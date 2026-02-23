กรุงศรีเปิดกองทุนหุ้นโลก จับโอกาสโตตามดัชนี-ทิศทางค่าเงิน

บลจ.กรุงศรี เสนอขายกองทุน KF-WORLD-INDFX ทางเลือกลงทุนที่เข้าถึงตลาดหุ้นทั่วโลกในกองทุนเดียว ครอบคลุมการลงทุนทั้งในตลาดพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ เพื่อโอกาสเติบโตตามดัชนี MSCI ACWI Index ในจังหวะที่ตลาดหุ้นโลกยังมีแนวโน้มเติบโตได้ พร้อมโอกาสส่วนเพิ่มจากทิศทางของค่าเงินด้วยนโยบายไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
นางสุภาพร ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บลจ.กรุงศรี) เปิดเผยว่า “ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกมีหลากหลายปัจจัยสนับสนุนการเติบโต โดย IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโต 3.3% ในปี 2026 และ 3.2% ในปี 2027 ขณะที่เงินเฟ้อโลกโดยรวมมีแนวโน้มชะลอลง และทิศทางนโยบายการเงินในหลายประเทศเริ่มมีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง รวมทั้งระดับความสามารถในการทำกำไร และรายได้ของบริษัทจดทะเบียนยังคงมีทิศทางเติบโตอย่างต่อเนื่องในหลายภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายการค้า ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ และความผันผวนของเงินเฟ้อ
จากแนวโน้มดังกล่าว บริษัทเตรียมเสนอขายครั้งแรกสำหรับกองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์ (KF-WORLD-INDFX) ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2569 ลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท โดยกองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุนหลักชื่อว่า iShares MSCI ACWI ETF ที่ลงทุนใน MSCI ACWI Index ดัชนีตัวแทนของตลาดหุ้นโลก ถือเป็นกองทุน ETF ชั้นนำที่มีขนาดกว่า 2.5 หมื่นล้านเหรียญ โดยใช้กลยุทธ์ลงทุนเชิงรับในหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วโลก มีการกระจายน้ำหนักการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรมและภูมิภาคทั่วโลกมากกว่า 2,000 บริษัท จึงไม่ผันผวนไปตามอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากเกินไป นอกจากนี้กลยุทธ์การลงทุนเชิงรับยังมีค่าใช้จ่ายต่ำ เอื้อต่อศักยภาพในการสะท้อนความเคลื่อนไหวของดัชนี และการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว”
“กองทุนหลัก iShares MSCI ACWI ETF มีการกระจายลงทุนหลากหลายภูมิภาค ปัจจุบันสัดส่วนหลักจะอยู่ในสหรัฐอเมริกา แต่ก็มีการลงทุนในญี่ปุ่น แคนาดา สหราชอาณาจักร จีน และประเทศอื่น ๆ ด้วย ในเชิงอุตสาหกรรม กองทุนหลักให้น้ำหนักในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 27% รองลงมาเป็นกลุ่มการเงิน 18% กลุ่มอุตสาหกรรม 11% กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 10% และกลุ่มเฮลท์แคร์ 9%” (ที่มา: iShares ณ 30 ธ.ค. 68)
“สำหรับผลตอบแทนย้อนหลังของ MSCI ACWI Index เฉลี่ยต่อปี ของระยะ 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี อยู่ที่ 22.34% 20.67% และ 11.19% ตามลำดับ ซึ่งกองทุนหลักก็สามารถสร้างผลงานที่ดีสอดคล้องกับดัชนีโดยตลอด”
“กองทุน KF-WORLD-INDFX จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจกระจายความเสี่ยงให้พอร์ต เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวไปกับการเติบโตของตลาดหุ้นโลก ควบคู่ไปกับโอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน โดยสามารถรับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้” คุณสุภาพร กล่าว
สอบถามเพิ่มเติมพร้อมขอข้อมูลหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.กรุงศรี โทร. 02-657-5757 หรือ www.krungsriasset.com หรือ ติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา
KF-WORLD-INDFX ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน จึงมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้