ไทยพาณิชย์เปิดกองเซมิคอนดักเตอร์ เพิ่มทางเลือกรับผลตอบแทนเป็นดอลล่าร์

บลจ.ไทยพาณิชย์ ชี้ “เซมิคอนดักเตอร์” ธีมลงทุนระยะยาวรับอานิสงส์โครงสร้างจากเมกะเทรนด์ AI Data Center, Cloud และรถยนต์ไฟฟ้า แม้ระยะสั้นผันผวนตามเศรษฐกิจโลก พร้อมเปิดตัวกองทุน SCBUSDSEMI ทางเลือกลงทุนหุ้นชิปครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรม เน้นผู้นำอย่าง NVIDIA, TSMC, Broadcom และ Intel และเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนเป็น สกุลเงินดอลลาร์
นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBAM เปิดเผยว่า ภาพรวมอุตสาหกรรม Semiconductor ในปัจจุบันมีปัจจัยสนับสนุนเชิงโครงสร้างที่แข็งแกร่ง จากการเร่งลงทุนด้านเทคโนโลยีของภาคธุรกิจทั่วโลก โดยเฉพาะการขยายตัวของ AI Data Center ระบบ Cloud และอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งล้วนต้องพึ่งพาชิปประมวลผลขั้นสูงเป็นหัวใจสำคัญ และแม้อุตสาหกรรมดังกล่าวอาจเผชิญความผันผวนในระยะสั้นตามสภาวะเศรษฐกิจโลก แต่ Semiconductor ยังคงเป็นหนึ่งในธีมการลงทุนที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่องระยะยาว
นอกจากนี้ การลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศยังเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) ซึ่งช่วยเพิ่มทางเลือกในการบริหารพอร์ตการลงทุน ด้วยเหตุนี้ SCBAM จึงได้เปิดตัว กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor USD หรือ SCBUSDSEMI ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนใน Semiconductor และต้องการรับผลตอบแทนในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินบาท โดยกองทุนSCBUSDSEMI มีกำหนดเสนอขายวันที่ 27 มกราคม 2569 – 2 กุมภาพันธ์ 2569
กองทุน SCBUSDSEMI โดดเด่นด้วยพอร์ตที่ครอบคลุมครบทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรม Semiconductor โดยลงทุนในกองทุนหลัก VanEck Semiconductor UCITS ETF ซึ่งลงทุนในบริษัทที่มีรายได้จากธุรกิจ Semiconductor มากกว่า 50% (Pure – Play) ตามดัชนี MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG ครอบคลุมตั้งแต่บริษัทผู้ออกแบบและจัดจำหน่าย (Fabless) บริษัทรับจ้างผลิต (Foundries) บริษัทจัดหาอุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิตเ (Fab Equipment Makers) และ บริษัทที่ทำทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบจนถึงการจัดจำหน่ายอย่างครบวงจร (Integrated Device Manufacturers)
โดยกองทุนหลักมีการลงทุนในผู้นำของอุตสาหกรรมอย่าง NVIDIA, TSMC, Broadcom และ Intelเพื่อรองรับเมกะเทรนด์ AI, Data Center และ AI Infrastructure อีกทั้งกองทุนหลักได้รับการจัดอันดับMorningstar Overall Rating 5 ดาว ในกลุ่ม EAA Fund Sector Equity Technology (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2568) สะท้อนถึงประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนในเทคโนโลยีแห่งอนาคต นอกจากนี้กองทุน SCBUSDSEMI ยังเปิดโอกาสรับผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน USD เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการเติบโตไปกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระยะยาว และต้องการลดผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินบาทด้วย
นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “Semiconductor ถือเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนหลักของนวัตกรรมต่างๆ ในปัจจุบันและอนาคต ตั้งแต่ AI Infrastructure, Data Center ไปจนถึง Internet of Things (IoT) สะท้อนจากความต้องการชิปประสิทธิภาพสูงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กองทุน SCBUSDSEMI เป็นกองทุนที่เสริมพอร์ตการลงทุนให้เติบโตไปกับหุ้นกลุ่ม Semiconductor และรับผลตอบแทนในสกุลเงินUSD ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินบาทเป็นการต่อยอดโอกาสการลงทุนเพื่ออนาคต”