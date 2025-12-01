เมืองไทยประกันชีวิตและมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ระดมจิตอาสาจัดถุงยังชีพส่งต่อกำลังใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย ภาคกลางและภาคใต้

เมืองไทยประกันชีวิต และมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ได้เชิญชวนคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาร่วมกันจัดถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็น รวมจำนวนกว่า 5,000 ชุด เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ สะท้อนถึงความตั้งใจในการเป็นพลังสนับสนุนสังคมไทยในยามวิกฤต
นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า “บริษัทฯ ตระหนักดีว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนจำนวนมาก เมืองไทยประกันชีวิตและมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว การระดมจิตอาสามาร่วมจัดถุงยังชีพ คือ พลังแห่งความห่วงใยที่เราอยากส่งต่อให้พี่น้องประชาชนทุกคน เราพร้อมยืนเคียงข้างสังคมไทยและพร้อมช่วยเหลือในทุกช่วงเวลาที่จำเป็น”
สำหรับที่ผ่านมาในภาคกลาง บริษัทฯ มอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นที่จัดเตรียมในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งได้ ส่งมอบผ่านภาครัฐ เพื่อให้การช่วยเหลือสามารถเข้าถึงประชาชนที่กำลังประสบความเดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุด เพื่อให้ความช่วยเหลือถูกกระจายไปถึงผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ครอบคลุมและทั่วถึงที่สุด โดยส่งมอบผ่าน นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)เพื่อให้กระทรวงฯ นำไปมอบต่อแก่
• ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่ประสบอุทกภัย ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท และอุทัยธานี
พร้อมกันนี้ เมืองไทยประกันชีวิตและมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มีแผนที่จะร่วมลงพื้นที่ใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานีเพื่อส่งต่อถุงยังชีพและกำลังใจให้แก่ประชาชนที่กำลังเผชิญภาวะน้ำท่วม โดยทีมงานได้พูดคุย รับฟัง และให้กำลังใจแก่ชาวบ้านในแต่ละชุมชน เพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่ามีคนคอยอยู่เคียงข้าง พร้อมช่วยเหลือและเป็นพลังสนับสนุนในช่วงเวลาที่ลำบากนี้
นอกจากนี้ในสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคใต้ เมืองไทยประกันชีวิตและมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ยังได้มอบถุงยังชีพไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยในเบื้องต้นได้เร่งส่งความช่วยเหลือไปยังอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งกำลังเผชิญภาวะน้ำท่วมอย่างหนักในขณะนี้ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วน พร้อมส่งต่อกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อให้ทุกคนสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้อย่างปลอดภัยและเร็วที่สุด สำหรับในจังหวัดอื่นที่ได้รับความเดือดร้อน บริษัทฯ ได้เร่งมอบความช่วยเหลือต่อไปอย่างเร็วที่สุด
โดยทำการส่งมอบผ่านศูนย์อำนวยการช่วยเหลือเครือข่ายวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นางสาววสุมดี วสีนนท์ รองเลขาธิการ ด้านกำกับคนกลางและประกันภัยภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ร่วมรับมอบ ณ อาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง
รวมถึงการลงพื้นที่โดยจิตอาสาเมืองไทยประกันชีวิต ที่เดินทางไปส่งมอบและกระจายถุงยังชีพให้กับประชาชนที่เดือดร้อนในพื้นที่โดยตรง ด้วยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในจังหวัด เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างตรงจุด
การดำเนินการในครั้งนี้สะท้อนเจตนารมณ์ของเมืองไทยประกันชีวิตและมูลนิธิเมืองไทยยิ้มในการทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มุ่งมั่นดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยหัวใจแห่งความเข้าใจ และความพร้อมที่จะลงมือช่วยเหลืออย่างแท้จริง เพื่อให้ทุกชุมชนสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคง#เมืองไทยประกันชีวิต #muangthailife #csrmuangthailife