดยการรับประกันภัยต่อมีกำไรจำนวน 53 ล้านบาท ขณะที่เบี้ยประกันภัยต่อรับเติบโตใกล้เคียงช่วงเดียวกับปีก่อนอยู่ที่ 5,280 ล้านบาท ภายใต้การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงจากปีก่อนราว 3% เหลือ 167 ล้านบาท
ทั้งนี้ ล่าสุดฟิทช์เรทติ้ง สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ได้ประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือ ด้านฐานะการเงินของ THRE ไว้ที่ระดับ A- หรือระดับ “แข็งแกร่ง” โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” หรือ Stable ซึ่งนับเป็นการตอกย้ำความแข็งแกร่งของฐานะการเงิน และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้โครงสร้างธุรกิจที่มีเสถียรภาพได้เป็นอย่างดี