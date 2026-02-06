บลจ.กรุงศรี คว้า 4 รางวัลจาก Hall of Funds 2026

คุณศิระ คล่องวิชา ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน คุณพรทิพา หนึ่งน้ำใจ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ และคุณจาตุรันต์ สอนไว ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ บลจ.กรุงศรี จำกัด รับรางวัล “Global Bond Fully F/X Hedge” จากกองทุน KF-SINCOME (ได้รับเป็นปีที่ 2) รางวัล “Mid Term General Bond” จากกองทุน KFAFIX-A รางวัล “Fund of Property Fund - Foreign” จากกองทุน KFGPROP-A (ได้รับเป็นปีที่ 2) และรางวัล “China Equity - A Shares” จากกองทุน KF-ACHINA-A ซึ่งจัดขึ้นในงาน Hall of Funds 2026 by Finnomena สะท้อนให้เห็นถึงความโดดเด่นในการสร้างผลตอบแทนที่ดี และการบริหารจัดการกองทุน ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power เมื่อเร็ว ๆ นี้
KF-SINCOME ลงทุนในกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ระดับความเสี่ยง 5 - เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
KFAFIX-A ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน หรือบริษัทเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศความเสี่ยง 4 – เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
KFGPROP-A ลงทุนในกองทุนหลัก Janus Henderson - Global Real Estate Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่า 80% ของ NAV I ระดับความเสี่ยง 7 เสี่ยงสูง กองทุนลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน
KF-ACHINA-A ลงทุนในกองทุนหลัก UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV I ระดับความเสี่ยง 6 เสี่ยงสูง
KFGPROP-A, KF-ACHINA-A กองทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุน/ได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้