ปีม้าพาเฮง บลจ. ไทยพาณิชย์ ต้อนรับตรุษจีน ต่อยอดความมั่งคั่งกับ 2 กองทุนศักยภาพสูง SCBCHEQA และ SCBDIGI ยกเว้นค่าธรรมเนียม

นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์ Executive Director กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (“SCBAM”) เปิดเผยว่าบรรยากาศการลงทุนช่วงต้นปี 2569 แม้จะยังเผชิญความผันผวนจากปัจจัยทางการเมืองระหว่างประเทศและสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่กดดันตลาดทั่วโลก แต่ในมุมมองระยะกลางถึงยาวยังมีโอกาสลงทุนที่โดดเด่น โดยเฉพาะในตลาดหุ้นจีนซึ่งถือเป็นหนึ่งในมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกที่กำลังได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในประเทศ อีกทั้งยังได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการยกระดับเทคโนโลยีในหลากหลายอุตสาหกรรม ขณะเดียวกัน กลุ่มหุ้นนวัตกรรมระดับโลกยังคงเป็นเมกะเทรนด์ที่เติบโตต่อเนื่องจากความต้องการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ เช่น AI, Cloud และ Automation ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจยุคใหม่ ทำให้ทั้งตลาดจีนและกลุ่มเทคโนโลยีโลกยังคงเป็นธีมสำคัญ
สำหรับการกระจายความเสี่ยงและเพิ่มศักยภาพการเติบโตในพอร์ตการลงทุนของผู้ลงทุนในปีนี้ SCBAM จึงส่งแคมเปญเสริมโอกาสลงทุนต้อนรับเทศกาลตรุษจีน “ปีม้าพาเฮง ยกเว้นค่าธรรมเนียม Front‑end และค่าธรรมเนียม Switching‑in เฉพาะผู้ลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2569 กับ 2 กองทุนศักยภาพสูง”
กองทุนแรก SCBCHEQA หรือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ที่มอบโอกาสเข้าถึงหุ้นจีนครบทุกตลาด ทั้งตลาดจีนแผ่นดินใหญ่ (A-Shares) ตลาดหุ้นฮ่องกง (H-Shares) และหุ้นจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ (ADRs) ผ่านกองทุนหลัก Schroder International Selection Fund – All China Equity ที่เน้นคัดสรรหุ้นจีนคุณภาพสูงรายตัว ผสานการบริหารพอร์ตอย่างยืดหยุ่นพร้อมรับมือความเสี่ยงในช่วงตลาดขาลง บริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ทำงานในพื้นที่ครอบคลุมตลาดจีน ซึ่งที่ผ่านมากองทุนหลักมีผลตอบแทนเทียบความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนอื่นที่ลงทุนในลักษณะเดียวกัน
กองทุนที่สอง SCBDIGI หรือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล (ชนิดสะสมมูลค่า) เน้นลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Digital Transformation ซึ่งเป็นเมกะเทรนด์โลกที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง อาทิ AI, Cloud Computing, Internet of Things (IoT) และ Automation & Robotics ลงทุนผ่านกองทุนหลัก BNP Paribas Funds Disruptive Technology ที่กระจายการลงทุนในธุรกิจทุกขนาด ทั้งในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วรวมถึงกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ บริหารพอร์ตแบบ High Conviction เน้นหุ้นคุณภาพประมาณ 30–50 ตัวโดยกองทุนหลักได้รับการจัดอันดับ Morningstar 4 ดาว ประเภท Thailand Fund Global Technology (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2568)
นางสาวศุภรัตน์ กล่าวเสริมว่า “แม้ตลาดจะผันผวนตามปัจจัยระยะสั้น แต่ทิศทางการเติบโตของกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมยังคงแข็งแกร่ง จากความต้องการใช้งานในโลกยุคดิจิทัลอย่าง AI และโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะเดียวกันตลาดจีนเองก็มีสัญญาณฟื้นตัวจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและการเร่งนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในหลายภาคส่วน นับเป็นปัจจัยหนุนในระยะกลางถึงยาว ผู้ลงทุนสามารถใช้ช่วงจังหวะนี้วางแผนสะสมการลงทุนเพื่อเสริมความมั่งคั่งให้พอร์ตระยะยาว และ SCBAM ช่วยเพิ่มความคุ้มค่าให้กับผู้ลงทุนกับสิทธิประโยชน์พิเศษผ่านแคมเปญยกเว้นค่าธรรมเนียม Front‑end และค่าธรรมเนียมSwitching‑in เมื่อลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click เท่านั้น ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้”