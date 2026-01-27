บลจ.กสิกรไทย เปิดศักราชความร่วมมือครั้งสำคัญจับมือ 5 มหาวิทยาลัยปั้นเจนใหม่สู่ Global Investor

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) ร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “Global Investment for Next-Gen” ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของบลจ.กสิกรไทย ที่มุ่งหวังพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นบุคลากรคุณภาพของประเทศ และมีกรอบมุมมองการลงทุนในระดับสากล ผ่านการถ่ายทอดโดยผู้เชี่ยวชาญของบลจ.กสิกรไทย พร้อมต่อยอดองค์ความรู้จากพันธมิตรระดับโลกทั้ง J.P. Morgan Asset Management และ Lombard Odier เพื่อเตรียมความพร้อมให้ก้าวสู่โลกการเงินการลงทุนในศตวรรษใหม่ได้อย่างมั่นใจ
ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย เตรียมจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะนักศึกษาผ่านหลากหลายโครงการ อาทิ KAsset Investment Bootcamp ซึ่งเป็นโครงการที่จัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2024 และได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักศึกษากว่า 500 คน ที่ได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องการลงทุนและทดลองจัดพอร์ตจากสินทรัพย์ทั่วโลกนอกจากนี้ยังมีโครงการ KAsset Internship Program ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานจริง เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการสื่อสาร รวมถึงให้นักศึกษาได้ร่วมทำงานวิจัยกับทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นต้น ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย มุ่งมั่นจะเป็นสถาบันที่ให้ความรู้ด้านการลงทุนที่ถูกต้อง และเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญที่เชื่อมโลกวิชาการเข้ากับโลกการลงทุนได้อย่างแท้จริง
รายชื่อผู้บริหารจากซ้ายไปขวา
1. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.กาญจนา ส่งวัฒนา คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. คุณวิน พรหมแพทย์, CFA ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน คณบดี คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ เจริญพร คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์