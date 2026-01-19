ทิสโก้เพิ่มทุนกองTEMxCH ชี้ตลาดเกิดใหม่ไม่รวมจีนกำไรโตแกร่ง

นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr. Saharat Chudsuwan Managing Director of TISCOASSET) เปิดเผยว่า บลจ.ทิสโก้มีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดเกิดใหม่ที่ไม่รวมจีน (EM ex-China) จากการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่งควบคู่ไปกับระดับราคา (Valuation) ที่สมเหตุสมผล ซึ่งปัจจุบันยังคงมีส่วนลด (Discount) อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับหุ้นโลก โดยดัชนี MSCI EM(EMERGING MARKETS) ex CHINA เทรดที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า (fwd P/E) เพียง 13.4 เท่า ขณะที่ดัชนีหุุ้นโลก MSCI All Country World Index เทรดที่ fwd P/E ที่ 19.2 เท่า (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ม.ค. 69)
แม้จะมีความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนจากนโยบายกีดกันทางการค้าของรัฐบาลสหรัฐฯ แต่บริษัทในกลุ่ม EM ส่วนใหญ่ยังมีงบดุลที่แข็งแกร่งและมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่ชัดเจน โดยเฉพาะมีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่ม Semiconductor เช่น เกาหลีใต้ และ ไต้หวัน ทำให้มีความทนทานต่อสถานการณ์ได้ดีกว่าที่ตลาดประเมินไว้ นอกจากนี้ หากโครงสร้างการค้าโลกมีการปรับเปลี่ยนทิศทางออกจากจีน ประเทศในกลุ่ม EM อื่นๆ ก็มีโอกาสที่จะได้รับอานิสงส์จากการเติบโตของการค้าระหว่างกันภายในกลุ่ม EM เอง อีกด้วย
จากประเด็นดังกล่าว จึงคาดว่าจะมีความต้องการลงทุนใน กองทุนเปิด ทิสโก้ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอ็กซ์ ไชน่า (TEMxCH) ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) ลงทุนใน Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund Class C-Acc (กองทุนหลัก) ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งหรือมีการดำเนินธุรกิจหลักอยู่ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ซึ่งไม่รวมประเทศจีน ดังนั้น จึงประกาศประกาศเพิ่มจำนวนเงินทุนโครงการ กองทุน TEMxCH เป็น 3,000 ล้านบาท
กองทุนเปิด TEMxCH ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้