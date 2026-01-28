พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จับมือเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ยกระดับสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ มุ่งดูแลลูกค้าอย่างรอบด้านและยั่งยืน

นางสาวเปสลารี ธีระสาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการ และสายงานสุขภาพ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย และ นายศุภกร พะวันนา ผู้อำนวยการสายบริหารการตลาด เครือโรงพยาบาลพญาไท–เปาโล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อมอบสิทธิพิเศษด้านสุขภาพ ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน การตรวจวินิจฉัย และการรักษาที่มีคุณภาพ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดูแลลูกค้าในทุกช่วงชีวิตอย่างแท้จริง
พิธีลงนามจัดขึ้น ณ โรงพยาบาลพญาไท 2 โดย นางสาวเปสลารี ธีระสาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการ และสายงานสุขภาพ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เปิดเผยว่า “ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของพรูเด็นเชียลฯ ในการยกระดับระบบนิเวศด้านสุขภาพ (Health Ecosystem) ที่ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงบริการได้สะดวกขึ้น มีมาตรฐาน และตอบโจทย์ความต้องการที่ครอบคลุม โดยอาศัยจุดแข็งของทั้งสององค์กรในการเพิ่มประสบการณ์การดูแลลูกค้าที่เข้าถึงและเข้าใจมากกว่าเดิม โดยมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพเชิงรุก ตั้งแต่การป้องกัน การตรวจพบความเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ไปจนถึงการรักษาที่มีมาตรฐาน ซึ่งเชื่อมั่นว่าการจับมือร่วมกับเครือโรงพยาบาลพญาไท–เปาโล จะช่วยให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ด้านสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนในระยะยาว”
ด้าน นายศุภกร พะวันนา ผู้อำนวยการสายบริหารการตลาด เครือโรงพยาบาลพญาไท–เปาโล กล่าวว่า “การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับพรูเด็นเชียล ประเทศไทยในครั้งนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของเครือโรงพยาบาลพญาไท–เปาโล ในการยกระดับการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร ตั้งแต่การป้องกัน คัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษา ไปจนถึงการติดตามผลอย่างเป็นระบบ ภายใต้มาตรฐานการดูแลที่เชื่อถือได้ผ่านเครือข่ายโรงพยาบาลทั้ง 12 แห่ง โดยหัวใจของความร่วมมือคือการทำให้สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ “ใช้งานได้จริงและเข้าถึงได้ง่าย” ผ่านการออกแบบประสบการณ์ผู้รับบริการอย่างเป็นระบบ ควบคู่กับความชำนาญการของศูนย์การแพทย์เฉพาะทางและการสื่อสารที่ชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าพรูเด็นเชียลได้รับความสะดวก รวดเร็ว มั่นใจ และต่อยอดสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนในระยะยาว”
สำหรับลูกค้าพรูเด็นเชียลฯ จะได้รับสิทธิพิเศษด้านสุขภาพ อาทิ แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน แพ็กเกจการรักษาโรคในราคาพิเศษ รวมถึงบริการดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดกระบวนการรักษา เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและประสบการณ์ที่ดีในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ โดยสิทธิประโยชน์
ดังกล่าวสามารถใช้บริการผ่านเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล รวมทั้งสิ้น 12 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั่วประเทศ ความร่วมมือครั้งนี้ ได้สะท้อนทิศทางของอุตสาหกรรมประกันและบริการสุขภาพที่มุ่งพัฒนาบริการเชิงบูรณาการ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้สะดวกและรอบด้านยิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่า วันนี้และวันข้างหน้าสุขภาพที่ดีจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด