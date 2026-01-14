กอง VAYUA จ่ายปันผลต่อเนื่อง โชว์ผลตอบแทนเด่นสวนหุ้นไทย

วายุภักษ์หนึ่ง ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ผลงานเด่นสวนตลาดหุ้นไทย ประกาศจ่ายปันผล 0.4604 บาทต่อหน่วย ตอกย้ำภาพ “ทางเลือกลงทุนที่มั่นคง” ท่ามกลางความผันผวน พร้อมโชว์ผลตอบแทนปี 2568 ตั้งแต่ต้นปี 6.17% สะท้อนประสิทธิภาพการบริหารพอร์ตทั้งหุ้นและตราสารหนี้เพื่อสร้างกระแสเงินสดสม่ำเสมอในระยะยาว.
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. (VAYUA) ตอกย้ำสถานะการเป็นทางเลือกการลงทุนที่มั่นคง ด้วยผลการดำเนินงานที่โดดเด่นและสร้างผลตอบแทนได้เหนือเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ในท่ามกลางสภาวะตลาดทุนไทยที่มีความผันผวนสูงตลอดช่วงปี 2568 ที่ผ่านมา จึงได้ประกาศจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม สำหรับรอบผลการดำเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตรา 0.4604 บาท/หน่วย ทั้งนี้ได้กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 5 มกราคม 2569 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน (Book Closing Date)ในวันที่ 7 มกราคม 2569 พร้อมทั้งกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 22 มกราคม 2569 นี้
สำหรับผลตอบแทนในปี 2568 ของกองทุน VAYUAเป็นการจ่ายเงินปันผลตามอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ต่อปี และไม่เกินกว่าร้อยละ 9 ต่อปี โดยในปี 2568 กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีได้ถึง 6.17%, ย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่1.96%, ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 4.60%, ย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่6.17% และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 5.53% ซึ่งเทียบกับดัชนีชี้วัด (Benchmark) อยู่ที่ -1.14%, -0.06%, 9.07%,-1.14% และ -1.86%,ตามลำดับ
ในขณะที่ค่าความผันผวนกองทุน (SD หรือ Standard Deviation) ตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 6.44% ย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่10.58%, ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 9.02%, ย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 6.44% และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 5.77% เทียบกับค่าความผันผวนของดัชนีชี้วัด อยู่ที่ 8.93%, 7.05%, 7.50%, 8.93% และ 8.37%,ตามลำดับ (ที่มา: KTAM, ข้อมูล ณ 30 ธ.ค. 68) ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ VAYUA เป็นอย่างดี
ความสำเร็จในรอบปี 2568 นี้ สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนและการเลือกสรรสินทรัพย์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยให้ VAYUA สามารถสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการกระแสเงินสดรับได้ ด้วยกลยุทธ์การลงทุนที่รัดกุม พร้อมทั้งมุ่งเน้นการจัดสรรสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในส่วนของหุ้นและตราสารหนี้ เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและสม่ำเสมอให้กับผู้ลงทุนในระยะยาว เราจึงเชื่อมั่นว่าแนวทางการบริหารจัดการนี้จะยังคงสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับพอร์ตโฟลิโอของผู้ลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง
กองทุน VAYUA (ระดับความเสี่ยง 5) เป็นกองทุนรวมผสมที่จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงการคลัง มีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและสม่ำเสมอในระยะยาว โดยมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่หลากหลาย ทั้งหุ้น ตราสารหนี้ และหลักทรัพย์อื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยกองทุนมีขนาดใหญ่และทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนสภาพคล่องและสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุนไทย และบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 2 แห่ง ได้แก่ บลจ.กรุงไทย (KTAM) และ บลจ.เอ็มเอฟซี (MFC)