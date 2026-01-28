“TQM สานต่อโครงการ “TQM เติมฝัน ครั้งที่ 7” ร่วมดูแลผู้สูงวัย ณ มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (TQM) เดินหน้าดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ“TQM เติมฝัน ครั้งที่ 7” โดยพาพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมดูแลและสร้างความสุขให้แก่ผู้สูงวัย ณ มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส ปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ
การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นการดูแลผู้สูงวัยอย่างใกล้ชิดและอบอุ่น พนักงาน TQM ได้ร่วมกันช่วยป้อนอาหาร พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราว เล่นเกม และจัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้างรอยยิ้มและกำลังใจให้แก่คุณตาคุณยาย พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมจัดช่อดอกไม้จากเทียนหอม ซึ่งเป็นผลงานฝีมือของผู้สูงวัย ช่วยส่งเสริมคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเอง ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขและความผูกพัน
ทั้งนี้ ผลงานช่อดอกไม้จากฝีมือผู้สูงวัย ได้นำกลับมาจำหน่ายผ่าน Facebook Page TQM Insurance Broker โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Inbox ของเพจ ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะนำมอบให้แก่ มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส ปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อนำไปใช้ในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยอย่างต่อเนื่อง