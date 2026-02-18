กองทุน BKIND ของบลจ.บัวหลวง ได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากกรมราชทัณฑ์

ขอแสดงความยินดีกับคุณบรรณรงค์ พิชญากร บิ๊กบอสแห่งบลจ.บัวหลวง หรือ BBLAM ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากกรมราชทัณฑ์ ในฐานะองค์กรผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษอย่างเป็นระบบ ผ่านการจัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและการประกอบการสำหรับผู้ต้องขังจากเรือนจำกลางอุดรธานี และเยาวชนผู้กระทำความผิดจากสถานพินิจฯ จ.อุดรธานี ทั้งด้านการทำอาหาร นวดเพื่อสุขภาพ การตัดเย็บผ้า และการเกษตร ให้มีความรู้ติดตัวไว้เมื่อยามพ้นโทษ สามารถมีรายได้เลี้ยงชีวิต และปรับปรุงตัวเป็นคนดีของสังคม โดยโครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนรวมคนไทยใจดี (BKIND) ที่ BBLAM เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน สร้างความภูมิใจให้กับผู้อยู่เบื้องหลังกันถ้วนหน้า