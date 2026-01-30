บลูเบลล์ชวน “จัดพอร์ตให้รอดและโต”เพิ่มโอกาสจากหุ้นโลก-สหรัฐฯ-เทคฯ/AI และสินทรัพย์ทางเลือก

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด (“บลูเบลล์”) จัดงานสัมมนา Make It Great 2026: Strategic Opportunities in a Low-Growth World ภายใต้แนวคิด “จับจังหวะลงทุนในวันที่โลกเติบโตช้า”โดยผนึกความร่วมมือกับ 3 พันธมิตรผู้นำอสังหาริมทรัพย์ไทย และ 6 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ชั้นนำ เพื่อโอกาสการลงทุนปี 2569 และต่อยอดสู่แนวทางการจัดพอร์ตที่เหมาะสมในสภาวะผันผวน งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569 ณ โรงแรมเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯตอกย้ำบทบาทของบลูเบลล์ในฐานะ “ตัวจริงด้านการลงทุน”
นายอมฤต ศุขะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด กล่าวว่า ปี 2569 เป็นปีที่ “เศรษฐกิจโลกโตได้ แต่โตช้า” โดยสถาบันอย่าง IMF, World Bank และ OECD ประเมินว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอยู่ในกรอบราว 2.5-3% สะท้อนช่วงการเติบโตที่ต่ำเมื่อเทียบในเชิงประวัติศาสตร์ แต่ยังไม่ใช่ภาพของภาวะถดถอยครั้งใหญ่ ขณะที่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเติบโตเพียงราว 1.5-2% และยังเผชิญความท้าทายจากหลายปัจจัย ทั้งภาคส่งออก ภาคท่องเที่ยว และความไม่แน่นอนภายในประเทศ โดยบลูเบลล์มองว่าหัวใจสำคัญของปีนี้ คือการทำให้นักลงทุน “เห็นภาพให้ชัดขึ้น” รับมือความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเส้นทางการลงทุนในปีนี้
นอกจากนี้ ภายในงานบลูเบลล์ยังได้รับเกียรติจาก จาก 3 ผู้นำอสังหาฯ ไทย ร่วมเติมมุมมองสร้างความมั่นใจจากภาคธุรกิจอสังหาฯไทย นำโดย ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) “SENA” เดินหน้าขับเคลื่อนการเติบโต ปี 2569โฟกัสจุดแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ พร้อมยกระดับการอยู่อาศัยครบวงจรและนวัตกรรมทางการเงิน–บริการ เพื่อให้การเข้าถึงที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น และพร้อมรับมือความผันผวนทางเศรษฐกิจในตลาดอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ โดยมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่ทั้งคอนโดมิเนียมและแนวราบรวม 8 โครงการ มูลค่ารวม 10,700 ล้านบาท ตั้งเป้ายอดขาย 14,000 ล้านบาท และยอดโอนกรรมสิทธิ์ 9,300 ล้านบาท
ขณะที่นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) “ASW” กล่าวว่าเราแข็งแกร่งจากการกระจายพอร์ตและมีวินัยการเงินที่ดี มีโครงการสร้างเสร็จใหม่ทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่อง พร้อมแบ็กล็อกคุณภาพกว่า 32,800 ล้านบาท และปรับแผนเน้นทำเลดีมานด์สูงอย่างภูเก็ต โดยยอดขายสิ้นปี 23,407 ล้านบาท เติบโต 21% (YoY) สะท้อนศักยภาพการเติบโตได้ในทุกสภาวะตลาด
