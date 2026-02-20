สมาคมนายหน้าฯวาง 4 ภารกิจ ยกระดับสู่ที่ปรึกษาความเสี่ยง

สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย แถลงวิสัยทัศน์การดำเนินงาน ภายใต้แนวคิด “พัฒนานายหน้า สู่ TRUSTED ADVISOR” โดยมี ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย เป็นผู้นำเสนอทิศทางการยกระดับบทบาทนายหน้าประกันภัย จากผู้ขายกรมธรรม์สู่การเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงที่ประชาชนไว้วางใจ
ดร.นภัสนันท์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีบริษัทนายหน้านิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจำนวน 732 บริษัท และนายหน้าบุคคลธรรมดากว่า 323,000 ราย ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก 118 บริษัท ตั้งเป้าเพิ่มเป็น 130 บริษัท ภายในปี 2569 โดยสมาคมกำหนดทิศทางการทำงาน 4 ภารกิจ ที่นำมาใช้เป็นเป้าหมายในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมให้นายหน้าประกันภัยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
สำหรับแนวทางการดำเนินงาน สมาคมได้กำหนดภารกิจหลักภายใต้ TIBA Mission 4มิติ ได้แก่
1. สร้างความเชื่อมั่นผ่านการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและการคุ้มครองผู้บริโภค
สร้าง “มาตรฐานเดียว” ของงานนายหน้าในมิติสำคัญ
1.1 มาตรฐานการให้คำแนะนำ (Need-based / suitability)
1.2. มาตรฐานการสื่อสาร และเอกสารก่อนขาย (สรุปความคุ้มครอง-ข้อยกเว้นที่เข้าใจง่าย)
1.3 มาตรฐานจรรยาบรรณ พร้อมระบบร้องเรียน/ไกล่เกลี่ยที่รวดเร็ว (Code of Conducts)
รวมถึงผลักดัน “ตรารับรองสมาชิก” (Trustmark) ที่ประชาชนเข้าใจและตรวจสอบได้
2. พัฒนานายหน้ายุคใหม่ด้วยระบบพัฒนาทักษะและการรับรองที่สามารถนำไปใช้ทำงานได้จริง
มุ่งพัฒนานายหน้ารุ่นใหม่สู่ที่ปรึกษาบริหารความเสี่ยง ที่ไม่ใช่แค่ผู้ขาย ด้วยความเข้มข้น 3 ระดับ foundation, advisory, specialist และหลักสูตรเฉพาะ เพื่อยกระดับนายหน้ารับมือยุค AI และดิจิทัล โดยยึด 3 คุณค่าหลัก คือ ความเชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ความเสี่ยงลูกค้า และการออกแบบความคุ้มครองให้ตรงความต้องการ
3. ยกระดับ Digital & Data Governance เพื่อเตรียมความพร้อม สู่ AI และดิจิทัล
สมาคมทำหน้าที่เป็น Digital Backbone วางมาตรฐานกลางด้านดิจิทัลและข้อมูลแบบ PDPA-first พร้อม Digital Toolkit เช่น e-KYC และเทมเพลต PDPA และกรอบ AI Governance เพื่อให้นายหน้าใช้งานได้อย่างปลอดภัยสร้างความน่าเชื่อถือ และไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Eco System & Networking) เพื่อให้สมาคม เป็นศูนย์กลาง ในการเชื่อมโยงความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันภัยไทยอย่างแท้จริง
สมาคมมุ่งสร้าง Ecosystem เป็นศูนย์กลางความร่วมมืออุตสาหกรรมนายหน้าในบทบาท Hub of Trust & Collaboration ผ่านเวทีทุกภาคส่วน เครือข่ายแบ่งปันความรู้ ทำหน้าที่ผู้นำความคิด เป็นกระบอกเสียงผู้บริโภค และจัดทำรายงานภาพรวมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ สมาคมยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ผ่านการกำหนดเส้นทางอาชีพของนายหน้าประกันภัย ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ระดับที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง ไปจนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ควบคู่กับการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันวิชาชีพระดับสากลอย่าง ANZIIF (Australia and New Zealand Institute of Insurance and Finance) ซึ่งเป็นสถาบันด้านการประกันภัยที่มีประวัติยาวนานกว่า 130 ปี และมีสมาชิกมากกว่า 17,000 ราย ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก โดยสมาคมได้พัฒนาความร่วมมือเพื่อนำหลักสูตรพิเศษสำหรับนายหน้าประกันภัย ANZIIF Executive Certificate in General Insurance Broking มาใช้สำหรับผู้บริหารและผู้ประกอบวิชาชีพนายหน้าประกันภัยโดยเฉพาะ เพื่อยกระดับองค์ความรู้ มาตรฐานวิชาชีพ และการยอมรับในระดับสากล (Professional Accredited)
ขณะเดียวกัน สมาคมยังร่วมกับสถาบันประกันภัยไทย จัดทำหลักสูตรสำหรับการจัดตั้งบริษัทนายหน้านิติบุคคล เพื่อให้คำแนะนำแนวทางการขอรับใบอนุญาต ทั้งด้านการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย ภายใต้หลักสูตร “BE163 นายหน้าเจนใหม่ ใส่ใจความถูกต้อง”ซึ่งมุ่งยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ และเสริมสร้างความพร้อมให้แก่นายหน้าประกันภัยไทยอย่างรอบด้านและยั่งยืน