KKPเปิดตัวกองทุนตราสารหนี้ ชูมีสินเชื่อเป็นหลักประกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ.เกียรตินาคินภัทร) เปิดตัวกองทุนตราสารหนี้ใหม่ เน้นลงทุนในตราสารที่มีสินเชื่อเป็นหลักประกัน เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทน พร้อมเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม นี้
กองทุนดังกล่าวมุ่งเน้นการลงทุนไปยังตราสารที่มีสินเชื่อเป็นหลักประกัน หรือ CLO ซึ่งเป็นตราสารประเภทหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน (Asset-Backed Security) โดยมีการรวมกลุ่มสินเชื่อของบริษัทเอกชนต่างๆ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับลงทุนได้เข้ามาไว้เป็นหลักประกัน จากนั้นจึงนำสินเชื่อเหล่านั้นมาแปลงเป็นหลักทรัพย์และแบ่งชั้นตามระดับความเสี่ยง (Tranche) โดยโครงสร้างของชั้น (Tranche structure) จะเป็นตัวกำหนดลำดับและจำนวนเงินที่ผู้ลงทุนจะได้รับเมื่อมีการชำระเงินจากสินเชื่อที่เป็นสินทรัพย์อ้างอิง โดยกองทุนหลัก PGIM Global AAA CLO Fund จะเน้นลงทุนในตราสารในลำดับชั้นสูง (Senior tranches) ของ CLO ซึ่งเน้นลงทุนในตราสาร Rating ระดับ AAA ที่เป็นชั้นตราสารที่มีระดับความเสี่ยงต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับชั้นตราสารอื่น ๆ ภายใต้โครงสร้างเดียวกัน
นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่าภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่แนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยยังคงมีความไม่แน่นอนและความผันผวนของตลาดตราสารหนี้โลกที่ปรับสูงขึ้น ทำให้ทางเลือกการลงทุนในสินทรัพย์ Senior tranches ของ CLO มีความน่าสนใจ เนื่องจากคุณลักษณะของตราสาร Senior tranches ของ CLO ที่ผ่านมามีความเสี่ยงด้านความผันผวนต่ำกว่าเมื่อเทียบกับตราสารหนี้ทั่วไปในระดับเดียวกัน แต่ให้ผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ดีกว่า อีกทั้งยังไม่เคยมีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ สภาพคล่องของ CLO ระดับ AAA อยู่ในระดับสูง มีตลาดรองที่ซื้อขายได้ต่อเนื่อง ทำให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายกองทุนได้ทุกวันทำการ
กองทุน KKP AAA CLO-USD ระดับความเสี่ยง 4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ลงทุนในกองทุนหลักPGIM Global AAA CLO Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุนหลักเน้นลงทุนในพอร์ตการลงทุนที่ประกอบด้วยตราสารที่มีการแบ่งชั้นความเสี่ยง โดยเป็นตราสารที่อยู่ในลำดับชั้นสูง (Senior tranches) ของ CLO ในสหรัฐฯ และยุโรป โดยกองทุนหลักลงทุนใน CLO ในลำดับชั้นที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับ AAA ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ของกองทุนหลักที่มีการลงทุนใน CLO และ CLO ที่กองทุนหลักถือครองต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอยู่ที่ระดับ AA3
ความน่าสนใจของกองทุน KKP AAA CLO-USD คือ
1. ช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนและกระจายความเสี่ยงให้พอร์ตการลงทุน เนื่องจาก Global AAA CLO มีความสัมพันธ์ (correlation) กับตราสารหนี้ทั่วไปต่ำ มีผลตอบแทนในอดีตสูงกว่า Investment Grade Corporates/ Asset-Back Securities ที่ใกล้เคียงกัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568) และยังไม่เคยเกิดเหตุผิดนัดชำระหนี้ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา2
2. กองทุนหลักบริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุน PGIM ที่มีความเชี่ยวชาญในสินทรัพย์ Securitizedproduct และมีเม็ดเงินภายใต้การบริหารกว่า 1.38 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมประสบการณ์เฉลี่ยกว่า 21 ปี
3. เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนผ่าน CLO ที่อยู่ในระดับ Investment grade โดยกองทุนหลักประเมินและคัดเลือกการลงทุนด้วยวิธีเปรียบเทียบมูลค่า (Relative-value approach) ผสานการวิเคราะห์เชิงลึกแบบ Bottom-up และการติดตามตรวจสอบการลงทุนความเสี่ยงอย่างเข้มงวด
ตราสาร CLO ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงออกจากตราสารหนี้ทั่วไป โดยอาศัยความเชี่ยวชาญระดับโลกและกลยุทธ์การลงทุนที่เข้มข้น ครอบคลุมตลาดทั่วโลก