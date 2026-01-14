บลจ.ยูโอบี ครองแชมป์ผู้นำ กองทุนรวมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ. ยูโอบี ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการลงทุนในกองทุนรวมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ด้วยการขึ้นแท่นเป็นผู้นำอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมกองทุนรวมสกุลเงิน USD ในประเทศไทยติดต่อกัน 6 เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2568 (ที่มา AIMC : ณ 30 ธันวาคม 2568) โดย บลจ.ยูโอบี ได้เริ่มนำเสนอกองทุนรวมในรูปแบบกองทุนรวมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ให้กับนักลงทุนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2568 ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ประมาณ 419 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นับเป็นส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 53%
บลจ.ยูโอบี ขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความไว้วางใจเข้าร่วมลงทุนอย่างต่อเนื่องในกองทุนรวมสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐตลอดปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บลจ.ยูโอบี ได้ริเริ่มนำเสนอกองทุนรวมเพื่อขยายโอกาสรับผลตอบแทนในสกุลเงิน USD และสร้างเครื่องมือที่ช่วยกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในสกุลเงินบาท หลากหลายนโยบายครอบคลุมการลงทุนทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน เพื่อตอบโจทย์ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงของนักลงทุน โดยมี กองทุนรวมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่ บลจ.ยูโอบี ได้มีการนำเสนอตลอดช่วงปี 2568 ที่ผ่านมา ดังนี้
กองทุน Term Fund หรือ กองทุนรวมที่กำหนดอย่างชัดเจนว่าจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนตลอดอายุโครงการ ซึ่งเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในระยะเวลาสั้นๆ เพียง 3 เดือน หรือ 6 เดือน แล้วแต่กรณี โดยกองทุนรวมจะลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี เดลี่ ฟันด์ (USDAILY) ระดับความเสี่ยง 4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของนักลงทุนที่ต้องการสภาพคล่อง สามารถซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ทุกวันทำการ ซึ่งเป็นกองทุน Daily Fixed Income กองทุนรวมแรกในประเทศไทยที่ให้ผลตอบแทนในสกุลเงิน USD
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ (UGIS-USD) ระดับความเสี่ยง 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) เพื่อเป็นการต่อยอดการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศทั่วโลกกับผู้เชี่ยวชาญอย่าง PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited ผ่านการลงทุนในกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund (Class I)
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล ฟาวน์เดอร์ แอนด์ โอว์เนอร์ ฟันด์ (UGFO-USD) ระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง) เพื่อโอกาสการลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นทั่วโลกของบริษัทที่มี Founders & Owners ในสัดส่วนที่สูงผ่านกองทุนหลัก Invesco Global Founders & Owners Fund (Class C-Acc (USD)) เพื่อเติมเต็มพอร์ตการลงทุนและขยายโอกาสการลงทุนนอกเหนือจากการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ในสกุลเงิน USD บลจ.ยูโอบี จึงได้คัดสรรกองทุนรวมตราสารทุนเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล เทคโนโลยี ฟันด์ (UGTECH-USD) ระดับความเสี่ยง 7 (เสี่ยงสูง) ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Franklin Technology Fund (Class I (acc) USD) เพื่อโอกาสการลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีทั่วโลกในหลายประเภท (Multi-thematic Approach)
การนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการคัดสรรการลงทุนอย่างต่อเนื่อง และตอกย้ำถึงความเชี่ยวชาญในการแสวงหาโอกาสการลงทุน โดย บลจ.ยูโอบี ยังมีแผนเปิดตัวกองทุนที่หลากหลายในปี 2569 นี้ เพื่อเพิ่มทางเลือกและโอกาสสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมกับสภาวะตลาดลงทุนที่เปลี่ยนแปลง นักลงทุนจะได้พบกับกองทุนหลากหลายประเภทที่ออกแบบมาเพื่อช่วยกระจายความเสี่ยง พร้อมสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในการลงทุนระยะยาว จากการลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