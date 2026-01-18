เมืองไทยประกันชีวิตและมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบผ้าห่มต้านภัยหนาวส่งต่อความห่วงใย สร้างความอบอุ่นให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม จัดกิจกรรมมอบผ้าห่มต้านภัยหนาว ภายใต้ “โครงการอบอุ่นกับเมืองไทยประกันชีวิต” เพื่อส่งต่อความอบอุ่นและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็นและภัยพิบัติ
ในโอกาสนี้ นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้มอบผ้าห่มต้านภัยหนาวให้แก่ โครงการ “ห่มรัก” ของบริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด ซึ่งบริษัทได้สนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 โดยในปีนี้โครงการห่มรักได้ส่งมอบผ้าห่มเพื่อสร้างความอบอุ่นแก่ประชาชนในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.อรุโณชา ภาณุพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด เป็นผู้รับมอบ
นอกจากนี้ เมืองไทยประกันชีวิตยังได้มอบผ้าห่มต้านภัยหนาวให้แก่ รายการสถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เพื่อสนับสนุนโครงการ “สถานีประชาชนสัญจร เพื่อน้องที่ห่างไกล” ณ โรงเรียนบ้านนาบง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยมีเป้าหมายส่งต่อผ้าห่มและกำลังใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่กว่า 2,000 ครัวเรือน โดยมี นางกานดา จำปาทิพย์ บรรณาธิการรายการสถานีประชาชน และ นางสาวธิดารัตน์ อนันตรกิตติ พิธีกรรายการสถานีประชาชน เป็นผู้รับมอบ
สำหรับผ้าห่มที่นำมามอบในโครงการฯ ผลิตโดย วิสาหกิจชุมชนบ้านวัดจากแดงเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกระบวนการ Upcycling โดยผ้าห่ม 1 ผืน ใช้ขวดพลาสติกขนาด 1 ลิตร จำนวน 11 ขวด มีความหนา 280 GSM (Gram per Square Meter) ซึ่งในโครงการ “อบอุ่นกับเมืองไทยประกันชีวิต” ประจำปี 2568 สามารถช่วยลดขยะขวดพลาสติกได้รวม 15,708 ขวด และผ้าห่มจำนวนดังกล่าวเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ใหญ่ 157.08 ต้น สะท้อนการดำเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรม
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายปราโมทย์ ศักดิ์กำจร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ร่วมเป็นผู้แทนในการมอบผ้าห่มต้านภัยหนาวให้แก่หน่วยงานพันธมิตรด้านสื่อสารมวลชน เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ
กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเมืองไทยประกันชีวิตและมูลนิธิเมืองไทยยิ้มในการดำเนินงานควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้แนวคิด “ส่งมอบความสุขให้กับทุกชีวิต” โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ผ่านการสร้างความอบอุ่น ความห่วงใย และการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน