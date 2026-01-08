บลจ. ไทยพาณิชย์ ชี้ศก.โลกโตต่ำ-ลงทุนผันผวน เปิดตัวกองทุน SCBCR1YADชูกลยุทธ์ลงทุนตราสารหนี้-เงินฝาก ลดเสี่ยงขาดทุนเงินต้น

นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพมนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBAM เปิดเผยมุมมองเศรษฐกิจโลกในปี 2569 ว่ามีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ท่ามกลางแรงกดดันจากการชะลอตัวของการค้าโลกและความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ แม้ธนาคารกลางหลักหลายแห่งได้ปรับลดดอกเบี้ยในปีที่ผ่านมาเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน แต่เงินเฟ้อที่ยังทรงตัวอาจทำให้การผ่อนคลายนโยบายการเงินในระยะถัดไปดำเนินไปอย่างระมัดระวัง ส่งผลให้ภาพรวมของเศรษฐกิจยังเต็มไปด้วยความท้าทายและต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ในสภาวะเช่นนี้ มองว่าการลงทุนที่เน้นความมั่นคงของเงินต้นยังคงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม โดยเฉพาะการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพสูง พร้อมเสริมด้วยกลยุทธ์ที่เปิดโอกาสสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมผ่านสัญญาออปชั่นของดัชนีหุ้นไทย SET50 ซึ่งเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ โดยพิจารณาจากระดับราคาปัจจุบันที่ปรับตัวลดลงมาและมีการซื้อขายอยู่ที่ระดับราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต ขณะเดียวกันคาดว่าเศรษฐกิจไทยเองยังมีทิศทางขยายตัวต่อเนื่อง ทำให้เป็นจังหวะที่เหมาะสมในการผสานความมั่นคงจากตราสารหนี้เข้ากับโอกาสสร้างผลตอบแทนจากตลาดหุ้นไทยในระยะถัดไป ดังนั้น SCBAM จึงเปิดเสนอขาย กองทุน SCBCR1YAD หรือ “กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YAD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย” ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2569 - 15 มกราคม 2569 โดยเริ่มต้นเงินลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท
กองทุน SCBCR1YAD เป็นกองทุน Complex Fund อายุ 1 ปี โดยมีนโยบายลงทุนเพื่อหาโอกาสสร้างผลตอบแทนจาก 2 ส่วน คือ 1) ผลตอบแทนจากการลงทุนตราสารหนี้และเงินฝากระดับ Investment Grade ทั้งในและต่างประเทศ ที่มีสัดส่วนเงินลงทุนประมาณ 99.90%ของทรัพย์สินกองทุน ซึ่งตราสารหนี้คุณภาพและเงินฝากมีความผันผวนต่ำ จึงมีโอกาสช่วยลดความเสี่ยงการขาดทุนเงินต้นและการผิดนัดชำระหนี้ ทำให้กองทุนมีโอกาสได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดอายุโครงการ และ 2) ผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการลงทุนโดยการเข้าทำธุรกรรมสัญญาออปชั่น Digital Call ที่มีเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี SET50 ที่มีสัดส่วนเงินลงทุนประมาณ 0.10% ของทรัพย์สินกองทุนซึ่งหากในวันพิจารณาผลตอบแทน ระดับดัชนี SET50 มีการปรับขึ้นเท่ากับหรือมากกว่า 10% จากวันที่เริ่มต้นสัญญา ผู้ลงทุนจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเพิ่มจากส่วนออปชั่นเป็น Bonus Coupon ในอัตราผลตอบแทนคงที่0.25% ตามเงื่อนไขที่กองทุนระบุ โดยจะกำหนดจ่ายผลตอบแทนครั้งเดียวในวันครบอายุโครงการ