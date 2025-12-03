พรูเด็นเชียลฉลอง 3 ทศวรรษ ชูAIยกระดับประกันชีวิตยุคใหม่

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 30 ปี โชว์ฐานะการเงินแกร่ง ดูแลลูกค้ากว่า 1.6 ล้านราย สินทรัพย์รวม 2 แสนล้านบาท หนุนCARทะลุ 465% พร้อมเดินหน้ายกระดับสู่ ‘AI-First Organization’ นำเทคโนโลยีและ AI ตั้งแต่ระบบ Smart Claim จนถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์เฉพาะบุคคล ควบคู่กับโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้าลดคาร์บอนและมุ่งสู่ Net Zero ปี 2050 เพื่อส่งต่อโลกที่มั่นคงและยั่งยืนให้คนรุ่นต่อไป.
นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เปิดเผยว่าบริษัทฉลองวาระครบรอบ 30 ปี สะท้อนเส้นทางแห่งความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ ที่พร้อมยืนเคียงข้างคนไทยในทุกช่วงชีวิต ด้วยการต่อยอดรากฐานความเชี่ยวชาญระดับโลกกว่า 177 ปี สู่การเป็นองค์กร ‘AI-First Organization’ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ผสานเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อยกระดับการดูแลชีวิตและสุขภาพให้เข้าถึงคนไทยทุกกลุ่ม พร้อมผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่อโลกที่ยั่งยืนแก่คนรุ่นต่อไป
เส้นทางความน่าเชื่อถือของพรูเด็นเชียลไม่ได้เริ่มต้นเพียงแค่สามทศวรรษในไทย แต่หยั่งรากลึกมา ตลอดระยะเวลา 177 ปี พรูเด็นเชียลได้พิสูจน์บทบาทการเป็นที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้ พร้อมเคียงข้างลูกค้าในทุกสถานการณ์ ตั้งแต่การจ่ายสินไหมทดแทนให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมเรือไททานิกในปี พ.ศ. 2455 จำนวน 324 ราย และ ในช่วงสงครามโลกทั้งสองครั้ง พรูเด็นเชียลยืนหยัดเคียงข้างผู้คนและรัฐบาล โดยปี พ.ศ. 2488 ได้ลงทุนกว่า 196 ล้านปอนด์ในพันธบัตรรัฐบาล จ่ายสินไหมสงครามกว่า 230,000 ราย
ทั้งนี้ ความมั่นคงทางการเงินถือเป็นหัวใจของธุรกิจประกันชีวิต แม้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยจะเผชิญกับความผันผวนหลายรูปแบบ แต่ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ยังคงดำเนินงานด้วยฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ด้วยการบริหารเงินลงทุนอย่างระมัดระวัง การสำรองเงินตามมาตรฐานสากล และการยึดถือหลักบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด ทำให้เราสามารถดูแลลูกค้าทั่วประเทศกว่า 1.6 ล้านคนได้อย่างมั่นใจ ด้วยสินทรัพย์รวมกว่า 2 แสนล้านบาท และมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนสูงถึง 465% ซึ่งสูงกว่าเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย สะท้อนถึงความพร้อมและความรับผิดชอบในการดูแลผู้ถือกรมธรรม์ในทุกสถานการณ์ ความมั่นคงของบริษัทประกันชีวิตไม่ใช่เพียงตัวเลข แต่คือความเชื่อใจที่ลูกค้ามอบให้เรา สิ่งนี้เป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เราพัฒนาในทุกด้าน ทั้งการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล การยกระดับเทคโนโลยี และการสร้างนวัตกรรม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือกรมธรรม์ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดทั้งวันนี้และตลอดไป”
“นอกจากบทบาทของความแข็งแกร่งทางการเงินตลอด 3 ทศวรรษที่ผ่านมา พรูเด็นเชียล ประเทศไทยจากวันนี้เราพร้อมก้าวสู่การเป็น ‘AI-First Organization’ อย่างเต็มรูปแบบ โดยไม่หยุดเพียงแค่การนำเทคโนโลยีมาใช้ แต่ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อยกระดับการดูแลลูกค้าในทุกมิติ ทั้งการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Predictive Analytics) เพื่อคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า การใช้ AI เพื่อสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคล (Personalized Solutions) และการสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ทำให้การเข้าถึงบริการเป็นเรื่องง่าย รวดเร็ว และปลอดภัย ปัจจุบัน เราได้นำ AI OCR มาใช้ในระบบ Smart Claim เพื่อช่วยในการอ่านและประมวลผลเอกสารการเคลมสินไหมอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ขั้นตอนการพิจารณาเคลมมีความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนถึงบทบาทของวันนี้และก้าวต่อไปในการนำเทคโนโลยีมาสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้แก่ลูกค้า” นายบัณฑิต กล่าวเสริม
นอกจากบทบาทของการเป็นที่ปรึกษาด้านประกันที่สร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าในทุกมิติแล้ว พรูเด็นเชียลฯ ยังมุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้สังคมไทยทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อโลกที่ยั่งยืนแก่คนรุ่นต่อไป โดยบทบาทด้านสังคม พรูเด็นเชียลฯ สานต่อโครงการ “Give The Future: การให้ที่ยั่งยืน คือ การให้ที่ส่งต่อได้” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ที่ส่งต่อโอกาสให้คนไทยโดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบางได้เข้าถึงประกัน โดยมอบประกันภัยอุบัติเหตุแก่กลุ่มลูกจ้างกรุงเทพมหานครและกลุ่มลูกจ้างโรงพยาบาลรัฐครอบคลุม 10 โรงพยาบาลทั่วประเทศ อาทิ โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลศรีธัญญา, วชิรพยาบาล และ โรงพยาบาลสามพราน เป็นต้น รวม 80,000 คน ทุนประกันรวม 8,000,000,000 บาท และส่งเสริมให้เด็กไทยมีความรู้พื้นฐานด้านการเงินผ่านโครงการชะ-ชิ้ง (Cha-Ching) ครอบคลุมทั้งเรื่องการหารายได้ การเก็บออม การใช้จ่าย และการบริจาค ซึ่งเข้าถึงนักเรียนแล้วกว่า 234,000 คน และ ครู 15,000 คนทั่วประเทศ
ด้านสิ่งแวดล้อม พรูเด็นเชียล ประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นในการลงทุนอย่างรับผิดชอบต่อสังคมโดยปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จลดความเข้มข้นของคาร์บอนในพอร์ตการลงทุนลงถึง 51% จากปีฐาน 2019 ซึ่งเข้าใกล้เป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอนลง 55% ภายในปี 2030 และเดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050 สอดคล้องพันธกิจของกลุ่มพรูเด็นเชียลทั่วโลก
ก้าวต่อไปสู่ทศวรรษใหม่ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ไม่ได้มองเพียงการเติบโตทางธุรกิจ แต่เรามุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้กับสังคมไทยในทุกมิติ ทั้งการยกระดับการดูแลลูกค้าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การส่งเสริมโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึงประกันอย่างเท่าเทียม และการขับเคลื่อนความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้เติบโตในโลกที่มั่นคงและปลอดภัย นี่คือพันธสัญญาที่เรายึดมั่นมาตลอดและจะคงอยู่ต่อไปในทุกก้าวของอนาคต