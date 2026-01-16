บล. ดาโอ เปิดให้บริการ DAOLSEC TradingView ตอบโจทย์นักลงทุน TFEX

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ บล. ดาโอ เปิดให้บริการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ในตลาด TFEX ผ่านแพลตฟอร์ม DAOLSEC TradingView เพื่อยกระดับประสบการณ์การเทรดของนักลงทุน ด้วยการเข้าถึงเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เป็นมาตรฐานสากล และระบบการส่งคำสั่งซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ รองรับการตัดสินใจลงทุนในภาวะตลาดที่มีความผันผวน
นายณัฐพงศ์ ณ ระนอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล. ดาโอ กล่าวถึงทิศทางขององค์กร ว่า “บล.ดาโอ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง ecosystem ด้านการลงทุนที่เชื่อมต่อกันอย่างครบวงจร โดยมีแอปพลิเคชัน DAOL LIFE ที่แสดงพอร์ตการลงทุนในทุกผลิตภัณฑ์ของ บล. ดาโอ ไว้ในที่เดียว ซึ่งการเปิดให้บริการ DAOLSEC TradingView ในครั้งนี้ เป็นอีกก้าวสำคัญในการนำเครื่องมือการลงทุนที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ลงทุนทั่วโลก มาผสานกับการให้บริการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ของเรา เพื่อยกระดับแพลตฟอร์มการให้บริการของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล”
ด้าน ดร. ฉัตรพงศ์ วัฒนจิรัฏฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บล. ดาโอ กล่าวถึงการพัฒนาบริการว่า “DAOLSEC TradingView จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมวินัยการลงทุนให้กับนักลงทุนในตลาด TFEX ผ่านการกำหนดกลยุทธ์การเทรดอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่หลากหลาย การกำหนดจุดเข้า-ออกเพื่อทำกำไร และการส่งคำสั่งซื้อขายโดยตรงบนกราฟ เพิ่มความคล่องตัวและความแม่นยำในการตัดสินใจในภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ขณะเดียวกัน ผู้ลงทุนสามารถกำหนดจุดตัดขาดทุน และตั้งระบบแจ้งเตือนราคาตามเงื่อนไขที่ต้องการ เพื่อช่วยควบคุมการเทรดให้เป็นไปตามแผนอย่างมีวินัย”
DAOLSEC TradingView พร้อมใช้งานแล้ววันนี้!
ลูกค้าปัจจุบันสามารถเชื่อมต่อบัญชีซื้อขาย TFEX กับ บล. ดาโอ เพื่อใช้งาน DAOLSEC TradingView ได้ทันที และลูกค้าใหม่สามารถเริ่มต้นใช้งานได้ง่าย ด้วยการเปิดบัญชีซื้อขาย TFEX กับ บล. ดาโอ