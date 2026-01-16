QHHRREIT โชว์ศักยภาพ 4 ทรัพย์สิน จ่อลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 รับท่องเที่ยวคึก

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ หรือ QHHRREIT(กองทรัสต์ฯ) ตอกย้ำ Hospitality REIT ชั้นนำของไทย โชว์ศักยภาพทรัพย์สินระดับท็อป 4 โครงการภายใต้แบรนด์ “Centre Point” บน Super Prime Location ทั้งประตูน้ำ สุขุมวิท สีลม และชิดลม เตรียมเดินหน้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หลังสำนักงาน ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง เพื่อเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าอาคาร “โครงการเซนเตอร์ พอยต์ ชิดลม” โรงแรมระดับพรีเมียม บนถนนหลังสวน ทำเลที่เป็น Super Prime CBD ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และจุดประสงค์การเดินทางที่หลากหลาย ทั้งท่องเที่ยวพักผ่อนหรือประชุมทางธุรกิจของผู้รับบริการหลากหลายสัญชาติ รองรับการเดินทางทั้งระยะสั้นและระยะยาว รับอานิสงส์การท่องเที่ยวฟื้นตัว
นายสุขวัฒก์ ภวสันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ฯ เปิดเผยว่า QHHRREIT เป็นกองทรัสต์ที่มีความโดดเด่นจากทรัพย์สินคุณภาพในทำเลศักยภาพสูง (Super Prime Location) ใจกลางกรุงเทพฯ ซึ่งได้รับอานิสงส์โดยตรงจากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและกลุ่มนักธุรกิจที่เข้ามาในประเทศไทย ปัจจุบันพอร์ตโฟลิโอของ QHHRREIT ประกอบด้วย โรงแรมคุณภาพแบรนด์ “Centre Point” ภายใต้การบริหารงานโดยมืออาชีพ ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับในกลุ่มผู้รับบริการและนักท่องเที่ยวรวมถึงชาวต่างชาติที่พักอาศัยระยะยาว (Expat) โดยทรัพย์สินปัจจุบันทั้ง 4 โครงการที่ล้วนตั้งอยู่ใน Super Prime Location ได้แก่
“โครงการเซนเตอร์ พอยต์ พลัส ประตูน้ำ” (Centre Point Plus Pratunam) ตั้งอยู่ใจกลางย่านประตูน้ำ ศูนย์กลางธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น และแหล่งช้อปปิ้งระดับโลกอย่าง Central World และ Platinum ฯลฯ จุดหมายของนักช้อปนานาชาติ ได้รับความนิยมจากนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวเข้าพักตลอดทั้งปี “โครงการเซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 10” (Centre Point Sukhumvit 10)ติดรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอโศก และรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสุขุมวิท ทำเลที่ถือเป็นโอเอซิสใจกลางเมืองที่ผสมผสานความสงบเป็นส่วนตัวเข้ากับสีสันของย่านอโศก-สุขุมวิท ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวและนักธุรกิจที่ต้องการพักผ่อนท่ามกลางสวนสวยและทะเลสาบ ตลอดจนผู้ที่ต้องการพักอาศัยระยะสั้นและระยะยาว “โครงการเซนเตอร์ พอยต์ พลัส สีลม” (Centre Point Plus Silom) ตั้งอยู่ในโครงการ Mixed-use ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บนถนนเจริญกรุง แหล่งพักอาศัยที่สำคัญในย่านสีลม และสาทร ใกล้ท่าเรือสาทรและรถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานตากสิน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่ลงตัวทั้งการทำงานและการพักผ่อน รองรับนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบวิถีชีวิตริมน้ำและย่านบางรัก
ทั้งนี้ เพื่อรองรับความคึกคักของการท่องเที่ยว กองทรัสต์ฯ เตรียมลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 เพื่อเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าอาคาร “โครงการเซนเตอร์ พอยต์ ชิดลม”(Centre Point Hotel Chidlom) ที่จะหมดอายุสิทธิการเช่าในวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 โดยการเข้าลงทุนดังกล่าวจะมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากทรัพย์สินเดิมที่มีศักยภาพสูง ให้สามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนที่มั่นคงต่อเนื่องในระยะยาว
โดยทรัพย์สินที่กองทรัสต์ฯจะลงทุนเพิ่มเติมครั้งนี้ ตั้งอยู่บนถนนหลังสวน ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าชิดลมและสวนสาธารณะลุมพินี ซึ่งเป็น Super Prime CBD รายล้อมด้วยที่พักอาศัยระดับ High-end มีความเงียบสงบแต่เชื่อมต่อกับแหล่งช้อปปิ้งลักชัวรี่ในย่านชิดลม ราชประสงค์ และเพลินจิต โดดเด่นด้วยห้องพักขนาดใหญ่ที่หาได้ยากในย่านใจกลางเมือง เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งกลุ่มครอบครัวและกลุ่มนักธุรกิจ ตลอดจนผู้ที่ต้องการพักอาศัยระยะสั้นและระยะยาว
อย่างไรก็ตาม จุดเด่นของทรัพย์สิน QHHRREIT ไม่ได้อยู่แค่ทำเลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความแข็งแกร่งของแบรนด์ “Centre Point” ที่โดดเด่นในเรื่องมาตรฐานการบริการ ความกว้างขวางของห้องพัก และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันเสมือนอยู่บ้าน ทำให้สามารถดึงดูดฐานลูกค้าที่หลากหลายในแง่ของสัญชาติ และจุดประสงค์การเดินทาง ทั้งนักท่องเที่ยวระยะสั้น (Short-stay) และผู้พักอาศัยระยะยาว (Long-stay) ซึ่งช่วยลดความผันผวนของรายได้และสร้างเสถียรภาพให้กับกองทรัสต์ฯ และสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าได้อย่างหลากหลายกลุ่ม
นอกจากนี้ โครงการบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพอย่าง บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จำกัด (CPH) และบริหารจัดการทรัพย์สินโดย บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (QHI) ในเครือ บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ (QH) ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรมมากกว่า 30 ปี มีฐานลูกค้าที่กว้างและหลากหลาย ทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจที่พักระยะยาว (Long-stay) และมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ ทำให้อัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) ฟื้นตัวอย่างโดดเด่นและสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอให้กับกองทรัสต์ฯ
นายยศวีร์ สุทธิกุลพานิช ผู้บริหารสายงาน Investment Banking and Primary MarketsDistribution ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า QHHRREIT ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (Filing) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568 ล่าสุด สำนักงาน ก.ล.ต. ได้นับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (Filing) ของ QHHRREIT เป็นที่เรียบร้อย โดยการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 จะมีมูลค่าไม่เกิน 1,233.50 ล้านบาท ซึ่งจะมาจากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 130.20 ล้านหน่วย และการกู้ยืมเงินสถาบันการเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เพื่อเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารโครงการเซนเตอร์ พอยต์ ชิดลม ที่อยู่ในทำเลศักยภาพสูง ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพให้กองทรัสต์ฯ มีการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาว