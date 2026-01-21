พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ประกาศจุดยืนเดินหน้า “ประกันสุขภาพเหมาจ่าย” สร้างมาตรฐานใหม่ตลาดประกันสุขภาพไทย

ท่ามกลางสภาวะการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของตลาดประกันสุขภาพไทยและกระแสข่าวการยกเลิกหรือชะลอการขาย "ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย" ช่วงต้นปีที่ผ่านมาที่อาจสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้บริโภค แต่สำหรับ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ยังคงเดินหน้าเต็มสูบสำหรับแผนประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายเพื่อส่งมอบความคุ้มครองด้านสุขภาพแก่คนไทยในทุกช่วงวัย
นางสาวเปสลารี ธีระสาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการ และสายงานสุขภาพ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เปิดเผยว่า “ในวันที่ตลาดประกันสุขภาพเผชิญกับความท้าทาย พรูเด็นเชียลฯ ยังคงยึดมั่นในคำสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า เพราะประกันสุขภาพคือสัญญาระยะยาวที่เราต้องดูแลกันไปตลอดชีวิต การที่เรายังเดินหน้าต่อสำหรับประกันสุขภาพเหมาจ่ายอย่างมั่นคงในปีนี้ ก็เพราะรากฐานที่แข็งแกร่งของแบรนด์ระดับโลกที่มีประวัติยาวนาน ผสานกับอัตราส่วนเงินกองทุน (CAR Ratio) ที่สูงกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดหลายเท่า ทำให้เรามีสภาพคล่องสูงพร้อมจ่ายสินไหมได้ทันทีและมีเสถียรภาพด้านค่าเบี้ยประกันในระยะยาว เราไม่ได้มองเพียงแค่ยอดขายในระยะสั้น แต่เรามองถึงความยั่งยืนที่จะทำให้ลูกค้าอุ่นใจว่า พรูเด็นเชียลฯสามารถส่งมอบความคุ้มครองด้านสุขภาพในทุกช่วงวัยของชีวิต”
ความมั่นคงทางการเงินนี้เปรียบเสมือนเกราะป้องกันความเสี่ยงให้แก่ผู้บริโภค เนื่องจากในสภาวะที่ตลาดผันผวน ดังนั้น หากบริษัทมีพอร์ตโฟลิโอสุขภาพที่สมดุลและมีการจัดการที่ดี (Healthy Portfolio) เช่นเดียวกับ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จึงเป็นตัวรับประกันว่าลูกค้าจะยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนและสามารถเข้าถึงการรักษาจากโรงพยาบาลชั้นนำได้โดยไม่ต้องกังวลถึงการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ในอนาคต โดยพรูเด็นเชียลฯ ยังคงยืนหยัดด้วยการบริการจัดการที่เน้นความยั่งยืนในหลายมิติ ได้แก่
1. Strategic Portfolio Management: ด้วยความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล (Advanced Data Analytics) พรูเด็นเชียลฯ สามารถคัดกรองและบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างแม่นยำ ทำให้พอร์ตประกันสุขภาพมีโครงสร้างที่สมดุลและมีคุณภาพ (Healthy Portfolio) ปราศจากปัญหาภาระเคลมสะสมที่ผิดปกติ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้บริษัทสามารถรักษาเสถียรภาพของผลิตภัณฑ์เหมาจ่ายไว้ได้
2. Robust Capital Adequacy: พรูเด็นเชียลฯ ยังคงรักษาระดับอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio) ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความมั่นคงทางการเงินที่พร้อมรองรับความผันผวนของต้นทุนการรักษาพยาบาลในระยะยาว
3. Sustainable Hospital Ecosystem: การสร้างความร่วมมือที่ยั่งยืนกับเครือข่ายโรงพยาบาลพันธมิตร ผ่านระบบการอนุมัติและชดเชยค่าสินไหมที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ทำให้พันธมิตรทางการแพทย์มีความมั่นใจในการให้บริการแก่ลูกค้าของพรูเด็นเชียลแม้ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายสูง (High-Cost Claims) นอกจากนี้ บริษัทฯยังอยู่ระหว่างพัฒนาบริการผู้ช่วยด้านสุขภาพแบบครบวงจร (Medical Guided Care) เพื่อช่วยดูแลลูกค้าในทุกขั้นตอนของการเข้ารับการรักษา ตั้งแต่การให้ข้อมูลสุขภาพ การแนะนำแนวทางการดูแล และประสานงานด้านการแพทย์ ทั้งนี้ บริการดังกล่าวได้เริ่มให้บริการในบางช่องทางแล้ว และมีแผนจะขยายความครอบคลุมไปยังช่องทางอื่นๆในอนาคต เพื่อยกระดับประสบการณ์สุขภาพของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
นอกจากความเชื่อมั่นด้านเสถียรภาพทางการเงินรวมถึงพอร์ตโฟลิโอสุขภาพที่สมดุล ปีนี้พรูเด็นเชียลฯ ยังคงเดินหน้าส่งแผนประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่หลากหลายสู่ตลาด ไม่ว่าจะเป็น เหมา เหมา อัลตร้าแคร์, พรูเบทเทอร์ แคร์, พรูเหมา เหมา ดับเบิล ชัวร์ และแผนอื่นๆที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การดูแลสุขภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ผ่านทุกช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัทฯ สะท้อนถึงความพร้อมและความมั่นใจในการมอบความคุ้มครองด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
ดังนั้น ผู้บริโภคยังสามารถเชื่อมั่นได้ว่าประกันสุขภาพเหมาจ่ายจาก พรูเด็นเชียลฯ ยังคงเดินหน้าและพร้อมดูแลชีวิตคนไทยทุกคนอย่างเต็มรูปแบบ