ด้านนายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) “ORI” กล่าวว่า บริษัทฯ เสริมความแข็งแกร่งด้วยการกระจายพอร์ตธุรกิจและบริหารงบดุลอย่างมีวินัย โดยมีแบ็กล็อก 40,983 ล้านบาท (ไตรมาส 3/2568) ที่จะทยอยรับรู้รายได้ช่วงปี 2568–2571 ควบคู่แผน Deleverage เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการเงิน พร้อมชูจุดแข็งการเป็นผู้นำตลาดคอนโด Pet-Friendly และความสำเร็จจากโครงการ Origin Residences Phuket Bangtao ที่ปิดยอดขายไปแล้วกว่า 500 ล้านบาท
ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) , นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน), นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ
ด้านนายณัฐพร ศรีเทียมทอง ฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด กล่าวว่า ปี 2569 แม้ตลาดการเงินจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความผันผวนมีแนวโน้มเกิดขึ้นซ้ำ ๆ แต่ “โอกาสยังมี” โดยตลาดหุ้นทั่วโลกยังได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่เติบโต ทิศทางดอกเบี้ยนโยบายที่เริ่มเป็นขาลงโดยเฉพาะสหรัฐฯ ซึ่งช่วยเพิ่มสภาพคล่อง และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากหลายประเทศที่อาจเห็นผลชัดขึ้น
อย่างไรก็ดี นักลงทุนยังต้องรับมือความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนเชิงนโยบายและภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงระดับมูลค่าหุ้นในหลายตลาดที่อยู่ค่อนข้างสูง ซึ่งอาจทำให้เกิดแรงขายระยะสั้นได้ง่าย ดังนั้น บลูเบลล์จึงเน้นการจัดพอร์ตให้มีโครงสร้าง และกระจายการลงทุนไปยังธีมที่มีศักยภาพ ทั้งเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน AI ประเทศที่เติบโตโดดเด่น และสินทรัพย์ทางเลือก เพื่อเพิ่มโอกาสเติบโตควบคู่กับการลดความผันผวน พร้อมนำเสนอ “ตัวอย่างการจัดสัดส่วนพอร์ต” ภายใต้ความร่วมมือกับ 6 บลจ.พันธมิตร โดยวางแกนหลักจากหุ้นโลกและหุ้นสหรัฐฯ เสริมด้วยธีมเทคโนโลยี - AI- จีน และเพิ่มสัดส่วนสินทรัพย์ทางเลือก เพื่อช่วยลดแรงกระแทกของพอร์ตในช่วงตลาดผันผวน
ดังตารางสรุปต่อไปนี้ กองทุน KKP GNP-H
กระจายลงทุนหุ้นทั่วโลก มุ่งสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอเมื่อเทียบกับกลุ่มกองทุนเดียวกัน
กองUUSAหุ้นเติบโตสหรัฐฯ แนะนำลงทุนเป็น Core Port ในระยะยาวจาก บลจ.ยูโอบี
กองทุน ES-GTECH หุ้นเทคฯทั่วโลก มุ่งสร้างผลตอบแทนเหนือตลาดในระยะยาว
กองทุน MEGA10CHINA-A หุ้นใหญ่จีน 10 ตัว ที่ทรงอิทธิพลในประเทศจีน
กองทุนONE-LIFESET-UI ลงทุน Life Settlement ช่วยลดความผันผวนของพอร์ตจากหุ้น เพิ่มการกระจายความเสี่ยงต่างสินทรัพย์
กองทุนDAOL-GOLD หุ้นเหมืองทองคำและเหมืองเงิน ช่วยลดความผันผวนและเพิ่มโอกาสผลตอบแทนส่วนเพิ่ม และกองทุนDAOL-RARE หุ้นกลุ่มแร่หายาก เพิ่มโอกาส/กระจายความเสี่ยง และเสริมผลตอบแทนส่วนเพิ่ม
บลูเบลล์ย้ำว่า ปี 2569 คือปีที่ “โอกาสยังมี แต่มีความผันผวน” การจัดพอร์ตและกระจายความเสี่ยงจึงมีความสำคัญคุจ.อย่างยิ่ง โดยบลูเบลล์ยังคงยืนหยัดในวิสัยทัศน์ “เชี่ยวชาญเป็นเลิศ เคียงข้างนักลงทุนอย่างจริงใจ” เพื่อช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ และก้าวสู่เป้าหมายทางการเงินได้ในทุกสภาวะตลาด