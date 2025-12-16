บลจ.ยูโอบี นำเสนอโอกาสการลงทุนในพันธบัตรภาครัฐบาลต่างประเทศสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.ยูโอบี ได้เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 6M9 (UGUSD6M9) IPO 15-17 ธันวาคม 2568อายุประมาณ 6 เดือน มีประมาณการผลตอบแทน 3.30% ต่อปี (ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2568) กองทุนมีขนาดโครงการ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเสนอขายในราคา 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วย และยอดลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 100 ดอลลาร์สหรัฐ
กองทุน UGUSD6M9 มีความเสี่ยงระดับ 3 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) โดยกองทุนจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และ/หรือตราสารหนี้ ที่รัฐบาลต่างประเทศ และ/หรือธนาคารกลางต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้คํ้าประกัน รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนมีกลยุทธ์ลงทุนแบบครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold)
กองทุน UGUSD6M9 ไม่มีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งกองทุนนี้จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมตลาดเงินในสกุลเงินต่างประเทศ (“กองทุนปลายทาง”) ที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit : FCD) ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว