ไทยพาณิชย์สานต่อลดเสี่ยงเงินต้น ลุ้นผลตอบแทนเพิ่มอิงดัชนี SET50

ไทยพาณิชย์เดินหน้าต่อยอดความสำเร็จกองทุนคอมเพล็กซ์ “SCBCR1YAE” ชูแนวทางลดความเสี่ยงเงินต้นด้วยการลงทุนตราสารหนี้และเงินฝากคุณภาพสูง ควบคู่โอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มผ่านออปชั่นอิงดัชนี SET50 รับมือเศรษฐกิจโลกปี 2569 ที่ยังผันผวนจากการค้าและภูมิรัฐศาสตร์
นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBAM เปิดเผยว่า จากความสำเร็จของกองทุน SCBCR1YAD ที่เพิ่งเปิดตัวไป และได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุน จนสามารถปิดการขายได้เกินเป้าที่ตั้งไว้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในนโยบายการลงทุนที่เน้นความมั่นคงของเงินต้นควบคู่กับโอกาสสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมอีกทั้ง ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกปี 2569 ที่มีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าปีที่ผ่านมาจากแรงกดดันของการชะลอตัวทางการค้าและความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ แม้ธนาคารกลางหลายแห่งปรับลดดอกเบี้ยเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน แต่เงินเฟ้อที่ยังทรงตัวอาจทำให้การผ่อนคลายนโยบายการเงินต้องดำเนินไปอย่างระมัดระวัง SCBAM จึงเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จด้วยการเปิดเสนอขายกองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YAE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ กองทุน SCBCR1YAE ที่ยังคงยึดแนวทางการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพสูงที่ช่วยลดความเสี่ยงการขาดทุนเงินต้นพร้อมเสริมกลยุทธ์สร้างผลตอบแทนเพิ่มผ่านสัญญาออปชั่นของดัชนี SET50 เพื่อรองรับนักลงทุนที่ต้องการรักษาความสมดุลระหว่างความมั่นคงและโอกาสในตลาดทุนไทยโดยกองทุนมีกำหนดเสนอขายตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2569 - 20 มกราคม 2569 โดยเริ่มต้นเงินลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท
กองทุน SCBCR1YAE เป็นกองทุน Complex Fund อายุ 1 ปี โดยมีนโยบายลงทุนเพื่อหาโอกาสสร้างผลตอบแทนจาก 2 ส่วน คือ 1) ผลตอบแทนจากการลงทุนตราสารหนี้และเงินฝากระดับ Investment Grade ทั้งในและต่างประเทศ ที่มีสัดส่วนเงินลงทุนประมาณ 99.90% ของทรัพย์สินกองทุน ซึ่งตราสารหนี้คุณภาพและเงินฝากมีความผันผวนต่ำ จึงมีโอกาสช่วยลดความเสี่ยงการขาดทุนเงินต้นและการผิดนัดชำระหนี้ ทำให้กองทุนมีโอกาสได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดอายุโครงการ และ 2) ผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการลงทุนโดยการเข้าทำธุรกรรมสัญญาออปชั่น Digital Call ที่มีเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี SET50 ที่มีสัดส่วนเงินลงทุนประมาณ 0.10% ของทรัพย์สินกองทุน ซึ่งหากในวันพิจารณาผลตอบแทน ระดับดัชนี SET50 มีการปรับขึ้นเท่ากับหรือมากกว่า 10% จากวันที่เริ่มต้นสัญญา ผู้ลงทุนจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเพิ่มจากส่วนออปชั่นเป็น Bonus Coupon ในอัตราผลตอบแทนคงที่ 0.25% ตามเงื่อนไขที่กองทุนระบุ โดยจะกำหนดจ่ายผลตอบแทนครั้งเดียวในวันครบอายุโครงการ