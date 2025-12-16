เมืองไทยประกันชีวิต คว้า 4 รางวัลใหญ่จาก ก.ล.ต. ตอกย้ำบทบาทองค์กรในการสร้างความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)คว้า 4 รางวัล จากโครงการ “ตลาดทุนไทยร่วมใจ ส่งพลังความรู้ สู่ประชาชน เฟส 2 ปี 2568” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)สะท้อนบทบาทขององค์กรในการขับเคลื่อนการพัฒนาความรู้ด้านการเงิน การประกัน และการลงทุน (Financial and Insurance Literacy) ให้แก่ประชาชนไทยอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESG) และความรับผิดชอบต่อสังคมในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินในระยะยาว
ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากการดำเนินงานของMuang Thai Academy ซึ่งมีความโดดเด่นทั้งด้านคุณภาพเนื้อหา รูปแบบการสื่อสาร และผลลัพธ์ที่วัดได้จริง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล ประกอบด้วย รางวัลขวัญใจมหาชน รางวัลการสร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยืน รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม และรางวัลเกียรติยศสูงสุด “ผู้สร้างพลังความรู้ทางการเงินและการลงทุน”
ผลงานของเมืองไทยประกันชีวิต สร้างการเข้าถึงเนื้อหาความรู้ทางการเงินได้มากกว่า 23 ล้านครั้ง ผ่านเกณฑ์รางวัลขวัญใจมหาชนที่กำหนดให้มีผู้เข้าชมมากกว่า 10 ล้านครั้ง ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนกว่า 900 คน ในปี 2568 อย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์รางวัลการสร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยืน และพัฒนาแนวทางการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ ผ่านการอบรมพนักงานภายในกว่า2,500 คน พร้อมพัฒนาเครื่องมือ MTL Retirement Check เพื่อช่วยให้ประชาชนประเมินความพร้อม ด้านการเกษียณด้วยตนเอง สะท้อนรูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัยและตอบโจทย์ผู้ใช้ยุคใหม่
โดยการคว้ารางวัลครบทั้ง 3 ประเภทหลักตามเกณฑ์โครงการ ยังนำไปสู่การได้รับรางวัลพิเศษสูงสุด “ผู้สร้างพลังความรู้ทางการเงินและการลงทุน” ซึ่งมอบให้แก่องค์กรที่มีความโดดเด่นรอบด้านในการส่งเสริม Financial Literacy ของประเทศ และเป็นแบบอย่างของภาคเอกชนในการสร้างสังคมไทยที่มีภูมิคุ้มกันทางการเงินอย่างยั่งยืน
ในโอกาสนี้ ศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้บริหารบริษัทฯ ได้แก่ นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ และนางอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง รองกรรมการผู้จัดการ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบกถนนวิภาวดี–รังสิต
เมืองไทยประกันชีวิต ยังคงเดินหน้าบทบาทการเป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ร่วมสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนไทยอย่างมั่นคง ผ่านการบูรณาการกลยุทธ์องค์กร นวัตกรรมการเรียนรู้ และแนวคิด ESG เพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า สังคม และระบบเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน