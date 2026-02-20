MFC ได้รับความไว้วางใจบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC ได้รับความไว้วางใจแต่งตั้งเป็นบริษัทจัดการกองทุน และนายทะเบียนสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในรอบระยะเวลาสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2572
โดย คุณศิริมา ชวนอยู่ รองผู้ว่าการ (บริหาร) ประธานกรรมการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และ นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุน และนายทะเบียนสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
สำหรับความไว้วางใจที่ MFC ได้รับในครั้งนี้ แสดงถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพมาตรฐานการบริหารจัดการ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั้นนำที่มีผลงานโดดเด่น พร้อมทั้งมุ่งมั่นในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน และสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่สมาชิกกองทุน