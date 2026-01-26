เอ็กซ์สปริงตั้งเป้าAUM แตะ5หมื่นล้าน เดินหน้าปั้มกองใหม่10–11กองเน้นธีม AI

บลจ. เอ็กซ์สปริงตั้งเป้าAUM แตะ 17,000 ล้านบาท หรือเติบโต 47.56% ปักหมุดอีก 2 ปีขยับแตะ 35,000 ล้านบาท และ 50,000 ล้านบาทตามลำดับ หลังปีที่ผ่านมาโตแรง AUMรวม 11,520 ล้านบาท โต 31.5% จากปีก่อนหน้า กางแผนเปิดกองทุนใหม่ประมาณ 10–11 กองทุน ขณะที่กองทุนส่วนบุคคลตั้งเป้า 12,000 ล้านบาท เพิ่มอีก 2,800 ล้านบาท เล็งขยายฐานลูกค้าสถาบันเจาะกลุ่มสหกรณ์หลังผลการดำเนินงานพุ่ง
นายยศกร ฟอลเล็ต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด หรือ XSpring AM เปิดเผยว่า สินทรัพย์รวมภายใต้การบริหาร(AUM)ในปี 2025 อยู่ที่ประมาณ 11,520 ล้านบาทเติบโตขึ้น31.5%จากปีก่อนหน้า แบ่งเป็นกองทุนรวม 2,320.2 ล้านบาทเติบโต 376.09% และกองทุนส่วนบุคคลอยู่ที่ 9,200 ล้านบาท โดยในปีนี้คาดว่าAUMจะสามารถเติบโตขึ้นไปแตะระดับ 17,000 ล้านบาท หรือเติบโต 47.56% ส่วนในอีก2ปีข้างหน้าบริษัทมีเป้าหมายการเติบโตของAUMอยู่ที่35,000ล้านบาท และ50,000ล้านบาทตามลำดับ
สำหรับการเติบโตของAUMในปีนี้จะแบ่งเป็นกองทุนรวมที่ 5,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 2,680 ล้าน และกองทุนส่วนบุคคลที่ 12,000 ล้านเพิ่มขึ้น 2,800 ล้านบาท โดยในส่วนของกองทุนรวมบริษัทมีแผนที่จะเปิดกองทุนใหม่อีกประมาณ 10-11 กองทุน ส่วนกองทุนส่วนบุคคลมีแผนที่จะเข้าไปบริหารพอร์ตการลงทุนของสหกรณ์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นจากผลการดำเนินที่ปรับตัวตัวดีขึ้นในปีที่ผ่านมา
“การเติบโตของเราจะคำนวณมาจากกองที่เรามีอยู่แล้ว กับกองที่จะออกใหม่ด้วย เช่นกองเอ็กซ์นุ๊กซึ่งปีที่ผ่านมาเราทำได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากต้นปีนี้ก็บวกไป17%แล้ว และปีนี้จะมีอีกหลายกองที่น่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนเช่น กองทุนตราสารหนี้อายุ6 เดือนกองประเภทนี้ลูกค้าแสดงความต้องการมาล่วงหน้าแล้ว และกองทุนมันนี่มาร์เก็ตก็เป็นอีกกองที่บริษัทอยากให้เป็นทางเลือกในการพักเงินของนักลงทุนในช่วงนี้ ส่วนกองทุนส่วนบุคคล เรามีลูกค้าที่เป็นไฮเน็ตเวิร์ค แล้วก็รวมถึงลูกค้าสถาบันด้วยและทีมขายของเราถือว่าเก่งมากครับ นอกจากนี้ในส่วนของสถาบันถือว่าลูกค้าพอใจในการบริหารพอร์ตหุ้นของเรามากเพราะสร้างผลตอบแทนได้ตามเป้าที่เขากำหนด ซึ่งนี่ก็จะเป็นจุดแข็งอีกด้านที่จะทำให้AUMเติบโตได้ตามเป้าที่ตั้งไว้“
เร่งเครื่องกองทุนธีมอนาคต AI ถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ชี้พลังงานนิวเคลียร์เป็นตัวแปรสำคัญ
นายยศกร กล่าวอีกว่า ทิศทางในปีนี้ XSpring AM ยังคงมุ่งเน้นการออกกองทุนที่ลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งเป็นเมกะเทรนด์ของโลกอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประเมินว่าการลงทุนทั่วโลกยังคงได้รับแรงขับเคลื่อนหลักจากกระแสการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน AI สะท้อนแนวคิดการลงทุนยุคใหม่อย่างครบวงจร ที่ครอบคลุมทั้งเทคโนโลยีต้นน้ำและโครงสร้างพื้นฐานปลายน้ำ โดยจะใช้กลยุทธ์ที่เน้นการลงทุนไปที่ AI & Robotics ที่เป็นพัฒนาการสำคัญของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน และเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการเติบโตด้านการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่มากขึ้น การเติบโตดังกล่าวส่งผลให้การลงทุนและการขยายตัวของ ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่ง XSpring AM ได้สะท้อนแนวคิดดังกล่าวผ่านกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล อิควิตี้ (X-DATACENEQ) ที่มุ่งเน้นโครงสร้างพื้นฐานด้านศูนย์ข้อมูลและระบบที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันการขยายตัวของศูนย์ข้อมูลยังนำไปสู่ความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพลังงานที่มีความเสถียรและสามารถผลิตได้ในปริมาณมาก ส่งผลให้ พลังงานนิวเคลียร์ ถูกมองว่าเป็นแหล่งพลังงานสำคัญในการรองรับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยุคดิจิทัล ซึ่ง XSpring AM ได้ตอบโจทย์การลงทุนในธีมดังกล่าวผ่าน กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์และยูเรเนียม (X-NUCTECH) เช่นกัน
ทั้งนี้ จะเห็นว่าในปี 2568 ภาคตลาดทุนเริ่มให้ความสนใจต่อพลังงานนิวเคลียร์เพิ่มขึ้นสูงมาก หลังจากทุกภาคส่วนตระหนักได้ว่าพลังงานนิวเคลียร์อาจเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญสำหรับศูนย์ข้อมูลต่าง ๆ ทั่วโลก แม้ในช่วงปลายปี ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้รับแรงกดดันจากความไม่แน่นอนของการหยุดทำงานของรัฐบาล ส่งผลให้หุ้นกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบ แต่ในภาพระยะยาว ความต้องการในพลังงานนิวเคลียร์ควบคู่ไปกับการพัฒนาของเทคโนโลยี AI ยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มุมมองต่ออุตสาหกรรมนี้อยู่ในเชิงบวก แม้ว่าจะเผชิญความเสี่ยงกับความไม่แน่นอนของนโยบายภาครัฐ และความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์ก็ตาม
นอกจากนี้ในปี 2569 XSpring AM มีเป้าหมายว่าจะเปิดตัวกองทุนใหม่อย่างน้อยไตรมาสละ 1 กอง ซึ่งคาดว่าภายในปีนี้รายได้จากส่วนนี้จะเติบโตประมาณ15.17% ส่วนรายได้จากค่าธรรมเนียมจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กองทุนจากพันธมิตรที่มีอยู่ 17 แห่ง รวมทั้งหมด 1,670 กอง คาดว่าปีนี้รายได้จะเติบโต 160% โดยในปีที่ผ่านมากองทุนจากส่วนนี้ที่ได้รับการตอบรับดีที่สุดคือกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศประเภทตราสารทุนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Growth เช่น ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) การป้องกันประเทศ และที่เกี่ยวข้องกับทองคำทั้งทางตรง และทางอ้อม เป็นต้น