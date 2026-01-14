ไทยพาณิชย์เปิดกองตราสารหนี้โลก ชูคัดคุณภาพดี-รับผลตอบแทนUSD

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBAM เปิดเผยว่า ธนาคารกลางหลายประเทศปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและรับมือกับแรงกดดันเงินเฟ้อ ผลของการปรับลดดังกล่าวยังคงส่งต่อมาถึงปี 2569 ทำให้สภาพคล่องในระบบการเงินหลายแห่งดีขึ้น ขณะที่อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงช่วยหนุนผลตอบแทนของการลงทุนในตราสารหนี้ปรับตัวดีขึ้นเช่นเดียวกัน และในสภาวะปัจจุบัน ที่เศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนจากหลายปัจจัย การลงทุนในตราสารหนี้จึงยังคงมีบทบาทสำคัญ เพราะไม่เพียงช่วยลดความความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม แต่ยังเพิ่มศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนจากการปรับตัวขึ้นของราคา อีกทั้งการลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงิน USD ยังเปิดทางให้นักลงทุนเข้าถึงตราสารคุณภาพสูงระดับโลก เพิ่มศักยภาพในการกระจายความเสี่ยงข้ามภูมิภาคและข้ามสกุลเงิน พร้อมเสริมความยืดหยุ่นให้พอร์ตลงทุนจากความไม่แน่นอนของตลาดโลก
ด้วยเหตุนี้ SCBAM จึงได้เปิดตัว กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม USD (SCBUSDINC) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนในการรับผลตอบแทนรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินบาท โดยกองทุน SCBUSDINC เสนอขายวันที่ 13 มกราคม 2569 – 19 มกราคม 2569
กองทุน SCBUSDINC ลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ผ่านกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund ซึ่งเป็นกองทุนตราสารหนี้ระดับโลกที่บริหารเชิงรุก เน้นสร้างรายได้ประจำจากการลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภททั่วโลก ทั้งตราสารหนี้ภาครัฐ เอกชน และสินทรัพย์ที่มีการค้ำประกัน เพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทน โดยกองทุนหลักได้รับการจัดอันดับ Morningstar Rating ระดับ 5 ดาว ในกลุ่ม EAA Fund Global Flexible Bond -USD Hedged (ข้อมูล ณ 30 พ.ย. 2568)
กองทุนหลักบริหารจัดการโดย PIMCO ผู้จัดการกองทุนชั้นนำระดับโลก ด้วยกลยุทธ์อันโดดเด่นในการจัดพอร์ตที่ยืดหยุ่นโดยปรับน้ำหนักระหว่างประเภทตราสารตามสภาวะตลาด เพื่อรักษาสมดุลระหว่างโอกาสสร้างผลตอบแทนและระดับความผันผวนให้อยู่ระดับต่ำ โดยใช้การวิเคราะห์แบบ Top-Down และ Bottom-Up ครอบคลุมในหลายอุตสาหกรรมและภูมิภาค พร้อมเครือข่ายตลาด ตราสารหนี้ทั่วโลก มีการปรับ Duration อย่างต่อเนื่องและบริหารความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยเพื่อคงเสถียรภาพของพอร์ตอีกทั้งยังสามารถสร้างผลตอบแทนเหนือดัชนี Bloomberg US Aggregate และมีความผันผวนต่ำเมื่อเทียบกับตราสารหนี้ประเภทอื่นๆ ทำให้กองทุน SCBUSDINC ผสมผสานกลยุทธ์เชิงรุกและเชิงรับอย่างลงตัว มอบโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มั่นคง เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายพอร์ตในตลาดตราสารหนี้โลกในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ อย่างมั่นใจ
นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน การมองหากลยุทธ์การลงทุนที่มีความยืดหยุ่นและกระจายความเสี่ยงรอบด้าน ควบคู่กับการควบคุมความผันผวน จึงเป็นหัวใจของการจัดพอร์ตให้มีประสิทธิภาพ กองทุน SCBUSDINC จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการต่อยอดโอกาสในสกุลเงินUSD ทั้งผู้ที่ถือครองบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มความหลากหลายของสกุลเงินในพอร์ต เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนในสกุลเงินต่างประเทศ พร้อมเสริมความคล่องตัวในโอกาสการลงทุนอย่างต่อเนื่องในอนาคต”